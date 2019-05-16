Сборная Канады одержала третью победу на чемпионате мира по хоккею, обыграв французов

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В составе победителей голами отметились Энтони Манта (9-я и 49-я минуты), Дарнелл Нёрс (11), Энтони Сирелли (17) и Марк Стоун (51). У французов отличились Дамьен Флёри (37) и Антони Рек (43). Эта игра стала первой на текущем чемпионате мира для канадского защитника Филиппа Майерса, присоединившегося к сборной за день до матча.

Ранее в составе сборной Канады травмировались два защитника. В понедельник в начале встречи со словаками (6:5) получил травму Данте Фаббро, отыгравший всего шесть секунд, а во вторник пресс-служба канадской сборной сообщила, что Брэндон Монтур пропустит оставшуюся часть чемпионата из-за травмы нижней части тела. Таким образом, в сборной Канады осталось всего шесть действующих защитников, сыгравших в полном составе в матче с французами. Возможности дозаявить новых защитников у команды Канады больше нет, так как в состав уже входит 25 хоккеистов.

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До этой встречи сборные Канады и Франции провели между собой 13 матчей на чемпионатах мира, в 11 из которых победу праздновали канадцы. Французские хоккеисты в основное время одержали одну победу и один раз выиграли у канадцев по буллитам.

В группе А, матчи которой проходят в Кошице, первое место занимает сборная Германии, набравшая 12 очков. На второй строчке расположилась команда Канады, имеющая в активе девять очков. На третьем месте идут американцы (8), на четвертом — финны (7), на пятом — датчане (5). Словаки занимают шестую строчку с тремя баллами, французы — седьмую с одним очком, замыкает таблицу команда Великобритании (0).

В следующем туре сборная Канады 18 мая сыграет с немцами. Французы 17 мая встретятся с командой Словакии.