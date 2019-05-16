Хватит относиться к аутсайдерам с презрением! Ответ диванным снобам

Победы с двузначным счетом автоматически вызывают спор о целесообразности чемпионата мира в нынешнем формате и необходимости сокращении количества участников. Сборная Италии на турнире выглядит плюшевой игрушкой, не способной справиться не только с волкодавом, но и с болонкой. Изначально было ясно, что шансов чего-то добиться в матчах против команд, где погоду делают звезды из НХЛ, у южан нет.

Но четыре подряд игры без заброшенных шайб — это совсем ужасно. Шведы и россияне, если бы поставили перед собой задачу наколотить 15−20 голов, то с ней бы наверняка справились. Какой смысл им было расходовать силы и эмоции? Можно без шума и пыли добиться результата в энергосберегающем режиме.

Британцы героическим образом вернулись в элиту спустя четверть века. На какое-то время обаяли хоккейный мир своей непосредственностью. Прямо как парни из соседнего двора, на спор выигравшие ящик пива в дружеской зарубе у такого же по силам соперника. Однако датчане, которые привезли в Словакию далекий от оптимального состав, без чрезмерных усилий накидали им девять безответных шайб. Куда, спрашивается, смотрит президент ИИХФ Рене Фазель?

Велико желание взять все и сократить. Но, получив какой-то эффект незамедлительно, от этого радикального шага можно крупно проиграть в будущем. Хоккей — локальный вид спорта, ограниченный в своем развитии преимущественно северными территориями, центральной Европой и США. Пожалуй, только в Финляндии он считается безоговорочно первым, а в остальных странах проигрывает футболу, а кое-где регби, лыжам, баскетболу и гандболу.

Популяризировать клюшку и шайбу в какой-нибудь стране за короткий срок почти невозможно. Нужны большие деньги, необходимые для создания инфраструктуры. Особенно в местах, где короткие и мягкие зимы. С учетом то, что НХЛ остается главным центром притяжения, без зазрения совести и за гроши забирая любого понравившегося игрока с любого конца света, хоккейный мир в обозримом будущем обречен на однополярный вариант развития.

Монополия в данном случае больше идет во вред. Локальные лиги за исключением КХЛ, отчасти шведской и швейцарской, создать классный продукт не в состоянии просто из-за отсутствия достаточного количества хороших игроков. Чемпионат мира остается чуть ли не единственной возможностью почувствовать причастность к большому хоккею.

Не могу никак понять призывов отдельных коллег проводить этот турнир реже. Например, раз в два года. Это якобы поднимет его ценность. Только для чего? Можно подумать, что и год, два назад шведы не становились у себя дома национальными героями после выигрыша золотых медалей. Чем больше и чаще бывает хороший хоккей, тем лучше. На нынешнем турнире полно суперзвезд из НХЛ. Смотреть, как Кучеров, Кейн, Айкел, Кузнецов рисуют свои шедевры, можно бесконечно.

На отдельные недостатки можно закрыть глаза, не замыкаясь на бедолагах из Италии. Разве не был огненным матч Чехии и Швеции в первый игровой день? А какой триллер на двоих спродюсировали Словакия и Канада с победным голом на предпоследней секунде третьего периода? Хозяева турнира два года назад стали лишь тринадцатыми и вполне могли до сих пор обитать дивизионом ниже, если бы турнир был ограничен по количеству участников на цифре 14. Совсем недавно в подвале едва не оказались Дания с Латвией, балансируя в районе 13−14-х мест. Да что там они, когда-то и финны были мальчиками для битья, получая по полной программе от сборных СССР, Швеции, Чехословакии, Канады и США.

Прошло много лет, прежде чем они отстроили эффективную систему и начали разговаривать с прежними обидчиками на равных. Той же самой дорогой идет Швейцария. Хочется верить, что за ними подтянется со временем и Дания, уже начавшая поставлять игроков высокого уровня, которые не теряются в НХЛ. Возможно, Италии ничего и не светит, но это не повод относиться к ней презрительно. Она в честной спортивной борьбе превзошла сборную с неплохими традициями, речь о Казахстане.

Расширение географии участников — примета новейшего времени. В футболе не стесняются раздувать международные турниры как на клубном уровне, так среди национальных сборных. Деньги решают все. В хоккее прямой корреляции между количеством команд и ростом интереса к виду спорта нет. Но ведь непроста КХЛ, НХЛ и ИИХФ обхаживают с разных сторон Китай, видя в нем потенциально огромный рынок. Сводить все к противостоянию трех-четырех сборных — это большая глупость. Особенно на фоне того, что Олимпиада из-за жесткой позиции владельцев клубов НХЛ превратилась в турнир второго порядка.