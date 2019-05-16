«Не то, что ждешь на чемпионате мира»: вынос Италии превратил турнир в курорт
Алексей Жамнов выздоровел и вернулся на лавку, хоккеисты сборной негативно оценили матч с Италией, а день открытых дверей в национальной команде сорвался.
Орлов
В четверг после полудня в Братиславе впервые за три дня выглянуло солнце и сразу стало веселей на душе. А то даже после игры с Италией особого веселья не было.
— Да такие игры больше расслабляют, — честно признался на следующий день после матча защитник Дмитрий Орлов. — Ну, куда это годится?
— А с кем можно сравнить итальянцев? Любительский клуб? — я пытался разобраться в проблеме.
— Не сказать, чтобы уж совсем любители, чуть выше уровнем, но все равно немного не то, чего ждешь на чемпионате мира.
Наверное,
— У меня лед, —
Да и остальные не горели желанием делиться своими мыслями. По правде говорят, и спрашивать у них было особо нечего.
Бадюков
Как водится, я перед игрой пытался найти в Братиславе
— Добрый вечер, — окликнули меня.
Это был Алексей Бадюков, который занимался селекцией в московском «Динамо». Ровно год назад на чемпионате мира в Копенгагене Бадюков вместо приветствий стал ругаться, так как я не слишком позитивно оценивал трансферную политику клуба (и во многом оказался прав).
Но год в России — за четыре. С тех пор Алексей Бадюков стал другим. Например, это ведь о многом говорит, что он вообще прибыл на чемпионат мира и изучает игроков. Хотя его статус в новом «Динамо» не определен.
Теперь Бадюков уже спокоен, отвечает на любые вопросы и может защитить свое любое решение по составу.
— Прекрасно понимаю, что происходит на рынке и нужно на всякий случай быть готовым к тому, чтобы сформировать команду в авральном режиме, — объясняет он свое присутствие.
Так что если
Задоров
После игры Италии стоять и ждать игроков у автобуса не было никаких сил, да и погода гнала
Все сорвалось. Многие отправились в различные города центральной Европы (в основном, в Вену, понятно),
За всех отдувался Никита Задоров, который провел в беседах примерно час. И когда я к нему подошел, то он взмолился.
— Я уже со всеми поговорил.
— О чем? — удивился я.
— О сборной, — ответил защитник. — Уже трудно говорить.
— Да мне и не надо интервью, — говорю. — Просто хотел отметить, что у вас отличный русский, а ведь вы живете в Колорадо.
— Дома только на нем и говорим, — улыбнулся Никита.
Воробьев
Перед Италией на лед вернулся Алексей Жамнов, чье отсутствие было покрыто туманом. В официальную версию про болезнь никто
— Меня почему с командой не было, — рассказал мне старший тренер. — Я заболел в Москве и так сильно, что решено было отойти от игроков, чтобы не заразить их. Так что в Братиславу я полетел обычным рейсом, а не с командой. Мало ли что. Тут в номере четыре дня просто лежал, никуда не выходил.
— Вот вам и медицинский штаб сборной, — разочарованно вздохнул я.
— Так меня же на ноги довольно быстро поставили, — защитил врачей Жамнов. — Капельницы всякие были, лекарства. Сейчас еще
Жамнов во время утренней раскатки о
— Ну, давайте начинайте свои вопросы: Овечкин, Василевский, — начал шутить Илья Воробьев после игры.
— Панарин, — напомнил я.
Тренер загрустил.
Но диалога не получалось. Реально, ну как можно всерьез спрашивать даже о схемах, об изменении состава, если наши могли забить и двадцать, и тридцать шайб.
— Есть турнир, он проходит вот в таком формате, — в очередной раз повторял главный тренер. — И я не собираюсь ругать или хвалить его. Он есть и нам надо встречаться со всеми, с кем положено.
— Но хоть теперь настоящий чемпионат мира начинается, — прошептал я.
— А то, что мы обыграли чешскую команду, уже не считается, — немного обиделся тренер.
Точно! После Италии я уже и забыл об этом. Словно на курорте находишься, а не на чемпионате мира. Только на
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|15 Мая, 21:15
|Зрители 7535
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Клэйтон Беддоуз
|Андрей Василевский
|Андреас Бернард 20:18 (М. Де Филиппо 20:18)
|1-й период
|00:31
|Никита Зайцев (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|Иван Тауферер
|01:41
|04:21
|Александр Барабанов
|08:30
|Динар Хафизуллин (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|13:15
|Евгений Кузнецов (А. Барабанов)
|16:14
|Александр Овечкин (Е. Кузнецов)
|2-й период
|20:18
|Евгений Кузнецов (А. Овечкин, Дм. Орлов)
|26:03
|Илья Ковальчук (Е. Кузнецов)
|32:41
|33:41
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|34:41
|Артем Анисимов
|36:25
|Михаил Григоренко (А. Барабанов)
|Стефано Маркетти
|37:29
|3-й период
|44:52
|Никита Кучеров (Д. Хафизуллин, Н. Зайцев)
|45:27
|Евгений Дадонов (И. Ковальчук)
|Алекс Тривеллато
|59:56
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол