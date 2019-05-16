Рижское «Динамо», «Чикаго» и «Филадельфия» представлены наибольшим числом хоккеистов на ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Латвия - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
17:15 не начался Канада
Франция
тв
Группа B
17:15 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа A
21:15 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Латвия
тв
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37301947/
16 мая 2019, 14:35 | ТАСС

Рижское «Динамо», «Чикаго» и «Филадельфия» представлены наибольшим числом хоккеистов на ЧМ

БРАТИСЛАВА, 16 мая. /ТАСС/. Рижский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо», а также клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» и «Филадельфия» имеют больше всех представителей на чемпионате мира по хоккею 2019 года. Эти команды делегировали в составы сборных по девять игроков.

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© РИА "Новости"

Чемпионат мира проходит в Словакии с 10 по 26 мая. На данный момент большая часть сборных заполнила свои заявки на турнир.

В заявках команд на мировое первенство значатся 120 представителей НХЛ из 25 клубов. Четыре команды — «Бостон», «Каролина», «Сан-Хосе» и «Сент-Луис» — играют в полуфиналах Кубка Стэнли. Ни одного хоккеиста на чемпионат мира не делегировали «Нью-Йорк Айлендерс» и «Виннипег». Наибольшее представительство имеют «Филадельфия» и «Чикаго» — по девять игроков.

Восемь игроков выступают за «Тампу», семь — за «Питтсбург». Шестью хоккеистами представлены «Ванкувер», «Оттава», «Вашингтон», «Колорадо», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус» (американский защитник Зак Веренски будет внесен в заявку в ближайшее время), пятью — «Нэшвилл», «Детройт», «Нью-Джерси» и «Калгари». По четыре игрока защищают цвета «Аризоны», «Вегаса» и «Эдмонтона», троих представителей делегировали «Баффало», «Лос-Анджелес», «Торонто» и «Флорида». По два участника чемпионата мира выступают за «Даллас», «Миннесоту» и «Анахайм», честь «Монреаля» защищает один игрок — словак Томаш Татар.

КХЛ на чемпионате мира в Словакии представлена 38 игроками из 11 клубов. Девять из них в прошлом сезоне выступали за рижское «Динамо» и играют за сборную Латвии. Шестью игроками представлен финский «Йокерит» (два финна и четыре датчанина) и московский ЦСКА. По три хоккеиста в сезоне-2018/19 защищали цвета петербургского СКА, московского «Динамо», братиславского «Слована» и хабаровского «Амура».

Также на чемпионате мира представлены по одному игроку из череповецкой «Северстали», казанского «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга», подмосковного «Витязя» и пекинского «Куньлуня». Из других европейских чемпионатов наибольшее представительство у австрийского «Ред Булла» из Зальцбурга — семь игроков этой команды выступают за сборную Австрии. В заявку команды Великобритании попали шесть хоккеистов «Ноттингема».
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