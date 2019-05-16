Ландескуг прибыл в расположение сборной Швеции
Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг прибыл в расположение сборной Швеции, информирует
пресс-служба Шведского хоккейного союза.
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В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ он провел 73 матча и набрал 75 (34+41) очков. В
В группе B Швеция занимает третье место. Лидирует команда Швейцарии. 16 мая шведы встретятся с Австрией.
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