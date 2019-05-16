Шведские хоккеисты разгромили сборную Австрии в матче чемпионата мира по хоккею

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В составе сборной Швеции шайбы забросили Габриэль Ландескуг (2), Маркус Крюгер (3), Вильям Нюландер (6), Адам Ларссон (8), Адриан Кемпе (15), Деннис Расмуссен (30), Элиас Линдхольм (34), Оливер Экман-Ларссон (43) и Элиас Петтерссон (46). У австрийцев единственную шайбу забросил Михаэль Раффль, являющийся единственным представителем Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сборной Австрии.

Нападающий «Колорадо» Ландескуг был дозаявлен в среду, ему удалось забросить шайбу в первой же смене, ранее подобное достижение удалось его соотечественнику Александру Веннбергу, который забил гол на 39-й секунде. Автором самой быстрой шайбы на турнире является защитник сборной России Никита Зайцев, забросивший шайбу в ворота итальянцев на 31-й секунде матча. Также свою первую встречу на чемпионате мира в Словакии провел шведский защитник «Далласа» Йон Клингберг, не сумев отметиться результативными действиями, всего в окончательной заявке сборной Швеции находятся 21 игрок из НХЛ. Свою первую шайбу на текущем мировом первенстве забросил форвард магнитогорского «Металлурга» Расмуссен.

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Помимо заброшенной шайбы, Нюландер отметился результативной передачей в эпизоде с голом Ларссона. Таким образом, Нюландер сравнялся в списке лучших бомбардиров турнира с россиянином Никитой Кучеровым, оба хоккеиста набрали по 10 очков, забросив три шайбы и отдав семь результативных передач.

Сборная Швеции занимает третье место в турнирной таблице группы B, набрав девять очков после четырех матчей. Лидирует сборная России, набравшая максимальное количество очков в четырех встречах (12), такое же количество баллов в активе швейцарцев, однако они уступают россиянам по разнице голов. Команда Австрии идет седьмой, не набрав ни одного очка.

В следующем матче 18 мая сборная Швеции сыграет с командой Швейцарии, австрийцы днем ранее встретятся с норвежцами. Чемпионат мира в Словакии завершится 26 мая.