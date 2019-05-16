Какой Россия будет в группе и нужно ли бояться встречи с США или Канадой?

Сборная России провела четыре матча на ЧМ-2019, во всех уверенно победила и сейчас возглавляет турнирную таблицу группы В. Но впереди у нашей команды, помимо встречи со сборной Латвии, важные поединки со швейцарцами и шведами, в которых и должен определиться триумфатор группы. При этом на текущий момент в числе возможных соперников россиян по четвертьфиналу фигурируют сборные США и Канады, которые не без очковых потерь выступают в своей восьмёрке. Сумеет ли сборная России занять первое место в группе и нужно ли опасаться ранней встречи в плей-офф с североамериканскими командами? За мнением мы обратились к нашим экспертам — неоднократным олимпийским чемпионам Виталию Давыдову и Александру Кожевникову и заслуженному мастеру спорта Александру Гуськову.

Сможет ли сборная России занять первое место в группе?

Александр Гуськов: Тот хоккей, который показывает наша команда, как минимум подразумевает первое место в группе.

Александр Кожевников: Рано говорить об этом, но я думаю, что наши ребята выиграют свою восьмёрку. С таким-то составом! У парней всё хорошо получается, правда, пока мало игр провели с сильными соперниками. Будем отталкиваться от игры со шведами, да и на матч с Латвией посмотрим. Латвийцев, конечно, должны проходить, хотя и говорят, что там тренерская команда. Я не понимаю, что такое «тренерские команды». На лёд выходят игроки, а наши хоккеисты сильнее.

Виталий Давыдов: Сможет. Но нужно хорошо провести два важных матча со Швецией и Швейцарией.

Кто основной соперник в борьбе за первое место на групповой стадии — Швейцария, Швеция или Чехия?

Александр Гуськов: Я бы не стал выделять кого-то из этих команд. Сейчас уровень хоккей поднимается в таких странах, как, например, Швейцария, и они играют на равных и с чехами, и со шведами, и с нами тоже. Здорово, что мы обыграли чехов, тем более не пропустив ни одной шайбы, но побороться придётся со всеми, и со Швейцарией, и с Швецией будет тяжело. Загадывать не будем, нужно смотреть игры.

Александр Кожевников: Упереться ради результата все могут, придётся пахать на сто процентов. Сейчас наши играют не на полную мощность, а вот с теми же шведами уже придётся выложиться. Швейцария, конечно, тоже может выстрелить. Это упрямая команда, пойдёт у них игра — будут сражаться до конца, не пойдёт — всё равно будут сражаться, но уже по-другому.

Виталий Давыдов: Главный соперник — это шведы, безусловно. Чехов мы уже обыграли, поэтому за счёт личной встречи наши будут выше в таблице, а сборная Швеции — один из фаворит турнира, тут и говорить нечего. Уже после просмотра всех сборных можно смело сказать, что шведы очень сильны. Впереди у нас две ответственных игры со швейцарцами и Швецией. Обе встречи очень серьёзные, поэтому важно, чтобы счёт матча с Италией — 10:0 — не успокоил ребят. Против Швейцарии такой игры не будет, об этом не стоит и думать. Швейцарцы не раз преподносили сюрпризы на чемпионатах мира, поэтому к данному сопернику нужно отнестись очень серьёзно. Ну, а шведы — это само собой, соперник номер один. Швейцария шведам не ровня.

По текущим раскладам сборной России может сыграть с Канадой или США уже в четвертьфинале. Насколько большой проблемой это может стать для нашей команды?

Александр Гуськов: Я бы не стал говорить слово «проблема» применительно к нашей сборной. С таким составом нам по зубам любой соперник. А предпочтительный он или нет, говорить об этом не совсем разумно. Что канадцы, что американцы имеют приличный ростер. Может быть, на бумаге у них нет столько звёзд, сколько у нас, но, тем не менее, на стадиях плей-офф будет одна единственная игра, которая может пойти как угодно. В этом и есть определённая непредсказуемость чемпионатов мира — одна игра решает всё. В лице США или Канады мы получим не проблему, а хорошего, достойного соперника, с которым будет нелегко, но интересно.

Александр Кожевников: Конечно, будут определённые проблемы. США и Канада — грозные соперники, лучше с ними играть где-нибудь поближе к финалу. Но, если смотреть со стороны, наша команда посильнее остальных выглядит. Впрочем, предварительный турнир — это ведь не показатель, тут много слабых команд. Вся игра начнётся в четвертьфинале! Вот есть четыре сильных сборных, они и будут разыгрывать золото.