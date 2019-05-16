Канада, США или Германия? Расклады для России на плей-офф ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Латвия - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
17:15 не начался Канада
Франция
тв
Группа B
17:15 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа A
21:15 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Латвия
тв
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37298600/
16 мая 2019, 10:47 | Спорт-Экспресс

Канада, США или Германия? Расклады для России на плей-офф ЧМ

Разбираем турнирную ситуацию в группах на чемпионате мира.

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Группа в Братиславе

В нашей группе все по-прежнему: за шесть игровых дней чемпионата мира лишь в одном случае победила команда, которая до матча не считалась фаворитом — чехи обыграли шведов. Швейцарцы так и не потеряли ни одного очка в матчах с Латвией, Австрией, Норвегией и Италией, благодаря чему практически обеспечили себе выход в плей-офф. Помешать этому может лишь победа команды Боба Хартли в играх с Россией, Чехии или Швеции, во что верится с трудом.

Прорыв швейцарцев вкупе с их непривычно суперуверенной игрой против аутсайдеров включает их не просто в борьбу за место в четверке, а за битву внутри нее за более высокое место. У России пока преимущество — в активе победа над Чехией. У шведов — поражение от Чехии. Швейцарцы же вообще не играли ни с одним из фаворитов. Повторю сказанное два дня назад: скорее всего, для того, чтобы занять первое место в группе, России будет достаточно набрать в оставшихся матчах семь очков. Надо будет обыграть в основное время Латвию и Швейцарию, а с Швецией при таком варианте хватит даже ничьи после трех периодов с любым результатом в овертайме или в серии буллитов.

Группа в Кошице

В другой группе произошел переворот, который может серьезно повлиять на то, кто станет нашим соперником по четвертьфиналу. Словакия умудрилась залить еще одну концовку и вместо трех очков с Германией получила «баранку». Теперь, если не считать фантастичные варианты вроде многочисленных поражений США, Канады или Финляндии﻿ в матчах с аутсайдерами, у хозяев турнира почти нет шансов пройти в плей-офф.

У Германии 12 очков, у Словакии — 3, обеим командам надо сыграть по три матча. Даже если немцы трижды уступят в основное время, а словаки трижды победят, они окажутся ниже из-за неудачи в личной встрече. Есть только один более менее реалистичный (и то — только по сравнению с другими) расклад, в котором они смогут попасть в плей-офф. Нужны девять набранных очков, а также поражения США от Канады и той же Германии.

Поэтому стоит рассчитывать на то, что «четверка» в Кошице уже тоже определена. Есть сделать допущение, что финны, американцы и канадцы не потеряют очки в играх с Данией, Францией и Великобританией, то виртуальная таблица в группе В будет выглядеть так:

Финляндия — 16 очков (6 матчей), Германия — 12 (4), Канада — 12 (5), США — 11 (5).

Финны — очевидные фавориты в борьбе за первое место. Германии будет очень тяжело и с Канадой, и США, класс которых выше, чем у словаков — североамериканцы не должны допустить подобного разбазаривания огромного преимущества, как команда Крэйга Рэмси. Однако если немцам удастся зацепиться за очки хотя бы в одном матче из трех, это может приподнять их с наиболее вероятного четвертого места на третье.

Если же сенсации от Германии не ждать, то у сборной России должна быть мотивация занять именно первую позицию в братиславской группе — именно оно поможет получить в четвертьфинале самого простого соперника, немцев.
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