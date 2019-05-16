Ковальчук, Кучеров и Малкин были протестированы РУСАДА накануне чемпионата мира по хоккею

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Также допинг-пробы сдали вратари Александр Георгиев и Андрей Василевский, защитники Никита Нестеров и Михаил Сергачев, форварды Евгений Дадонов, Михаил Григоренко, Иван Телегин и Никита Гусев.

Также в апреле допинг-контроль прошли хоккеисты, которые не вошли в окончательный состав на чемпионат мира. Это защитники Артем Блажиевский, Богдан Киселевич и Егор Яковлев, нападающие Александр Кадейкин и Владимир Ткачев.

Ранее в пресс-службе Международной федерации хоккея сообщили ТАСС, что все допинг-пробы, взятые у игроков команд перед чемпионатом мира, оказались отрицательными.

Чемпионат мира продлится до 26 мая.