Гол Какко помог сборной Финляндии обыграть команду Дании на ЧМ по хоккею
КОШИЦЕ /Словакия/, 16 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии победили команду Дании со счетом 3:1 в матче четвертого тура групповой стадии чемпионата мира. Встречу в Кошице посетили 4812 зрителей.
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В составе победителей шайбы забросили Каапо Какко (26-я минута), Сакари Маннинен (35) и Харри Песонен (52). У проигравших отличился Мортен Мадсен (22).
Шайба в матче с датчанами стала для Какко шестой на чемпионате мира в Словакии, по этому показателю 18-летний форвард, который занимает первое место в финальном рейтинге центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди европейских полевых игроков, сравнялся с российским нападающим Евгением Дадоновым. Хоккеисты делят первое место в списке снайперов турнира. Также Какко отметился результативной передачей на Песонена.
На чемпионате мира 2018 года команда Дании одержала победу над хоккеистами из Финляндии, встреча завершилась со счетом 3:2. Всего на мировых первенствах команды провели между собой 11 матчей, финны одержали девять побед, датчане выиграли в двух встречах.
Сборная Финляндии занимает второе место в группе А, набрав 10 очков после четырех матчей, датчане идут пятыми, имея в активе 5 очков. Лидирует в турнирной таблице команда Германии (12 очков).
В следующем матче 17 мая сборная Финляндии встретится с командой Великобритании, датчане днем позднее сыграют с американцами. Чемпионат мира в Братиславе и Кошице завершится 26 мая.
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|Юкка Ялонен
|Хайнц Элерс
|Кевин Ланкинен
|Себастьян Дам 58:29
|1-й период
|Маркус Лауридсен
|08:57
|09:05
|Тони Раяла
|Оливер Лауридсен
|14:28
|2-й период
|20:24
|Мика Койвисто
|Мортен Мадсен (Н. Йенсен, М. Лауридсен)
|21:49
|25:49
|Каапо Какко (М. Лехтонен)
|30:35
|Петтери Линдбом
|34:19
|Сакари Маннинен (Т. Раяла, М. Лехтонен)
|38:34
|Сакари Маннинен
|3-й период
|Оливер Лауридсен
|42:52
|51:07
|Харри Песонен (К. Какко)
|58:29
|Эту Луостаринен
|10
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол