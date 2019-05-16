СМИ: полиция Словакии искала бомбу в здании рядом с ареной ЧМ
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Полиция искала взрывное устройство в здании, которое располагается рядом с ареной в словацком Кошице, где проходят матчи чемпионата мира по хоккею, сообщает финское издание Ilta Sanomat.
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Как отмечается в материале, изначально сообщалось, что бомба была найдена, однако представитель
«Возможно, произошло недопонимание. Полиция в Кошице не очень хорошо владеет английским языком. Может быть, полицейские ошиблись. Могу вас заверить, что бомбы там не было», — отметила Гренделова.
В Кошице проходят матчи группы А. Сборная России играет свои матчи в Братиславе.
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