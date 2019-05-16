Майоров: Не стал бы сокращать чемпионаты мира, нынешняя формула не раздражает

«По большому счёту, можно делать выводы только по одному матчу — против чехов, всё-таки норвежцы, австрийцы и итальянцы для сборной России не соперники. Мне понравилось, как команда Ильи Воробьёва сыграла с Чехией на протяжении двух периодов. Был виден баланс между атакой и обороной, безупречно действовал голкипер Василевский. Обнадёживающий матч, который позволяет рассчитывать на победный результат на турнире.

Очень рано делать выводы, при нынешней формуле турнира всё основное начнётся в плей-офф. Есть группа игроков, которая радует с первых же матчей, другая группа засиделась на старте, фамилии называть не хочу. Такое всегда бывает: 22 лидера в одной команде — это ненаучная фантастика.