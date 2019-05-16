Задоров: В России игроков больше знают по игре за сборную, а НХЛ что-то далёкое
Защитник «Колорадо Эвеланш» и сборной России Никита Задоров заявил, что играть за национальную команду очень престижно.
«Жена меня поддержала и сказала, что давно было пора играть в сборной. Для нашей публики НХЛ — это всё равно
Дебют в сборной? Считаю, что сыграл нормально. В первых матчах было небольшое игровое время, тренера присматривались ко мне, помогали акклиматизироваться. По матчу с Австрией, конечно, сложно судить, учитывая класс соперника. Чехи же хоть немного поиграли. К третьему периоду я уже начал привыкать к площадке. Здесь другой хоккей, нежели на маленькой площадке. Всё сбоку, острых моментов не очень много, — сказал Задоров в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter