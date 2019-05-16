Организаторы ЧМ по хоккею провели для сборной РФ экскурсию по центральном замку Братиславы

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В экскурсии приняли участие вратарь Андрей Василевский и члены персонала сборной.

В среду сборная России в четвертом матче на чемпионате мира обыграла команду Италии со счетом 10:0. Россияне лидируют в группе В, имея 100-процентный показатель очков (12) и опережая команду Швейцарии по дополнительным показателям.

Братиславский град находится на территории старинной крепости, является одним из символов словацкой столицы и входит в список национальных памятников культуры страны. Замок начал строиться в XV веке, а современный вид обрел в 50−60-х годах XVIII века, став местом расположения двора австрийской династии Габсбургов.

В 1953—1968 годах Братиславский град был реконструирован после пожара, случившегося в 1811 году. На территории дворца находятся различные экспозиции, посвященные истории Словакии. Здесь в сентябре 1992 года была подписана конституция Словакии, а в феврале 2005 года проходил саммит «Словакия-2005» с участием президента России Владимира Путина и тогдашнего президента США Джорджа Буша — младшего.

Сборная России следующий матч на чемпионате мира проведет 18 мая против команды Латвии, начало встречи в 13:15 мск.