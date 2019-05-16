Ковальчук, Кучеров и Малкин были протестированы РУСАДА накануне чемпионата мира по хоккею
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Одиннадцать хоккеистов сборной России, выступающих на чемпионате мира в Словакии, в апреле были протестированы инспекторами Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Согласно материалам, предоставленным ТАСС РУСАДА, в их число вошли нападающие Илья Ковальчук, Никита Кучеров и Евгений Малкин.
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Чемпионат мира продлится до 26 мая.
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