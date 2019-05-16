Гуськов — о сборной России на ЧМ: С таким составом нам по зубам любой соперник
Заслуженный мастер спорта Александр Гуськов поделился мнением о возможных соперниках сборной России в четвертьфинале чемпионата мира.
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«Есть все предпосылки к тому, что сборная России займёт первое место в своей группе. Тот хоккей, который показывает наша команда, это подразумевает.
Что касается возможной встречи с США или Канадой уже в четвертьфинале, то я бы не стал говорить слово “проблема” применительно к нашей сборной. С таким составом нам по зубам любой соперник. А предпочтительный он или нет, говорить об этом не совсем разумно. Что канадцы, что американцы имеют приличный ростер. Может быть, на бумаге у них нет столько звёзд, сколько у нас, но, тем не менее, на стадиях
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