Шведские хоккеисты разгромили сборную Австрии в матче чемпионата мира по хоккею
БРАТИСЛАВА, 16 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Швеции победили команду Австрии со счетом 9:1 в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира. Встречу в Братиславе посетили 8386 зрителей.
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В составе сборной Швеции шайбы забросили Габриэль Ландескуг (2), Маркус Крюгер (3), Вильям Нюландер (6), Адам Ларссон (8), Адриан Кемпе (15), Деннис Расмуссен (30), Элиас Линдхольм (34), Оливер
Нападающий «Колорадо» Ландескуг был дозаявлен в среду, ему удалось забросить шайбу в первой же смене, ранее подобное достижение удалось его соотечественнику Александру Веннбергу, который забил гол на 39-й секунде. Автором самой быстрой шайбы на турнире является защитник сборной России Никита Зайцев, забросивший шайбу в ворота итальянцев на 31-й секунде матча. Также свою первую встречу на чемпионате мира в Словакии провел шведский защитник «Далласа» Йон Клингберг, не сумев отметиться результативными действиями, всего в окончательной заявке сборной Швеции находятся 21 игрок из НХЛ. Свою первую шайбу на текущем мировом первенстве забросил форвард магнитогорского «Металлурга» Расмуссен.
Помимо заброшенной шайбы, Нюландер отметился результативной передачей в эпизоде с голом Ларссона. Таким образом, Нюландер сравнялся в списке лучших бомбардиров турнира с россиянином Никитой Кучеровым, оба хоккеиста набрали по 10 очков, забросив три шайбы и отдав семь результативных передач.
Сборная Швеции занимает третье место в турнирной таблице группы B, набрав девять очков после четырех матчей. Лидирует сборная России, набравшая максимальное количество очков в четырех встречах (12), такое же количество баллов в активе швейцарцев, однако они уступают россиянам по разнице голов. Команда Австрии идет седьмой, не набрав ни одного очка.
В следующем матче 18 мая сборная Швеции сыграет с командой Швейцарии, австрийцы днем ранее встретятся с норвежцами. Чемпионат мира в Словакии завершится 26 мая.
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|16 Мая, 17:15
|Зрители 8386
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Рикард Гренборг
|Роджер Бадер
|Хенрик Лундквист
|Бернхард Штаркбаум
|1-й период
|01:09
|Габриэль Ландескуг (Э. Линдхольм, Э. Петтерссон)
|02:37
|Маркус Крюгер (О. Линдблум)
|Томас Раффль
|03:07
|05:41
|Вильям Нюландер (А. Веннберг, П. Хернквист)
|07:32
|Адам Ларссон (В. Нюландер)
|Доминик Цвергер
|11:32
|Рафаэль Хербургер
|13:38
|13:42
|Патрик Хернквист
|14:39
|Адриан Кемпе (М. Экхольм, А. Ландер)
|Патрик Петер
|15:28
|2-й период
|21:15
|Йон Клингберг
|28:56
|Марио Кемпе
|29:13
|Деннис Расмуссен (М. Крюгер)
|33:22
|Элиас Линдхольм (Э. Петтерссон, Г. Ландескуг)
|34:35
|Оливер Экман-Ларссон
|3-й период
|Рафаэль Хербургер
|41:07
|42:40
|Оливер Экман-Ларссон (П. Хернквист, А. Веннберг)
|45:31
|Элиас Петтерссон (Г. Ландескуг, Э. Линдхольм)
|Михаэль Раффль (М. Шлахер, Ф. Хофер)
|47:46
|8
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
|Главный судья
|Петер Стано (Словакия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол