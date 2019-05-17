Хартли: У сборной Латвии нет другого выхода, кроме как обыгрывать россиян

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Латвия - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17:15 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17:15 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37309099/
17 мая 2019, 1:20 | Спорт РИА Новости

Хартли: У сборной Латвии нет другого выхода, кроме как обыгрывать россиян

БРАТИСЛАВА, 16 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Турнирная ситуация на чемпионате мира по хоккею складывается таким образом, что сборной Латвии необходимо найти пути, чтобы обыграть команды России и Швеции, заявил главный тренер латвийцев Боб Хартли.

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© РИА "Новости"

Сборная Латвии в четверг в Братиславе со счетом 3:6 уступила команде Чехии. Следующий матч латвийцы проведут в субботу против сборной России. Команда Латвии занимает пятое место в группе, набрав шесть очков после четырех игр.

«Мы понимали, что не сможем забить много чехам, но в первом периоде здорово сработало наше большинство, и мы повели 2:0. Все перевернулось в начале второго периода, когда соперник получил пять минут большинства. У них слишком большая огневая мощь, они забили несколько голов, перехватили инициативу и заслуженно победили. Мы понимаем, какова ситуация в группе, у нас нет другого выхода, кроме как обыгрывать россиян, обыгрывать шведов», — сказал Хартли журналистам.

«Нужно искать пути и делать это. Мы провели два отличных матча против швейцарцев и чехов, но уступили. Но игра сегодня показала, что у команды все в порядке с гордостью. Я уже давно понял, что у сборной Латвии с этим всегда полный порядок. Все очень расстроены сейчас, но уже ничего не поделать. Завтра мы вернемся к работе и будем готовиться дальше», — заключил он.
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16 Мая, 21:15 Групповой этап: Группа B
Чехия 6:3
(0:2, 4:0, 2:1)
Латвия
Вратари
1-й период
Блюгерс Т. 02:25
05:03 Зогорна Г.
05:38 Моравчик М.
Индрашис М. (Дарзиньш Л., Цибульскис О.) 06:04
Кениньш Р. 09:54
12:48 Заморски П.
Дарзиньш Л. (Балцерс Р., Цибульскис О.) 13:08
2-й период
Бичевскис М. 21:29
25:41 Гронек Ф. (Ворачек Я.)
27:01 Зогорна Г.
31:01 Коварж Ян (Палат О., Заморски П.)
31:59 Рутта Ян
37:38 Ворачек Я. (Симон Д., Гронек Ф.)
38:40 Врана Я. (Гудас Р.)
3-й период
45:44 Симон Д. (Ворачек Я., Фролик М.)
46:48 Моравчик М.
54:52 Палат О.
Дарзиньш Л. (Цибульскис О.) 55:28
58:28 Ворачек Я. (Фролик М., Симон Д.)
58:28 Симон Д.
Дарзиньш Л. 58:28
Статистика
14 Штрафное время 54
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Главный судья Джереми Тафтс (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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