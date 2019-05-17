Хартли: У сборной Латвии нет другого выхода, кроме как обыгрывать россиян

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Сборная Латвии в четверг в Братиславе со счетом 3:6 уступила команде Чехии. Следующий матч латвийцы проведут в субботу против сборной России. Команда Латвии занимает пятое место в группе, набрав шесть очков после четырех игр.

«Мы понимали, что не сможем забить много чехам, но в первом периоде здорово сработало наше большинство, и мы повели 2:0. Все перевернулось в начале второго периода, когда соперник получил пять минут большинства. У них слишком большая огневая мощь, они забили несколько голов, перехватили инициативу и заслуженно победили. Мы понимаем, какова ситуация в группе, у нас нет другого выхода, кроме как обыгрывать россиян, обыгрывать шведов», — сказал Хартли журналистам.

«Нужно искать пути и делать это. Мы провели два отличных матча против швейцарцев и чехов, но уступили. Но игра сегодня показала, что у команды все в порядке с гордостью. Я уже давно понял, что у сборной Латвии с этим всегда полный порядок. Все очень расстроены сейчас, но уже ничего не поделать. Завтра мы вернемся к работе и будем готовиться дальше», — заключил он.