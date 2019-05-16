Нюландер догнал Кучерова в списке бомбардиров чемпионата мира
Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер набрал два очка в матче ЧМ-2019 с командой Австрии (9:1). Таким образом, на счету форварда теперь 10 (3+7) баллов, он догнал в списке лучших бомбардиров турнира россиянина Никиту Кучерова.
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Подопечные Рикарда Грёнборга забросили за первые 15 минут сразу пять шайб, авторами которых стали Габриэль Ландеског, Маркус Крюгер, Вильям Нюландер, Адам Ларссон и Марио Кемпе. Во втором периоде шведы забили ещё дважды усилиями Денниса Расмуссена и Элиаса Линдхольма. В третьем периоде у Швеции отличились Оливер
Вся статистика чемпионата мира по хоккею
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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