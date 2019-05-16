Какой Россия будет в группе и нужно ли бояться встречи с США или Канадой?

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Латвия - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
17:15 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
17:15 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
21:15 2-й период Финляндия 1
Дания 1
тв
Группа B
21:15 2-й период Чехия 0
Латвия 2
тв
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37307860/
16 мая 2019, 21:16 | Чемпионат.com

Какой Россия будет в группе и нужно ли бояться встречи с США или Канадой?

На злободневные для сборной России на ЧМ-2019 вопросы отвечают эксперты.

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© РИА "Новости"

Сборная России провела четыре матча на ЧМ-2019, во всех уверенно победила и сейчас возглавляет турнирную таблицу группы В. Но впереди у нашей команды, помимо встречи со сборной Латвии, важные поединки со швейцарцами и шведами, в которых и должен определиться триумфатор группы. При этом на текущий момент в числе возможных соперников россиян по четвертьфиналу фигурируют сборные США и Канады, которые не без очковых потерь выступают в своей восьмёрке. Сумеет ли сборная России занять первое место в группе и нужно ли опасаться ранней встречи в плей-офф с североамериканскими командами? За мнением мы обратились к нашим экспертам — неоднократным олимпийским чемпионам Виталию Давыдову и Александру Кожевникову и заслуженному мастеру спорта Александру Гуськову.

Сможет ли сборная России занять первое место в группе?

Александр Гуськов: Тот хоккей, который показывает наша команда, как минимум подразумевает первое место в группе.

Александр Кожевников: Рано говорить об этом, но я думаю, что наши ребята выиграют свою восьмёрку. С таким-то составом! У парней всё хорошо получается, правда, пока мало игр провели с сильными соперниками. Будем отталкиваться от игры со шведами, да и на матч с Латвией посмотрим. Латвийцев, конечно, должны проходить, хотя и говорят, что там тренерская команда. Я не понимаю, что такое «тренерские команды». На лёд выходят игроки, а наши хоккеисты сильнее.

Виталий Давыдов: Сможет. Но нужно хорошо провести два важных матча со Швецией и Швейцарией.

Кто основной соперник в борьбе за первое место на групповой стадии — Швейцария, Швеция или Чехия?

Александр Гуськов: Я бы не стал выделять кого-то из этих команд. Сейчас уровень хоккей поднимается в таких странах, как, например, Швейцария, и они играют на равных и с чехами, и со шведами, и с нами тоже. Здорово, что мы обыграли чехов, тем более не пропустив ни одной шайбы, но побороться придётся со всеми, и со Швейцарией, и с Швецией будет тяжело. Загадывать не будем, нужно смотреть игры.

Александр Кожевников: Упереться ради результата все могут, придётся пахать на сто процентов. Сейчас наши играют не на полную мощность, а вот с теми же шведами уже придётся выложиться. Швейцария, конечно, тоже может выстрелить. Это упрямая команда, пойдёт у них игра — будут сражаться до конца, не пойдёт — всё равно будут сражаться, но уже по-другому.

Виталий Давыдов: Главный соперник — это шведы, безусловно. Чехов мы уже обыграли, поэтому за счёт личной встречи наши будут выше в таблице, а сборная Швеции — один из фаворит турнира, тут и говорить нечего. Уже после просмотра всех сборных можно смело сказать, что шведы очень сильны. Впереди у нас две ответственных игры со швейцарцами и Швецией. Обе встречи очень серьёзные, поэтому важно, чтобы счёт матча с Италией — 10:0 — не успокоил ребят. Против Швейцарии такой игры не будет, об этом не стоит и думать. Швейцарцы не раз преподносили сюрпризы на чемпионатах мира, поэтому к данному сопернику нужно отнестись очень серьёзно. Ну, а шведы — это само собой, соперник номер один. Швейцария шведам не ровня.

По текущим раскладам сборной России может сыграть с Канадой или США уже в четвертьфинале. Насколько большой проблемой это может стать для нашей команды?

Александр Гуськов: Я бы не стал говорить слово «проблема» применительно к нашей сборной. С таким составом нам по зубам любой соперник. А предпочтительный он или нет, говорить об этом не совсем разумно. Что канадцы, что американцы имеют приличный ростер. Может быть, на бумаге у них нет столько звёзд, сколько у нас, но, тем не менее, на стадиях плей-офф будет одна единственная игра, которая может пойти как угодно. В этом и есть определённая непредсказуемость чемпионатов мира — одна игра решает всё. В лице США или Канады мы получим не проблему, а хорошего, достойного соперника, с которым будет нелегко, но интересно.

Александр Кожевников: Конечно, будут определённые проблемы. США и Канада — грозные соперники, лучше с ними играть где-нибудь поближе к финалу. Но, если смотреть со стороны, наша команда посильнее остальных выглядит. Впрочем, предварительный турнир — это ведь не показатель, тут много слабых команд. Вся игра начнётся в четвертьфинале! Вот есть четыре сильных сборных, они и будут разыгрывать золото.

Виталий Давыдов: Что касается вариантов соперника в четвертьфинале, то канадцы, если будем играть с ними, они всегда привозят приличную команду. Их как угодно можно называть — слабыми или сильными, но при любом раскладе это очень хорошая и боевая сборная. Канадцы есть канадцы. Они умеют собираться на самые ответственные матчи и действовать с потрясающей отдачей. То же самое и сборная США. И Канада, и американцы — это соперники, которые против России играют с особым остервенением. Но пока не надо смотреть никаких раскладов, нужно играть в свой хоккей и спокойно готовится к следующему сопернику.
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