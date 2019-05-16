Сборная Канады одержала третью победу на чемпионате мира по хоккею, обыграв французов
КОШИЦЕ /Словакия/, 16 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Канады одержали победу над командой Франции со счетом 5:2 в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира. На встрече, которая прошла на «Стил-Арене» в Кошице, присутствовало 4519 зрителей.
В составе победителей голами отметились Энтони Манта (9-я и 49-я минуты), Дарнелл Нёрс (11), Энтони Сирелли (17) и Марк Стоун (51). У французов отличились Дамьен Флёри (37) и Антони Рек (43). Эта игра стала первой на текущем чемпионате мира для канадского защитника Филиппа Майерса, присоединившегося к сборной за день до матча.
Ранее в составе сборной Канады травмировались два защитника. В понедельник в начале встречи со словаками (6:5) получил травму Данте Фаббро, отыгравший всего шесть секунд, а во вторник
До этой встречи сборные Канады и Франции провели между собой 13 матчей на чемпионатах мира, в 11 из которых победу праздновали канадцы. Французские хоккеисты в основное время одержали одну победу и один раз выиграли у канадцев по буллитам.
В группе А, матчи которой проходят в Кошице, первое место занимает сборная Германии, набравшая 12 очков. На второй строчке расположилась команда Канады, имеющая в активе девять очков. На третьем месте идут американцы (8), на четвертом — финны (7), на пятом — датчане (5). Словаки занимают шестую строчку с тремя баллами, французы — седьмую с одним очком, замыкает таблицу команда Великобритании (0).
В следующем туре сборная Канады 18 мая сыграет с немцами. Французы 17 мая встретятся с командой Словакии.
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|Ален Виньо
|Филипп Бозон
|Картер Харт
|Анри-Корантен Бюйссе
|1-й период
|Оливье Дам-Малька
|06:22
|Эллиот Бертон
|06:40
|08:19
|Энтони Манта (Ш. Теодор, Д. Сиверсон)
|10:50
|Дарнелл Нерс (Д. Маршессо, П-Л. Дюбуа)
|16:15
|Энтони Чирелли (Ш. Кутюрье, С. Райнхарт)
|2-й период
|23:51
|Дэймон Сиверсон
|Валентен Клеро
|28:13
|34:19
|Дарнелл Нерс
|Дамьен Флери (Ф. Шакиашвили, А. Гуттиг)
|36:13
|3-й период
|Антони Реш
|42:55
|48:36
|Энтони Манта
|50:27
|Марк Стоун (Д. Маршессо)
|56:31
|Энтони Манта
|Дамьен Флери
|56:31
|57:17
|Тома Шабо
|Флориан Шакиашвили
|57:37
|8
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол