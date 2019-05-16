Хватит относиться к аутсайдерам с презрением! Ответ диванным снобам
Мнение корреспондента «СЭ» о необходимости уменьшения команд на чемпионате мира.
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Видимо, что-то случилось...
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Победы с двузначным счетом автоматически вызывают спор о целесообразности чемпионата мира в нынешнем формате и необходимости сокращении количества участников. Сборная Италии на турнире выглядит плюшевой игрушкой, не способной справиться не только с волкодавом, но и с болонкой. Изначально было ясно, что шансов
Но четыре подряд игры без заброшенных шайб — это совсем ужасно. Шведы и россияне, если бы поставили перед собой задачу наколотить 15−20 голов, то с ней бы наверняка справились. Какой смысл им было расходовать силы и эмоции? Можно без шума и пыли добиться результата в энергосберегающем режиме.
Британцы героическим образом вернулись в элиту спустя четверть века. На
Велико желание взять все и сократить. Но, получив
Популяризировать клюшку и шайбу в
Монополия в данном случае больше идет во вред. Локальные лиги за исключением КХЛ, отчасти шведской и швейцарской, создать классный продукт не в состоянии просто
Не могу никак понять призывов отдельных коллег проводить этот турнир реже. Например, раз в два года. Это якобы поднимет его ценность. Только для чего? Можно подумать, что и год, два назад шведы не становились у себя дома национальными героями после выигрыша золотых медалей. Чем больше и чаще бывает хороший хоккей, тем лучше. На нынешнем турнире полно суперзвезд из НХЛ. Смотреть, как Кучеров, Кейн, Айкел, Кузнецов рисуют свои шедевры, можно бесконечно.
На отдельные недостатки можно закрыть глаза, не замыкаясь на бедолагах из Италии. Разве не был огненным матч Чехии и Швеции в первый игровой день? А какой триллер на двоих спродюсировали Словакия и Канада с победным голом на предпоследней секунде третьего периода? Хозяева турнира два года назад стали лишь тринадцатыми и вполне могли до сих пор обитать дивизионом ниже, если бы турнир был ограничен по количеству участников на цифре 14. Совсем недавно в подвале едва не оказались Дания с Латвией, балансируя в районе 13−14-х мест. Да что там они,
Прошло много лет, прежде чем они отстроили эффективную систему и начали разговаривать с прежними обидчиками на равных. Той же самой дорогой идет Швейцария. Хочется верить, что за ними подтянется со временем и Дания, уже начавшая поставлять игроков высокого уровня, которые не теряются в НХЛ. Возможно, Италии ничего и не светит, но это не повод относиться к ней презрительно. Она в честной спортивной борьбе превзошла сборную с неплохими традициями, речь о Казахстане.
Расширение географии участников — примета новейшего времени. В футболе не стесняются раздувать международные турниры как на клубном уровне, так среди национальных сборных. Деньги решают все. В хоккее прямой корреляции между количеством команд и ростом интереса к виду спорта нет. Но ведь непроста КХЛ, НХЛ и ИИХФ обхаживают с разных сторон Китай, видя в нем потенциально огромный рынок. Сводить все к противостоянию
А если
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|15 Мая, 21:15
|Зрители 7535
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Клэйтон Беддоуз
|Андрей Василевский
|Андреас Бернард 20:18 (М. Де Филиппо 20:18)
|1-й период
|00:31
|Никита Зайцев (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|Иван Тауферер
|01:41
|04:21
|Александр Барабанов
|08:30
|Динар Хафизуллин (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|13:15
|Евгений Кузнецов (А. Барабанов)
|16:14
|Александр Овечкин (Е. Кузнецов)
|2-й период
|20:18
|Евгений Кузнецов (А. Овечкин, Дм. Орлов)
|26:03
|Илья Ковальчук (Е. Кузнецов)
|32:41
|33:41
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|34:41
|Артем Анисимов
|36:25
|Михаил Григоренко (А. Барабанов)
|Стефано Маркетти
|37:29
|3-й период
|44:52
|Никита Кучеров (Д. Хафизуллин, Н. Зайцев)
|45:27
|Евгений Дадонов (И. Ковальчук)
|Алекс Тривеллато
|59:56
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол