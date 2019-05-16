«Не то, что ждешь на чемпионате мира»: вынос Италии превратил турнир в курорт

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Латвия - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
17:15 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
17:15 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
21:15 2-й период Финляндия 1
Дания 1
тв
Группа B
21:15 2-й период Чехия 0
Латвия 2
тв
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37306934/
16 мая 2019, 19:41 | Спорт-Экспресс

«Не то, что ждешь на чемпионате мира»: вынос Италии превратил турнир в курорт

Алексей Жамнов выздоровел и вернулся на лавку, хоккеисты сборной негативно оценили матч с Италией, а день открытых дверей в национальной команде сорвался.

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Орлов

В четверг после полудня в Братиславе впервые за три дня выглянуло солнце и сразу стало веселей на душе. А то даже после игры с Италией особого веселья не было.

— Да такие игры больше расслабляют, — честно признался на следующий день после матча защитник Дмитрий Орлов. — Ну, куда это годится?

— А с кем можно сравнить итальянцев? Любительский клуб? — я пытался разобраться в проблеме.

— Не сказать, чтобы уж совсем любители, чуть выше уровнем, но все равно немного не то, чего ждешь на чемпионате мира.

Наверное, из-за этого микст-зона после игры оказалась провальной. Динар Хафизуллин был неожиданно признан лучшим игроком, был повод задать ему пару вопросов, но он вздрогнул, когда его окликнули.

— У меня лед, — зачем-то сообщил он и поспешил в раздевалку.

Да и остальные не горели желанием делиться своими мыслями. По правде говорят, и спрашивать у них было особо нечего.

Бадюков

Как водится, я перед игрой пытался найти в Братиславе каких-то тренеров, специалистов, которые в моем идеальном мире должны обязательно бывать на таких соревнованиях, но, проведя час на свежем воздухе, уже отчаялся.

— Добрый вечер, — окликнули меня.

Это был Алексей Бадюков, который занимался селекцией в московском «Динамо». Ровно год назад на чемпионате мира в Копенгагене Бадюков вместо приветствий стал ругаться, так как я не слишком позитивно оценивал трансферную политику клуба (и во многом оказался прав).

Но год в России — за четыре. С тех пор Алексей Бадюков стал другим. Например, это ведь о многом говорит, что он вообще прибыл на чемпионат мира и изучает игроков. Хотя его статус в новом «Динамо» не определен.

Теперь Бадюков уже спокоен, отвечает на любые вопросы и может защитить свое любое решение по составу.

— Прекрасно понимаю, что происходит на рынке и нужно на всякий случай быть готовым к тому, чтобы сформировать команду в авральном режиме, — объясняет он свое присутствие.

Так что если какому-то клубу нужны специалисты, то звоните Бадюкову, если, конечно, «Динамо» не опомнится. Бадюков хотя бы на чемпионат мира приехал. Других специалистов я здесь не вижу.

Задоров

После игры Италии стоять и ждать игроков у автобуса не было никаких сил, да и погода гнала куда-то в теплое помещение. Но на следующий день сборная опять отменила тренировку, а журналистам пообещали день открытых дверей.

Все сорвалось. Многие отправились в различные города центральной Европы (в основном, в Вену, понятно), кто-то просто уходил гулять, кто-то отказывался от интервью и говорил «завтра» в надежде, что и на следующий день все забудется.

За всех отдувался Никита Задоров, который провел в беседах примерно час. И когда я к нему подошел, то он взмолился.

— Я уже со всеми поговорил.

— О чем? — удивился я.

— О сборной, — ответил защитник. — Уже трудно говорить.

— Да мне и не надо интервью, — говорю. — Просто хотел отметить, что у вас отличный русский, а ведь вы живете в Колорадо.

— Дома только на нем и говорим, — улыбнулся Никита.

Воробьев

Перед Италией на лед вернулся Алексей Жамнов, чье отсутствие было покрыто туманом. В официальную версию про болезнь никто почему-то не верил. Кто-то утверждал, что его попросили остаться в Москве и не мешать. Даже Илья Воробьев уверял, что Жамнов в отеле, но и это пропускалось мимо ушей.

— Меня почему с командой не было, — рассказал мне старший тренер. — Я заболел в Москве и так сильно, что решено было отойти от игроков, чтобы не заразить их. Так что в Братиславу я полетел обычным рейсом, а не с командой. Мало ли что. Тут в номере четыре дня просто лежал, никуда не выходил.

— Вот вам и медицинский штаб сборной, — разочарованно вздохнул я.

— Так меня же на ноги довольно быстро поставили, — защитил врачей Жамнов. — Капельницы всякие были, лекарства. Сейчас еще чуть-чуть осталось, но я уже здоров.

Жамнов во время утренней раскатки о чем-то отдельно говорил с Никитой Зайцевым и Александром Овечкиным. Результат вы видели. Овечкин наконец забил, хотя это были всего лишь итальянцы.

— Ну, давайте начинайте свои вопросы: Овечкин, Василевский, — начал шутить Илья Воробьев после игры.

— Панарин, — напомнил я.

Тренер загрустил.

Но диалога не получалось. Реально, ну как можно всерьез спрашивать даже о схемах, об изменении состава, если наши могли забить и двадцать, и тридцать шайб.

— Есть турнир, он проходит вот в таком формате, — в очередной раз повторял главный тренер. — И я не собираюсь ругать или хвалить его. Он есть и нам надо встречаться со всеми, с кем положено.

— Но хоть теперь настоящий чемпионат мира начинается, — прошептал я.

— А то, что мы обыграли чешскую команду, уже не считается, — немного обиделся тренер.

Точно! После Италии я уже и забыл об этом. Словно на курорте находишься, а не на чемпионате мира. Только на каком-то холодном курорте.
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15 Мая, 21:15 Зрители 7535 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Россия 10:0
(4:0, 4:0, 2:0)
Италия
Главные тренеры
Илья Воробьев Клэйтон Беддоуз
Вратари
Андрей Василевский Андреас Бернард 20:18 (М. Де Филиппо 20:18)
1-й период
00:31 Никита Зайцев (Н. Гусев, Н. Кучеров)
Иван Тауферер 01:41
04:21 Александр Барабанов
08:30 Динар Хафизуллин (Н. Гусев, Н. Кучеров)
13:15 Евгений Кузнецов (А. Барабанов)
16:14 Александр Овечкин (Е. Кузнецов)
2-й период
20:18 Евгений Кузнецов (А. Овечкин, Дм. Орлов)
26:03 Илья Ковальчук (Е. Кузнецов)
32:41
33:41 Евгений Дадонов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
34:41 Артем Анисимов
36:25 Михаил Григоренко (А. Барабанов)
Стефано Маркетти 37:29
3-й период
44:52 Никита Кучеров (Д. Хафизуллин, Н. Зайцев)
45:27 Евгений Дадонов (И. Ковальчук)
Алекс Тривеллато 59:56
Статистика
4 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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