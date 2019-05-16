«Прочитал заявление вратаря Латвии… До этого даже не знал, кто это»

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Никита Задоров прибыл в расположение сборной России ко второму матчу группового этапа чемпионата мира, успев сыграть с австрийцами. 24-летний российский защитник-гренадёр добавил команде Ильи Воробьёва мощи и надёжности в обороне. В большом интервью обозревателю «Чемпионата» Задоров рассказал, быстро ли принял решение о приезде в Братиславу, поставленных перед ним задачах и привыканию к большой площадке. Также Задоров поделился впечатлениями от выступления в НХЛ, жизни в Северной Америке и заявил, что любит играть в футбол, являясь фанатом Криштиану Роналду.

«У сборной собрался такой состав, что грех не поехать»

— В сборной России вы впервые.

— В национальной — да.

— С какими настроением приехали, кто вас пригласил?

— Сперва было непонятно, попадём ли мы с «Колорадо» в плей-офф. Я и мой агент в НХЛ Дэн Мильштейн общались с Романом Борисовичем Ротенбергом (глава штаба сборной России. — Прим. «Чемпионата»). Мы сказали, что если не будет травм, то сборная может рассчитывать на меня. В итоге сразу после вылета «Колорадо» из плей-офф я отправился в сборную.

— Не думали ни секунды?

— Да, отправился без раздумий. Я был готов и хотел поехать в сборную. Я вообще хотел приехать в последние два года, но мешали травмы. Сейчас же у сборной собрался такой состав, что грех не поехать.

— Жена отреагировала нормально? Наверняка хотела провести свободное время вместе.

— Она меня поддержала и сказала, что давно было пора играть в сборной. Для нашей публики НХЛ — это всё равно что-то далёкое. Народ в России в большинстве случаев знает игроков именно по выступлению за сборную. Играть в сборной очень престижно.

— Какие первые впечатления от Братиславы?

— По сравнению с Москвой или Нью-Йорком в Братиславе тихо. По сравнению с Денвером — нет. В целом же европейские столицы все одинаковые. Много старых зданий, улочек. Атмосфера на трибунах хорошая, наших болельщиков отлично слышно. Хотя чехов, по понятным причинам, намного больше.

— Многие шутят: на льду есть Задоров, а есть остальные игроки. Уж больно внушительные у вас габариты!

— Так всегда было (смеётся). В жизни я большой, а на коньках ещё больше.

— Почти как Здено Хара.

— Хара выше. Его рост 208 сантиметров. А у меня ровно два метра.

— Как сами оцениваете свой дебют в сборной?

— Считаю, что сыграл нормально. В первых матчах было небольшое игровое время, тренера присматривались ко мне, помогали акклиматизироваться. По матчу с Австрией, конечно, сложно судить, учитывая класс соперника. Чехи же хоть немного поиграли. К третьему периоду я уже начал привыкать к площадке. Здесь другой хоккей, нежели на маленькой площадке. Всё сбоку, острых моментов не очень много.

— Тяжело привыкали к большой площадке?

— Да. Дело даже не в том, что ты физические не готов. Просто когда ты подкатываешься под игрока или пытаешься отобрать, то тебя могут обрезать одним пасом, потому что очень много места ты не закроешь.

«Нынешний формат чемпионата мира — ужас»

— В матче с чехами было много провокаций со стороны соперника. Никому не хотелось врезать?

— Мне кажется, что в НХЛ всё так же. Особенно, в плей-офф. Там тоже есть такие же провокаторы, которые пытаются залезть тебе под кожу и заработать удаление. Я, в принципе, сам такой же, мне это по приколу (смеётся).

— Если вдруг надо будет подраться — вы готовы?

— Установка — получать минимум штрафа. Мне кажется, что вряд ли здесь кто-то будет драться со мной (смеётся).

— Нынешний формат турнира, когда есть много проходных матчей, вам нравится? Или формат Кубка мира ближе?

— Да ужас! Не смысла играть с соперниками намного ниже уровнем. Сыграться? Но ведь все профессионалы и понимают, в какой хоккей играют. На мой взгляд, перестроиться и наладить тактику не особо сложно. Может, нужно провести пару контрольных игр.

— Вроде Евротура?

— Ну да. Формат Кубка мира, когда собираются только топ-сборные, для меня ближе. Для болельщиков это тоже лучше, будет больше аудитория. Не всем интересно смотреть матч Россия — Австрия или Россия — Италия.

— С другой стороны, есть возможность забросить больше шайб.

— Главное — победа.

«Варламов сказал: «Езжай и получай удовольствие, выигрывай»

— Если в матче со Швецией против вас выйдет играть партнёр по «Колорадо» Габриэль Ландеског, будет играть против него жёстко?

— 100% будем лезть друг другу под кожу. Здесь мы не друзья.

— Вы одним из первых сделали заявление в шведской прессе, что он точно приезжает.

— Я удивился, когда прочитал это. Дескать, я выдал такую информацию. Мне кажется, информация об этом была ещё раньше.

— Влад Каменев и Семён Варламов какие-то напутственные слова сказали?

— Ничего особенного.

— Каменева замучили травмы…

— Да, дебют в НХЛ даётся ему тяжело.

— Вы ему помогаете?

— Травмированные игроки обычно находятся отдельно от команды. Мы видимся только на тренировках, а когда был плей-офф, то вообще почти не тренировались. Влад восстанавливается. Вроде, уже даже катается в полную силу. В нашем виде спорта часто встречается вот такая невезуха с травмами. Ты никак не можешь это контролировать. Против него применили два силовых приёма — оба раза с серьёзными последствиями для руки.

— Что сказал Семён Варламов перед вашим отъездом?

— Я у него спрашивал про организацию, как всё проходить, ведь Семён был на многих чемпионатах мира. Семён мне всё объяснил. Сказал, езжай и получай удовольствие, выигрывай.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/zadorov_16/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Nikita Zadorov</a> (@zadorov_16) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-04-10T16:24:22+00:00">10 Апр 2016 в 9:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Рантанена в “Колорадо” называют Ягром, Маккиннон — просто гений»

— «Колорадо» может задрафтовать Василия Подколзина. Вы видели игру этого молодого таланта?

— Мы не знакомы. Насколько мне известно, «Колорадо» не будет его драфтовать.

— Как вам игра ещё одного вундеркинда — Каапо Какко?

— Мы всей командой смотрели хайлайты игр с его участием. Но «Колорадо» снова не будет выбирать в первой тройке на грядущем драфте НХЛ. Конечно, было бы круто получить в свои ряды такого хоккеиста.

— В «Дэвилз», скорее всего, поедет Хьюз, а Какко отправится в «Рейнджерс».

— На мой взгляд, Какко сильнее. «Колорадо», если бы выбирал первым, практически наверняка забрал бы Какко. Он нам больше подходит по стилю. Но оба этих хоккеиста будут очень крутыми игроками.

— Рантанен и Маккиннон — главные «звери» в нынешнем «Колорадо». Играют изумительно.

— С Микко я играл ещё в АХЛ несколько лет назад. Сразу было ясно, что он вырастет в отличного игрока. Рантанен и Маккиннон дополняют друг друга. Микко — огромный, шайбу закрывает. Мы его называем Ягром. Похож на Яромира, к нему почти невозможно подобраться. Очень умный игрок: и в плане передач, и в плане бросков. Человек со светлой головой. Натан — просто гений. Хоккеист с потрясающей физикой. Посмотрите, как он бежит, какая у него энергия. Человек не любит проигрывать ни один спор. Даже когда мы играем за хоккейной площадкой, то едва не доходит до драк.

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flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/zadorov_16/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Nikita Zadorov</a> (@zadorov_16) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-20T16:12:30+00:00">20 Мар 2019 в 9:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Появляется ли в клубе знаменитый Патрик Руа, или его пути с «Колорадо» окончательно разошлись?

— Не видел его. После того, как он у меня был тренером, мы не общались.

— В «Колорадо» три европейских вратаря — Грубауэр, Варламов и Францоуз. Есть ли какие-то особенности в игре защитников в этой связи?

— На мой взгляд, не было бы никакой разницы, если бы у нас был какой-нибудь канадец или американец. У Грубауэра, кстати, невеста американка. У Варли (Семёна Варламова. — Прим. «Чемпионата») аналогично. Все знают язык, с общением на льду нет никаких проблем.

— Отъезд Михаила Григоренко в ЦСКА как-то сказался на «Колорадо»?

— Тяжело сказать, тогда у нас был ужасный год. Набрали новую команду, остался лишь костяк. Тренера поменяли. Для Миши отъезд сказался хорошо, для «Колорадо», если посмотреть на следующий сезон, тоже. Григоренко перезагрузился, выиграл Кубок Гагарина, Олимпиаду. Играет на чемпионате мира, в сборной России один из ведущих игроков. Миша — в порядке, я всегда это говорил. Просто в НХЛ есть такая тема, что нужно попасть в правильную команду.

«В следующие несколько лет есть шанс выиграть Кубок Стэнли»

— На трибунах часто виден плакат, на котором изображены изображены вы и танк.

— Это девочка-болельщица, которая каждую игру рисует новые плакаты.

— Селфи с вами не просила?

— Просила. Я ей клюшки давал и майки подписывал. Моя персональная поклонница.

— У вас заканчивается контракт с «Колорадо». Есть какие-то продвижения по новому соглашению?

— Пока никаких новостей, агент работает. У нас особо никто не торопится, после чемпионата мира будем разговаривать.

— В Денвере вас всё устраивает?

— Да, мне всё нравится. В следующие несколько лет есть шанс выиграть Кубок Стэнли, у нас молодая команда. Если бы нам в этом году немного больше повезло, то мы бы до сих пор играли. Перспективы есть.

— Чего, кроме везения, не хватило в плей-офф?

— Подустали в конце, в четвёртой, шестой и седьмой игре плохо сыграло первое звено. В плей-офф такое недопустимо. «Сан-Хосе» — очень хорошая команда, тяжело всё наиграть. Моя игра в концовке серии тоже была не особо хорошей. Думаю, сыграй мы седьмой матч дома, мы бы прошли дальше.

— В матчах «Детройт» — «Колорадо» остались былые «тёрки»?

— Болельщики помнят это. Надеются, что что-нибудь опять произойдёт (улыбается). Но у нас сейчас другие противостояния. В той же «Миннесотой» вообще жесть, с «Нэшвиллом». С командами из нашей конференции, с которыми больше играешь.

«В защите в этом сезоне я стал играть лучше»

— В североамериканской прессе приходилось встречать мнение, что вы, обладая габаритами и любовью к силовой игре, могли бы раскрыться в НХЛ намного полнее. Согласны?

— Мне только 24 года. Посмотрите на Брента Бёрнса. Во сколько он раскрылся?

— Всё-таки он, как и Эрик Карлссон, скорее не защитник, а полузащитник.

— Опять же, Никлас Лидстрём первый «Норрис Трофи» выиграл в 31 год.

— Вы — защитник-домосед или тяга идти вперёд появляется?

— В этом году в плане набранных очков я сделал шаг назад. Но в игре я чувствую, что добавил. В защите в этом сезоне я стал играть лучше. Мне нужно найти грань. В НХЛ, если ты хороший домосед, будешь играть в первом-втором звене против первого-второго звена другой команды. Свои 20−30 очков за сезон ты наберёшь. Мой хлеб — это защита и сдерживание лидеров у соперников.

— Главное — сыграть построже?

— Конечно. У нас есть, кому забивать. Это их работа и их хлеб, я даже туда лезть не буду. Моё дело — меньшинство, жёстко играть против первого звена другой команды.

«Я даже не знаю, кто такой Мерзликин. Слава богу, что он меня знает»

— Вратарь сборной Латвии Элвис Мерзликин сказал, что если вы подумаете применить против него силовой приём, то придётся отвечать. Тем более что опыт хитов у Мерзликина имеется.

— Я даже не знаю, кто это. Прочитал в прессе его заявление, но даже не знал, кто это такой, пока не открыл новость. Слава богу, что он меня знает.

— Кто из нынешних бойцов в НХЛ вам импонирует?

— Если по делу, то я бы и с Томом Уилсоном подрался. Могу выделить Райана Ривза из «Вегаса». Думаю, он даже сильнее Уилсона. Ещё Хара, который убьёт, если захочет. У него руки длиннее, чем у меня. С ним нужна особая тактика.

— Вы помните первого русского тафгая в НХЛ?

— Андрей Назаров.

— В КХЛ все говорят про Дамира Рыспаева.

— Да вам просто говорить не о чем! (Смеётся). В хоккей надо играть, а не устраивать бойцовские клубы. Если грязный силовой приём, то кто-то заступится. Если не заступится — грубияна дисквалифицируют. В итоге ты больше потеряешь. А при чистом силовом приёме люди понимают, что нужно голову поднимать. За чистую игру к тебе сзади никто не подъедет и по затылку не ударит, как раньше это делали. Всё это уходит на второй план. Драки всё равно нужны, если кто-то хочет завести команду — пожалуйста. Это часть игры и не должно никуда уходить. Но этого становится меньше. И, главное, чище.

«В футболе я бы как Дзюба, играл в нападении. Был бы деревянным!»

— Вы — воспитанник ЦСКА. Поддерживаете связь с игроками, с командой?

— Плотно общаюсь с Мишей Григоренко. С Серёгой Толчинским, Максом Маминым, Никитой Нестеровым. Смотрел последнюю победную игру в Кубке Гагарина. Обрадовался, когда Мамин забил в овертайме.

— Порадовались за ребят?

— Конечно. Первый титул за 30 лет — с 1989 года.

— Я слышал, что вы увлекаетесь футболом. За кого болеете?

— Я люблю саму игру. Обычно болею за андердогов.

— «Ливерпуль» упустил титул в Англии, теперь будет играть в финале Лиги чемпионов. Следите?

— У меня всю жизнь личная неприязнь к «Ливерпулю» и «Барселоне». Но их матч, конечно, получился прикольным. У меня мурашки по коже побежали! В финале, думаю, буду болеть за «Тоттенхэм».

— То есть вы — не фанат?

— Я фанат Криштиану Роналду. Я болел за «Реал», когда в нём играл Роналду. Я считаю, что это лучший атлет в истории спорта. На таких людей надо быть похожими и брать с них пример. Трудолюбие, талант. Но Криштиану сделал себя сам. Самый популярный человек в мире.

— Если бы не хоккей, вы стали бы футболистом?

— Скорее всего, да.

— Столп обороны?

— Нет, я бы как Дзюба, играл в нападении. Был бы деревянным! (смеётся).

— Сами в футбол играете?

— Да, в Майами летом. Пять раз в неделю по два часа. Собирается русская компания, играем с мужиками, бывшими футболистами.

— Дарюс Каспарайтис с вами играет?

— Нет. Мы не пересекались, но у нас очень много общих знакомых.

— Что ещё делаете в Майами?

— Тренируюсь, у меня там тренер по физподготовке. Много ребят из НХЛ там живут, мы с августа уже катаемся.

«Денвер — маленький и не очень пафосный город»

— Вашей супруге нравится в Америке?

— Да, ей нравится.

— Погода в Денвере отличная.

— 300 дней в году светит солнце. Даже если снег лежит, то всё равно солнце. Очень круто, погода и климат радуют. Сухо — снег если выпал, то растает через два часа.

— Как вам американский менталитет?

— Город маленький, не очень пафосный по сравнению с Майами, Лос-Анджелесом, Нью-Йорком, Чикаго. Но сейчас Денвер прогрессирует. Многие люди приезжают сюда, делают бизнес.

— Сам штат Колорадо успешный?

— Штат очень богатый! В Америке у каждого штата свой бюджет, своё руководство, свои правила. То бишь ты не зависишь вообще ни от чего другого. У нас в Колорадо хорошие парки, дороги, много вложений в школы. Школы здесь просто замечательные!