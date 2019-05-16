Какой Россия будет в группе и нужно ли бояться встречи с США или Канадой?
На злободневные для сборной России на ЧМ-2019 вопросы отвечают эксперты.
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Сборная России провела четыре матча на ЧМ-2019, во всех уверенно победила и сейчас возглавляет турнирную таблицу группы В. Но впереди у нашей команды, помимо встречи со сборной Латвии, важные поединки со швейцарцами и шведами, в которых и должен определиться триумфатор группы. При этом на текущий момент в числе возможных соперников россиян по четвертьфиналу фигурируют сборные США и Канады, которые не без очковых потерь выступают в своей восьмёрке. Сумеет ли сборная России занять первое место в группе и нужно ли опасаться ранней встречи в
Сможет ли сборная России занять первое место в группе?
Александр Гуськов: Тот хоккей, который показывает наша команда, как минимум подразумевает первое место в группе.
Александр Кожевников: Рано говорить об этом, но я думаю, что наши ребята выиграют свою восьмёрку. С
Виталий Давыдов: Сможет. Но нужно хорошо провести два важных матча со Швецией и Швейцарией.
Кто основной соперник в борьбе за первое место на групповой стадии — Швейцария, Швеция или Чехия?
Александр Гуськов: Я бы не стал выделять
Александр Кожевников: Упереться ради результата все могут, придётся пахать на сто процентов. Сейчас наши играют не на полную мощность, а вот с теми же шведами уже придётся выложиться. Швейцария, конечно, тоже может выстрелить. Это упрямая команда, пойдёт у них игра — будут сражаться до конца, не пойдёт — всё равно будут сражаться, но уже
Виталий Давыдов: Главный соперник — это шведы, безусловно. Чехов мы уже обыграли, поэтому за счёт личной встречи наши будут выше в таблице, а сборная Швеции — один из фаворит турнира, тут и говорить нечего. Уже после просмотра всех сборных можно смело сказать, что шведы очень сильны. Впереди у нас две ответственных игры со швейцарцами и Швецией. Обе встречи очень серьёзные, поэтому важно, чтобы счёт матча с Италией — 10:0 — не успокоил ребят. Против Швейцарии такой игры не будет, об этом не стоит и думать. Швейцарцы не раз преподносили сюрпризы на чемпионатах мира, поэтому к данному сопернику нужно отнестись очень серьёзно. Ну, а шведы — это само собой, соперник номер один. Швейцария шведам не ровня.
По текущим раскладам сборной России может сыграть с Канадой или США уже в четвертьфинале. Насколько большой проблемой это может стать для нашей команды?
Александр Гуськов: Я бы не стал говорить слово «проблема» применительно к нашей сборной. С таким составом нам по зубам любой соперник. А предпочтительный он или нет, говорить об этом не совсем разумно. Что канадцы, что американцы имеют приличный ростер. Может быть, на бумаге у них нет столько звёзд, сколько у нас, но, тем не менее, на стадиях
Александр Кожевников: Конечно, будут определённые проблемы. США и Канада — грозные соперники, лучше с ними играть
Виталий Давыдов: Что касается вариантов соперника в четвертьфинале, то канадцы, если будем играть с ними, они всегда привозят приличную команду. Их как угодно можно называть — слабыми или сильными, но при любом раскладе это очень хорошая и боевая сборная. Канадцы есть канадцы. Они умеют собираться на самые ответственные матчи и действовать с потрясающей отдачей. То же самое и сборная США. И Канада, и американцы — это соперники, которые против России играют с особым остервенением. Но пока не надо смотреть никаких раскладов, нужно играть в свой хоккей и спокойно готовится к следующему сопернику.
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