Совместимы ли Овечкин и Малкин? Интервью Быкова о сборной России и чемпионате мира

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Талант и «химия» Гусева и Кучерова эволюционируют

— Ребята продолжают налаживать взаимопонимание, и тренер проводит перестановки в звеньях, — начал Быков. — У нас играющая команда и много талантов, поэтому творческая составляющая должна быть у нас на высоком уровне. Сейчас очень важно найти правильные сочетания для большинства, ведь в команде много ребят хотят и умеют играть в неравных составах.

— До матча с Италией Александр Овечкин не мог забить ни в большинстве, ни равных составах. Вчера лучший снайпер НХЛ забил первый гол на турнире Италии. Насколько это было важно?

— Не думаю, что это его волновало. Александру не 20 лет, и он выиграл практически все. Как опытный игрок, он понимает, что нужно просто оттачивать игру. Забил — и хорошо, это придает уверенности.

— С начала турнира Ови использовали в клубной связке с Кузнецовым. По ходу его карьеры тренеры, в том числе и вы, в пробовали поставить к Александру в центр Евгения Малкина. Они действительно абсолютно несовместимы?

— Это вопрос чисто технического плана к обоим игрокам. В их взаимоотношениях не нужно искать подводные камни и вообще обращать на это внимание. Они уже не дети, а профессионалы, которые приехали, чтобы добиться победы. Если их ставят вместе, нужно находить общий язык. Если не получается, нужно разъединять.

— Малкин пока выступает в роли ассистента. Вас не беспокоит, что наш топовый центрфорвард не забивает, а только отдает Евгению Дадонову?

— Вы акцентируете внимание на знаковых игроках, но это такие же винтики в общекомандном механизме, как и остальные. Конечно, у них больше мастерства, но уже сейчас они передают свой опыт партнерам, как в свое время перенимали у старших. Их задача — как можно лучше добиваться результата. Евгений нашел общий язык с Дадоновым и Григоренко — это талантливые ребята. Они наверняка получают удовольствие, выходя вместе на лед. Голы будут, ведь каждый понимает, что приехал не на фигурное катание (улыбается). На мой взгляд, притирка продолжается.

— Действия связки двух Никит — Гусева и Кучерова доставляют вам эстетическое наслаждение?

— Безусловно! Приятно за ними наблюдать, а любому тренеру будет приятно работать с такими игроками. Их талант и «химия» эволюционируют — они каждый раз находят новые решения. Самое важное — получать удовольствие от игры и добиваешься результата.

— У Кирилла Капризова совсем не получается на этом чемпионате мира. Молодой форвард ЦСКА потерялся среди звезд первой величины?

— Нет. Мы не знаем, в каком он состоянии. После Кубка Гагарина молодой парень должен был быстро восстановиться. Многие энхаэловцы тоже сразу бросились в бой. Любые скидки на усталость — это чушь! Чемпионат мира — апогей всего сезона, поэтому психологический заряд будет нести твои ноги вперед.

— Как помочь Капризову?

— Тренерскому штабу нужно помочь Кириллу раскрыть его огромный потенциал и найти сочетание, где он себя проявит эффективнее всего. Разумеется, это непросто в таком сильном составе и с высокой конкуренцией. Турнир только набирает обороты, и мы еще увидим Капризова во всей красе.

— Его партнер по ЦСКА Илья Сорокин стал номинально третьим вратарем — его не поставили даже с Италией. После такого отношения MVP Кубка Гагарина не уедет в Северную Америку?

— Если это мотивирует Илью на отъезд за океан, то грош ему цена. Безусловно, работа третьего вратаря — очень тяжелая. Ты должен постоянно держать себя в форме и в эмоциональном тонусе, не имея игровой практики, потому что в любой момент ты должен выйти и сыграть. А еще ты должен быть все время быть приятным и позитивным товарищем в команде. В 2008 году Миша Бирюков поехал с нами третьим вратарем, и он вышел на свой матч и победил.

— Ситуация не изменилась за 11 лет?

— Когда голкиперу предлагают эту роль, он должен осознавать все аспекты и соответственно себя вести. Если решение Сорокина было осознанным, то никаких сантиментов быть не может. Илья — талантливейший парень, но, как и любые другие ребята из КХЛ или НХЛ, должны соглашаться с ролью, которую дают им в сборной. Кто не согласен, может просто отказаться, другие всегда найдутся. Все, кто сейчас в команде, это понимают.

— Примером в этом стал капитан Илья Ковальчук, которого поставили в тройку к Андронову и Плотникову или Телегину. Техничный форвард разнообразил игру не самых креативных партнеров?

— Илье все объяснили — почему и как. Не стоит принижать достоинства Андронова, Плотникова и Телегина — эти ребята прошли многое. Они с пониманием относятся к своим ролям и выполняют их для победы. Ковальчук действительно подает пример.

ЧМ-2019 напоминает мюзикл или оперетту

— Нынешний ЧМ стартовал после окончания второго раунда Кубка Стэнли. Как это повлияло на зрелищность матчей?

— Этот турнир напоминает мне хороший мюзикл или оперетту. Играют легко, радостно и весело, без тягомотины — в тотальный конструктивный хоккей, и это привлекает зрителей. Даже дисциплинарная группа ИИХФ, куда я вхожу, за первую неделю турнира провела разбор только одного эпизода.

— Лучше, когда по этому направлению тишина?

— Да. Лучше играть, чем сидеть на лавке или на трибунах. Все же хоккей — жаркий вид спорта, и не все справляются с эмоциями. На чемпионате мира хоккеисты делают акцент на саму игру, нежели на борьбу или оборонительные действия. Даже британцы неплохо выглядели, датчане здорово катаются.

— Все же многие специалисты и болельщики жалуются на значительную разницу между лидерами и сборными второго эшелона. Что думаете об уменьшении количества участников в высшем дивизионе ЧМ?

— В финальном турнире футбольного Евро увеличили количество команд и этим расширили географию. Благодаря этому растет количество клубов, все больше детей занимается футболом. Если мы уберем итальянцев, австрийцев и другие сборные, которые похуже выглядят, то будем играть междусобойчик, и в итоге загнемся. Притока живой крови не будет, а мы должны привлекать и другие страны. Даже Великобритания сейчас неплохо выглядит.

— Матчи фаворитов с аутсайдерами не помогают ни фаворитам, ни аутсайдерам.

— Почему вы уверены, что слабым не помогает? Я не согласен. Попробуйте настроиться сыграть со сборной, которая намного слабее, не быть расхлябанным от начала до конца. Ведь оппоненты очень хотят тебя цепануть. Аутсайдеры хотят учиться, ведь любой международный турнир и матч проводится, чтобы осознать, на каком уровне находится хоккей в твоей стране. Мы должны помогать развиваться другим и дать почувствовать высокий уровень, к которому им стремиться. Поэтому слишком много аспектов в пользу того, чтобы такие команды играли на высшем уровне, чем против. Интерес к чемпионату мира не падает, а даже растет. Люди получают удовольствие от хоккея.

— Накануне главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг назвал нашу сборную главным фаворитом чемпионата мира. А кого вы видите в финале?

— Если судить по именам и титулам, в других командах нет такого подбора, как у нас. Россия — действительно главный фаворит, и на это все указывает.

— Кого видели из наших соперников?

— Очень понравился матч США — Финляндия — очень высокое качество игры, нельзя списывать эти сборные. Канаду и Швецию тоже, и те же швейцарцы привезли молодую амбициозную талантливую сборную.

— Швейцария ярко начала турнир. Что скажете о перспективах вице-чемпиона мира?

— Действительно, у швейцарцев быстрая техничная команда, есть мастеровитые опытные игроки, вратарская позиция неплохая. Команда играет в комбинационный хоккей.

— Какого результата ожидают швейцарские болельщики?

— Официальная задача — попасть в четвертьфинал. Думаю, они должны ставить цели повыше. Серебро завоевали второй раз за последнее время. Новое поколение сделало шаг вперед в ментальности. Если раньше швейцарцы довольствовались малым и считали за счастье попасть в четвертьфинал, а еще раньше остаться в высшем дивизионе, то сейчас талантливая молодежь играет на первых ролях в NLA и едет в НХЛ. Их амбиции возрастают, поэтому публика тоже ждет хороших результатов.