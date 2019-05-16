Канада, США или Германия? Расклады для России на плей-офф ЧМ

Группа в Братиславе

В нашей группе все по-прежнему: за шесть игровых дней чемпионата мира лишь в одном случае победила команда, которая до матча не считалась фаворитом — чехи обыграли шведов. Швейцарцы так и не потеряли ни одного очка в матчах с Латвией, Австрией, Норвегией и Италией, благодаря чему практически обеспечили себе выход в плей-офф. Помешать этому может лишь победа команды Боба Хартли в играх с Россией, Чехии или Швеции, во что верится с трудом.

Прорыв швейцарцев вкупе с их непривычно суперуверенной игрой против аутсайдеров включает их не просто в борьбу за место в четверке, а за битву внутри нее за более высокое место. У России пока преимущество — в активе победа над Чехией. У шведов — поражение от Чехии. Швейцарцы же вообще не играли ни с одним из фаворитов. Повторю сказанное два дня назад: скорее всего, для того, чтобы занять первое место в группе, России будет достаточно набрать в оставшихся матчах семь очков. Надо будет обыграть в основное время Латвию и Швейцарию, а с Швецией при таком варианте хватит даже ничьи после трех периодов с любым результатом в овертайме или в серии буллитов.

Группа в Кошице

В другой группе произошел переворот, который может серьезно повлиять на то, кто станет нашим соперником по четвертьфиналу. Словакия умудрилась залить еще одну концовку и вместо трех очков с Германией получила «баранку». Теперь, если не считать фантастичные варианты вроде многочисленных поражений США, Канады или Финляндии﻿ в матчах с аутсайдерами, у хозяев турнира почти нет шансов пройти в плей-офф.

У Германии 12 очков, у Словакии — 3, обеим командам надо сыграть по три матча. Даже если немцы трижды уступят в основное время, а словаки трижды победят, они окажутся ниже из-за неудачи в личной встрече. Есть только один более менее реалистичный (и то — только по сравнению с другими) расклад, в котором они смогут попасть в плей-офф. Нужны девять набранных очков, а также поражения США от Канады и той же Германии.

Поэтому стоит рассчитывать на то, что «четверка» в Кошице уже тоже определена. Есть сделать допущение, что финны, американцы и канадцы не потеряют очки в играх с Данией, Францией и Великобританией, то виртуальная таблица в группе В будет выглядеть так:

Финляндия — 16 очков (6 матчей), Германия — 12 (4), Канада — 12 (5), США — 11 (5).

Финны — очевидные фавориты в борьбе за первое место. Германии будет очень тяжело и с Канадой, и США, класс которых выше, чем у словаков — североамериканцы не должны допустить подобного разбазаривания огромного преимущества, как команда Крэйга Рэмси. Однако если немцам удастся зацепиться за очки хотя бы в одном матче из трех, это может приподнять их с наиболее вероятного четвертого места на третье.

Если же сенсации от Германии не ждать, то у сборной России должна быть мотивация занять именно первую позицию в братиславской группе — именно оно поможет получить в четвертьфинале самого простого соперника, немцев.