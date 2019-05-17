Гол Какко помог сборной Финляндии обыграть команду Дании на ЧМ по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Латвия - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17:15 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17:15 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37308678/
17 мая 2019, 0:32 | ТАСС

Гол Какко помог сборной Финляндии обыграть команду Дании на ЧМ по хоккею

КОШИЦЕ /Словакия/, 16 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии победили команду Дании со счетом 3:1 в матче четвертого тура групповой стадии чемпионата мира. Встречу в Кошице посетили 4812 зрителей.

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© РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Каапо Какко (26-я минута), Сакари Маннинен (35) и Харри Песонен (52). У проигравших отличился Мортен Мадсен (22).

Шайба в матче с датчанами стала для Какко шестой на чемпионате мира в Словакии, по этому показателю 18-летний форвард, который занимает первое место в финальном рейтинге центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди европейских полевых игроков, сравнялся с российским нападающим Евгением Дадоновым. Хоккеисты делят первое место в списке снайперов турнира. Также Какко отметился результативной передачей на Песонена.

На чемпионате мира 2018 года команда Дании одержала победу над хоккеистами из Финляндии, встреча завершилась со счетом 3:2. Всего на мировых первенствах команды провели между собой 11 матчей, финны одержали девять побед, датчане выиграли в двух встречах.

Сборная Финляндии занимает второе место в группе А, набрав 10 очков после четырех матчей, датчане идут пятыми, имея в активе 5 очков. Лидирует в турнирной таблице команда Германии (12 очков).

В следующем матче 17 мая сборная Финляндии встретится с командой Великобритании, датчане днем позднее сыграют с американцами. Чемпионат мира в Братиславе и Кошице завершится 26 мая.
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16 Мая, 21:15 Зрители 4812 Групповой этап: Группа A Steel Arena
Финляндия 3:1
(0:0, 2:1, 1:0)
Дания
Главные тренеры
Юкка Ялонен Хайнц Элерс
Вратари
Кевин Ланкинен Себастьян Дам 58:29
1-й период
Маркус Лауридсен 08:57
09:05 Тони Раяла
Оливер Лауридсен 14:28
2-й период
20:24 Мика Койвисто
Мортен Мадсен (Н. Йенсен, М. Лауридсен) 21:49
25:49 Каапо Какко (М. Лехтонен)
30:35 Петтери Линдбом
34:19 Сакари Маннинен (Т. Раяла, М. Лехтонен)
38:34 Сакари Маннинен
3-й период
Оливер Лауридсен 42:52
51:07 Харри Песонен (К. Какко)
58:29 Эту Луостаринен
Статистика
10 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Тобиас Бьерк (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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