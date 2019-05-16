Сборная Канады одержала третью победу на чемпионате мира по хоккею, обыграв французов

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Латвия - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
17:15 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
17:15 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
21:15 2-й период Финляндия 1
Дания 1
тв
Группа B
21:15 2-й период Чехия 0
Латвия 2
тв
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sportmail.ru/hockey2019/news/37307064/
16 мая 2019, 19:54 | ТАСС

Сборная Канады одержала третью победу на чемпионате мира по хоккею, обыграв французов

КОШИЦЕ /Словакия/, 16 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Канады одержали победу над командой Франции со счетом 5:2 в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира. На встрече, которая прошла на «Стил-Арене» в Кошице, присутствовало 4519 зрителей.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

В составе победителей голами отметились Энтони Манта (9-я и 49-я минуты), Дарнелл Нёрс (11), Энтони Сирелли (17) и Марк Стоун (51). У французов отличились Дамьен Флёри (37) и Антони Рек (43). Эта игра стала первой на текущем чемпионате мира для канадского защитника Филиппа Майерса, присоединившегося к сборной за день до матча.

Ранее в составе сборной Канады травмировались два защитника. В понедельник в начале встречи со словаками (6:5) получил травму Данте Фаббро, отыгравший всего шесть секунд, а во вторник пресс-служба канадской сборной сообщила, что Брэндон Монтур пропустит оставшуюся часть чемпионата из-за травмы нижней части тела. Таким образом, в сборной Канады осталось всего шесть действующих защитников, сыгравших в полном составе в матче с французами. Возможности дозаявить новых защитников у команды Канады больше нет, так как в состав уже входит 25 хоккеистов.

До этой встречи сборные Канады и Франции провели между собой 13 матчей на чемпионатах мира, в 11 из которых победу праздновали канадцы. Французские хоккеисты в основное время одержали одну победу и один раз выиграли у канадцев по буллитам.

В группе А, матчи которой проходят в Кошице, первое место занимает сборная Германии, набравшая 12 очков. На второй строчке расположилась команда Канады, имеющая в активе девять очков. На третьем месте идут американцы (8), на четвертом — финны (7), на пятом — датчане (5). Словаки занимают шестую строчку с тремя баллами, французы — седьмую с одним очком, замыкает таблицу команда Великобритании (0).

В следующем туре сборная Канады 18 мая сыграет с немцами. Французы 17 мая встретятся с командой Словакии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
16 Мая, 17:15 Зрители 4519 Групповой этап: Группа A Steel Arena
Канада 5:2
(3:0, 0:1, 2:1)
Франция
Главные тренеры
Ален Виньо Филипп Бозон
Вратари
Картер Харт Анри-Корантен Бюйссе
1-й период
Оливье Дам-Малька 06:22
Эллиот Бертон 06:40
08:19 Энтони Манта (Ш. Теодор, Д. Сиверсон)
10:50 Дарнелл Нерс (Д. Маршессо, П-Л. Дюбуа)
16:15 Энтони Чирелли (Ш. Кутюрье, С. Райнхарт)
2-й период
23:51 Дэймон Сиверсон
Валентен Клеро 28:13
34:19 Дарнелл Нерс
Дамьен Флери (Ф. Шакиашвили, А. Гуттиг) 36:13
3-й период
Антони Реш 42:55
48:36 Энтони Манта
50:27 Марк Стоун (Д. Маршессо)
56:31 Энтони Манта
Дамьен Флери 56:31
57:17 Тома Шабо
Флориан Шакиашвили 57:37
Статистика
8 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Главный судья Стивен Рено (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона

Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое

Чемпиона мира по футболу избили во время матча

УЕФА может отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках
Викторина
Какую величину не должен превышать диаметр хоккейной шайбы?