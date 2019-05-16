Рижское «Динамо», «Чикаго» и «Филадельфия» представлены наибольшим числом хоккеистов на ЧМ

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Чемпионат мира проходит в Словакии с 10 по 26 мая. На данный момент большая часть сборных заполнила свои заявки на турнир.

В заявках команд на мировое первенство значатся 120 представителей НХЛ из 25 клубов. Четыре команды — «Бостон», «Каролина», «Сан-Хосе» и «Сент-Луис» — играют в полуфиналах Кубка Стэнли. Ни одного хоккеиста на чемпионат мира не делегировали «Нью-Йорк Айлендерс» и «Виннипег». Наибольшее представительство имеют «Филадельфия» и «Чикаго» — по девять игроков.

Восемь игроков выступают за «Тампу», семь — за «Питтсбург». Шестью хоккеистами представлены «Ванкувер», «Оттава», «Вашингтон», «Колорадо», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус» (американский защитник Зак Веренски будет внесен в заявку в ближайшее время), пятью — «Нэшвилл», «Детройт», «Нью-Джерси» и «Калгари». По четыре игрока защищают цвета «Аризоны», «Вегаса» и «Эдмонтона», троих представителей делегировали «Баффало», «Лос-Анджелес», «Торонто» и «Флорида». По два участника чемпионата мира выступают за «Даллас», «Миннесоту» и «Анахайм», честь «Монреаля» защищает один игрок — словак Томаш Татар.

КХЛ на чемпионате мира в Словакии представлена 38 игроками из 11 клубов. Девять из них в прошлом сезоне выступали за рижское «Динамо» и играют за сборную Латвии. Шестью игроками представлен финский «Йокерит» (два финна и четыре датчанина) и московский ЦСКА. По три хоккеиста в сезоне-2018/19 защищали цвета петербургского СКА, московского «Динамо», братиславского «Слована» и хабаровского «Амура».

Также на чемпионате мира представлены по одному игроку из череповецкой «Северстали», казанского «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга», подмосковного «Витязя» и пекинского «Куньлуня». Из других европейских чемпионатов наибольшее представительство у австрийского «Ред Булла» из Зальцбурга — семь игроков этой команды выступают за сборную Австрии. В заявку команды Великобритании попали шесть хоккеистов «Ноттингема».