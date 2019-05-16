«Не то, что ждешь на чемпионате мира»: вынос Италии превратил турнир в курорт

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Орлов

В четверг после полудня в Братиславе впервые за три дня выглянуло солнце и сразу стало веселей на душе. А то даже после игры с Италией особого веселья не было.

— Да такие игры больше расслабляют, — честно признался на следующий день после матча защитник Дмитрий Орлов. — Ну, куда это годится?

— А с кем можно сравнить итальянцев? Любительский клуб? — я пытался разобраться в проблеме.

— Не сказать, чтобы уж совсем любители, чуть выше уровнем, но все равно немного не то, чего ждешь на чемпионате мира.

Наверное, из-за этого микст-зона после игры оказалась провальной. Динар Хафизуллин был неожиданно признан лучшим игроком, был повод задать ему пару вопросов, но он вздрогнул, когда его окликнули.

— У меня лед, — зачем-то сообщил он и поспешил в раздевалку.

Да и остальные не горели желанием делиться своими мыслями. По правде говорят, и спрашивать у них было особо нечего.

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Бадюков

Как водится, я перед игрой пытался найти в Братиславе каких-то тренеров, специалистов, которые в моем идеальном мире должны обязательно бывать на таких соревнованиях, но, проведя час на свежем воздухе, уже отчаялся.

— Добрый вечер, — окликнули меня.

Это был Алексей Бадюков, который занимался селекцией в московском «Динамо». Ровно год назад на чемпионате мира в Копенгагене Бадюков вместо приветствий стал ругаться, так как я не слишком позитивно оценивал трансферную политику клуба (и во многом оказался прав).

Но год в России — за четыре. С тех пор Алексей Бадюков стал другим. Например, это ведь о многом говорит, что он вообще прибыл на чемпионат мира и изучает игроков. Хотя его статус в новом «Динамо» не определен.

Теперь Бадюков уже спокоен, отвечает на любые вопросы и может защитить свое любое решение по составу.

— Прекрасно понимаю, что происходит на рынке и нужно на всякий случай быть готовым к тому, чтобы сформировать команду в авральном режиме, — объясняет он свое присутствие.

Так что если какому-то клубу нужны специалисты, то звоните Бадюкову, если, конечно, «Динамо» не опомнится. Бадюков хотя бы на чемпионат мира приехал. Других специалистов я здесь не вижу.

Задоров

После игры Италии стоять и ждать игроков у автобуса не было никаких сил, да и погода гнала куда-то в теплое помещение. Но на следующий день сборная опять отменила тренировку, а журналистам пообещали день открытых дверей.

Все сорвалось. Многие отправились в различные города центральной Европы (в основном, в Вену, понятно), кто-то просто уходил гулять, кто-то отказывался от интервью и говорил «завтра» в надежде, что и на следующий день все забудется.

За всех отдувался Никита Задоров, который провел в беседах примерно час. И когда я к нему подошел, то он взмолился.

— Я уже со всеми поговорил.

— О чем? — удивился я.

— О сборной, — ответил защитник. — Уже трудно говорить.

— Да мне и не надо интервью, — говорю. — Просто хотел отметить, что у вас отличный русский, а ведь вы живете в Колорадо.

— Дома только на нем и говорим, — улыбнулся Никита.

Воробьев

Перед Италией на лед вернулся Алексей Жамнов, чье отсутствие было покрыто туманом. В официальную версию про болезнь никто почему-то не верил. Кто-то утверждал, что его попросили остаться в Москве и не мешать. Даже Илья Воробьев уверял, что Жамнов в отеле, но и это пропускалось мимо ушей.

— Меня почему с командой не было, — рассказал мне старший тренер. — Я заболел в Москве и так сильно, что решено было отойти от игроков, чтобы не заразить их. Так что в Братиславу я полетел обычным рейсом, а не с командой. Мало ли что. Тут в номере четыре дня просто лежал, никуда не выходил.

— Вот вам и медицинский штаб сборной, — разочарованно вздохнул я.

— Так меня же на ноги довольно быстро поставили, — защитил врачей Жамнов. — Капельницы всякие были, лекарства. Сейчас еще чуть-чуть осталось, но я уже здоров.

Жамнов во время утренней раскатки о чем-то отдельно говорил с Никитой Зайцевым и Александром Овечкиным. Результат вы видели. Овечкин наконец забил, хотя это были всего лишь итальянцы.

— Ну, давайте начинайте свои вопросы: Овечкин, Василевский, — начал шутить Илья Воробьев после игры.

— Панарин, — напомнил я.

Тренер загрустил.

Но диалога не получалось. Реально, ну как можно всерьез спрашивать даже о схемах, об изменении состава, если наши могли забить и двадцать, и тридцать шайб.

— Есть турнир, он проходит вот в таком формате, — в очередной раз повторял главный тренер. — И я не собираюсь ругать или хвалить его. Он есть и нам надо встречаться со всеми, с кем положено.

— Но хоть теперь настоящий чемпионат мира начинается, — прошептал я.

— А то, что мы обыграли чешскую команду, уже не считается, — немного обиделся тренер.