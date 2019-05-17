Сборная Чехии одержала волевую победу над командой Латвии на чемпионате мира по хоккею
БРАТИСЛАВА, 16 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии одержали победу над командой Латвии со счетом 6:3 в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Братиславе в присутствии 9084 зрителей.
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В составе победителей голами отметились Филип Гронек (26-я минута), Ян Коварж (32), Якуб Ворачек (38, 59), Якуб Врана (39) и Доминик Симон (46), у латвийцев отличились Микс Индрашис (7) и Лаурис Дарзиньш (14, 56). Сборная Чехии уступала после первого периода со счетом 0:2.
Гол нападающего московского «Динамо» Индрашиса стал 200-м на текущем чемпионате мира. Удалениями до конца игры были наказаны латвийские хоккеисты Марис Бичевскис и Дарзиньш, в связи с чем хоккеисты могут пропустить следующий матч со сборной России.
Дисциплинарная комиссия Международной федерации хоккея (IIHF) примет решение позднее.
Эта игра стала первой на текущем чемпионате мира для двух чешских хоккеистов: защитника Петра Заморски и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» Радека Факсы, сыгравшего в звене с нападающими Якубом Враной («Вашингтон») и Ондржеем Палатом («Тампа»).
До этой встречи сборные Чехии и Латвии провели между собой девять матчей на чемпионатах мира, в восьми из которых победу праздновали чехи (семь — в основное время, один раз — в серии буллитов). Также была зафиксирована одна ничья.
Сборная Чехии занимает третье место в турнирной таблице группы B, набрав 9 очков после четырех матчей. Лидирует сборная России, набравшая максимальное количество очков в четырех встречах (12), такое же количество баллов в активе швейцарцев, однако они уступают россиянам по разнице голов. Команда Латвии идет пятой, набрав 6 очков. В следующем туре сборная Чехии 17 мая сыграет с итальянцами. Латвийцы 18 мая встретятся с командой России.
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|1-й период
|Блюгерс Т.
|02:25
|05:03
|Зогорна Г.
|05:38
|Моравчик М.
|Индрашис М. (Дарзиньш Л., Цибульскис О.)
|06:04
|Кениньш Р.
|09:54
|12:48
|Заморски П.
|Дарзиньш Л. (Балцерс Р., Цибульскис О.)
|13:08
|2-й период
|Бичевскис М.
|21:29
|25:41
|Гронек Ф. (Ворачек Я.)
|27:01
|Зогорна Г.
|31:01
|Коварж Ян (Палат О., Заморски П.)
|31:59
|Рутта Ян
|37:38
|Ворачек Я. (Симон Д., Гронек Ф.)
|38:40
|Врана Я. (Гудас Р.)
|3-й период
|45:44
|Симон Д. (Ворачек Я., Фролик М.)
|46:48
|Моравчик М.
|54:52
|Палат О.
|Дарзиньш Л. (Цибульскис О.)
|55:28
|58:28
|Ворачек Я. (Фролик М., Симон Д.)
|58:28
|Симон Д.
|Дарзиньш Л.
|58:28
|14
|Штрафное время
|54
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
|Главный судья
|Джереми Тафтс (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол