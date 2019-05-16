Красивый гол Какко в матче с Данией на ЧМ-2019 (видео)
Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко забросил шайбу в матче группового турнира чемпионата мира-2019 против команды Дании. Этот гол стал для 18-летнего форварда шестым на турнире.
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Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Хайнц Элерс
Вратари
|Кевин Ланкинен
|Себастьян Дам 58:29
|1-й период
|Маркус Лауридсен
|08:57
|09:05
|Тони Раяла
|Оливер Лауридсен
|14:28
|2-й период
|20:24
|Мика Койвисто
|Мортен Мадсен (Н. Йенсен, М. Лауридсен)
|21:49
|25:49
|Каапо Какко (М. Лехтонен)
|30:35
|Петтери Линдбом
|34:19
|Сакари Маннинен (Т. Раяла, М. Лехтонен)
|38:34
|Сакари Маннинен
|3-й период
|Оливер Лауридсен
|42:52
|51:07
|Харри Песонен (К. Какко)
|58:29
|Эту Луостаринен
Статистика
|10
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол