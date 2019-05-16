Шведские хоккеисты разгромили сборную Австрии в матче чемпионата мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Латвия - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
17:15 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
17:15 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
21:15 2-й период Финляндия 1
Дания 1
тв
Группа B
21:15 2-й период Чехия 1
Латвия 2
тв
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37306995/
16 мая 2019, 19:51 | ТАСС

Шведские хоккеисты разгромили сборную Австрии в матче чемпионата мира по хоккею

БРАТИСЛАВА, 16 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Швеции победили команду Австрии со счетом 9:1 в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира. Встречу в Братиславе посетили 8386 зрителей.

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© РИА "Новости"

В составе сборной Швеции шайбы забросили Габриэль Ландескуг (2), Маркус Крюгер (3), Вильям Нюландер (6), Адам Ларссон (8), Адриан Кемпе (15), Деннис Расмуссен (30), Элиас Линдхольм (34), Оливер Экман-Ларссон (43) и Элиас Петтерссон (46). У австрийцев единственную шайбу забросил Михаэль Раффль, являющийся единственным представителем Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сборной Австрии.

Нападающий «Колорадо» Ландескуг был дозаявлен в среду, ему удалось забросить шайбу в первой же смене, ранее подобное достижение удалось его соотечественнику Александру Веннбергу, который забил гол на 39-й секунде. Автором самой быстрой шайбы на турнире является защитник сборной России Никита Зайцев, забросивший шайбу в ворота итальянцев на 31-й секунде матча. Также свою первую встречу на чемпионате мира в Словакии провел шведский защитник «Далласа» Йон Клингберг, не сумев отметиться результативными действиями, всего в окончательной заявке сборной Швеции находятся 21 игрок из НХЛ. Свою первую шайбу на текущем мировом первенстве забросил форвард магнитогорского «Металлурга» Расмуссен.

Помимо заброшенной шайбы, Нюландер отметился результативной передачей в эпизоде с голом Ларссона. Таким образом, Нюландер сравнялся в списке лучших бомбардиров турнира с россиянином Никитой Кучеровым, оба хоккеиста набрали по 10 очков, забросив три шайбы и отдав семь результативных передач.

Сборная Швеции занимает третье место в турнирной таблице группы B, набрав девять очков после четырех матчей. Лидирует сборная России, набравшая максимальное количество очков в четырех встречах (12), такое же количество баллов в активе швейцарцев, однако они уступают россиянам по разнице голов. Команда Австрии идет седьмой, не набрав ни одного очка.

В следующем матче 18 мая сборная Швеции сыграет с командой Швейцарии, австрийцы днем ранее встретятся с норвежцами. Чемпионат мира в Словакии завершится 26 мая.
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16 Мая, 17:15 Зрители 8386 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Швеция 9:1
(5:0, 2:0, 2:1)
Австрия
Главные тренеры
Рикард Гренборг Роджер Бадер
Вратари
Хенрик Лундквист Бернхард Штаркбаум
1-й период
01:09 Габриэль Ландескуг (Э. Линдхольм, Э. Петтерссон)
02:37 Маркус Крюгер (О. Линдблум)
Томас Раффль 03:07
05:41 Вильям Нюландер (А. Веннберг, П. Хернквист)
07:32 Адам Ларссон (В. Нюландер)
Доминик Цвергер 11:32
Рафаэль Хербургер 13:38
13:42 Патрик Хернквист
14:39 Адриан Кемпе (М. Экхольм, А. Ландер)
Патрик Петер 15:28
2-й период
21:15 Йон Клингберг
28:56 Марио Кемпе
29:13 Деннис Расмуссен (М. Крюгер)
33:22 Элиас Линдхольм (Э. Петтерссон, Г. Ландескуг)
34:35 Оливер Экман-Ларссон
3-й период
Рафаэль Хербургер 41:07
42:40 Оливер Экман-Ларссон (П. Хернквист, А. Веннберг)
45:31 Элиас Петтерссон (Г. Ландескуг, Э. Линдхольм)
Михаэль Раффль (М. Шлахер, Ф. Хофер) 47:46
Статистика
8 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Главный судья Петер Стано (Словакия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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