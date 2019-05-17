Гол Какко помог сборной Финляндии обыграть команду Дании на ЧМ по хоккею

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В составе победителей шайбы забросили Каапо Какко (26-я минута), Сакари Маннинен (35) и Харри Песонен (52). У проигравших отличился Мортен Мадсен (22).

Шайба в матче с датчанами стала для Какко шестой на чемпионате мира в Словакии, по этому показателю 18-летний форвард, который занимает первое место в финальном рейтинге центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди европейских полевых игроков, сравнялся с российским нападающим Евгением Дадоновым. Хоккеисты делят первое место в списке снайперов турнира. Также Какко отметился результативной передачей на Песонена.

На чемпионате мира 2018 года команда Дании одержала победу над хоккеистами из Финляндии, встреча завершилась со счетом 3:2. Всего на мировых первенствах команды провели между собой 11 матчей, финны одержали девять побед, датчане выиграли в двух встречах.

Сборная Финляндии занимает второе место в группе А, набрав 10 очков после четырех матчей, датчане идут пятыми, имея в активе 5 очков. Лидирует в турнирной таблице команда Германии (12 очков).

В следующем матче 17 мая сборная Финляндии встретится с командой Великобритании, датчане днем позднее сыграют с американцами. Чемпионат мира в Братиславе и Кошице завершится 26 мая.