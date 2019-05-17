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«Что думаю о формате чемпионата мира? Да ужас! Нет смысла играть с соперниками намного ниже уровнем. Сыграться? Но ведь все профессионалы и понимают, в какой хоккей играют. На мой взгляд, перестроиться и наладить тактику не особо сложно. Может, нужно провести пару контрольных игр. Получается что-то типа Евротура? Ну да. Формат Кубка мира, когда собираются только топ-сборные, для меня ближе. Для болельщиков это тоже лучше, будет больше аудитория. Не всем интересно смотреть матч Россия — Австрия или Россия — Италия», — сказал Задоров в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

15 мая сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, обыграв Италию со счётом 10:0.