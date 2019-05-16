В нашем хоккее всё плохо? У нас полно звёзд и растёт молодёжь

Новая история отечественного спорта довольно долго учила нас тому, что все плохо. И мы по инерции продолжаем так думать. От футбольной сборной ждут вылета на любом турнире, чтобы дальше «спокойно смотреть футбол», уровень развития хоккея измеряют не силой нашей сборной, а тем, сколько равноценных команд могут собрать соперники. Мы так привыкли к этому, что не замечаем, что многие вещи меняются или давно поменялись к лучшему.

Потерянное поколение

Наследство предыдущего руководства ФХР: «потерянное поколение» в молодежной сборной, у которого не было шанса сыграть на юниорском чемпионате мира из-за мельдониевого скандала, и которое с треском провалилось на молодежном чемпионате мира 2018. Вторая часть наследства — образ мысли, который помогал кормить общественное мнение… тренерами. В случае любой неудачи предыдущее руководство федерации, не моргнув глазом, выходило к прессе и говорило: «Игрокам созданы все условия, ими только надо управлять». Такое случалось не раз, а после поражений мы привыкли ждать комментариев в духе «виноват тренер».

Но, как показывает жизнь, это нечестная практика. Можно как угодно относиться к нынешнему руководству хоккея, но сейчас такое даже и представить трудно. Неудачи в организации делят поровну, но и есть обратная сторона — победы тоже общие. Как оно и должно быть.

Собрать две сборные

То, что на чемпионате мира в Братиславе удалось собрать классный коллектив исполнителей — на самом деле говорит о многом. Легко предположить, что именитые игроки приезжают в сборную, потому что рано закончили выступление в плей-офф НХЛ. Но никто из них не поехал бы в Братиславу за одной только игровой практикой.

Так почему едут? Об игроках заботятся, отношение к ним человеческое и профессиональное. И это приводит к тому, что звезды мирового уровня понимают — c’mon, сезон не закончен, еще можно сделать что-то хорошее для хоккея в целом, порадовать огромное количество людей.

Мы сами пропустили момент, когда аргумент про «собрать две сборные» стало можно использовать нам самим. Поразительно, но собери мы всех, кто-либо продолжает выступление в плей-офф НХЛ, либо еще не заключил новый контракт или травмирован, получится не одна «банда». Бобровский, Панарин, Проворов, Радулов — распределив игроков равномерно, мы получим две полноценных команды, каждая из которых будет фаворитом такого турнира, как чемпионат мира. Да и любого другого вообще-то тоже.

Успех на ЮЧМ — не случайность

Все было плохо, а потом вдруг стало хорошо, так? Конечно нет. Собирать звездные команды — здорово. Но мы можем играть выигрывать и по другому. Недавний юниорский чемпионат доказал это.

Сборная U18 повторила лучший результат российских команд на турнире за десять лет. Десять! Это серебро без сомнения будет иметь большой эффект для развития хоккея как вида спорта. Но давайте просто посмотрим на этот результат непредвзято: он становится еще более ценным, если учесть, что достигнут был не за счет индивидуального таланта (хотя он есть и важен!), а именно благодаря командным действиям и наличию системы, которую команде прививали в течение трехлетнего цикла подготовки.

Какой итог? Встретившись в полуфинале со сборной США (с Хьюзом и Кофилдом), которую короновали еще до первого вбрасывания на чемпионате, наша команда продолжила действовать методично и с полной самоотдачей. И победила. Кто-то скажет, за счет самоотдачи? Да. Но и самоотдача — навык, который можно и нужно тренировать.

Так что звезды — это хорошо, но порядок всегда побьет класс.

Новые игроки

Наверняка парням до слез обидно было уступить в финальном матче-боевике со шведами, где что-то невообразимое творил Лукас Рэймонд. Но что еще более важно в истории с этой юниорской сборной, так это факт наличия у нас группы хоккеистов, которая уже в скором времени будет диктовать игру.

За счет того, что Подколзин, Аскаров, Гущин и менее известный пока Хуснутдинов несколько лет выступали за две сборных сразу, мы получаем крепкую группу игроков с огромным международным опытом, готовую решать поставленные задачи на следующем уровне мастерства. Добавим сюда игроков, которые полностью раскрылись в «выпускной» год — как Амиров и Шешин, добавим крепких хоккеистов из предыдущего возраста — и получим хорошие перспективы как на молодежном уровне, так и в будущем, у национальной сборной.

Все российские СМИ написали об очередном финском вундеркинде Каапо Какко. Но почему-то забыли упомянуть, что парень просто отказался от выступления на ЮЧМ. Без объяснения причин. И сыграй бы он там, вряд ли был бы так хорош на взрослом мировом первенстве. Конечно, Подколзину, Денисенко и прочим нашим талантам при таком составе было бы сложно пробиться на взрослое первенство, но факт в том, что у нас уже большое количество молодых игроков, которым нет еще и 20, ходят под первой сборной, а кого-то уже вызывали в национальную команду.

Мы привыкли хвалить соседей из Финляндии, вечных соперников из Канады. Заслуженно, но вот простой факт — в один сезон у нас бронза МЧМ и серебро ЮЧМ. Кто похвастается тем же, но в обратном порядке? США, чью программу подготовки хоккеистов без конца хвалят хоккейные эксперты. Иногда забывая о том, что наша собственная программа составлена, одобрена и уже находится на этапе внедряется в школы по всей стране. И это мы говорим про детский хоккей, а в сборных командах уже многое отлажено до автоматизма.

Системный подход

Важно, что новый образ мысли, о котором шла речь в начале, не оставляет хоккеистов развиваться самим по себе. С игроками работают, потому что слова «талант нуждается в огранке» наконец перестали быть просто словами. Пафосные размышления о том, что игроки должны работать над своей игрой сами сменились на реальные действия: для игроков подыскивают специалистов по катанию, тренеров по физической подготовке, игроков тестируют психологи.

Теперь буквально ко всему, что касается такого объемного понятия как «игра в хоккей» применяется системный подход. Анализ действий любого игрока на льду, питание, материал, из которого сделана форма — можно продолжать называть пункты и скорее всего по каждому из них в сборной есть данные, мелочей нет. Приятно осознавать, что мы сейчас говорим не о какой-то другой, а о нашей сборной.

И этот подход, как мы видим теперь, снова глядя на нашу сборную с восхищением, дает реальные плоды. Игроки не выбирают турниры, на которые хотят или не хотят ехать, а мы совершенно справедливо ждем от них красивой игры. Той игры, от которой захватывает дух.

Павел Панышев