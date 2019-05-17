Задоров: Формат ЧМ — ужас. Нет смысла играть с соперниками вроде Италии
Защитник «Колорадо Эвеланш» и сборной России Никита Задоров поделился мнением о формате чемпионата мира.
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«Что думаю о формате чемпионата мира? Да ужас! Нет смысла играть с соперниками намного ниже уровнем. Сыграться? Но ведь все профессионалы и понимают, в какой хоккей играют. На мой взгляд, перестроиться и наладить тактику не особо сложно. Может, нужно провести пару контрольных игр. Получается
15 мая сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, обыграв Италию со счётом 10:0.
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