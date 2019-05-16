Майоров: Не стал бы сокращать чемпионаты мира, нынешняя формула не раздражает
Вице-президент Федерации хоккея России Борис Майоров поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира и о формате турнира.
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«По большому счёту, можно делать выводы только по одному матчу — против чехов,
Очень рано делать выводы, при нынешней формуле турнира всё основное начнётся в
Сократить число участников? Хоккей — это не государство в государстве, а лишь один из ведущих видов спорта, который подчиняется глобальным законам. А, например, в футболе делается всё возможное, чтобы максимально расширять форматы и европейских, и мировых первенств. Наверное, всё диктуют финансы — чем больше матчей, тем выше доходы от билетов и трансляций. Поэтому я не стал бы сокращать чемпионаты мира по хоккею с 16 до 12 команд. Нынешняя формула меня не раздражает, да и стабильность ещё никогда никому не мешала, — цитирует Майорова
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