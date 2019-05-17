«У русских в каждом звене супермастера»: швед из «Локомотива» ждет битвы с Россией
Новичок «Локомотива», нападающий сборной Швеции Антон Ландер рассказал о переезде в Ярославль из Казани, Зинэтуле Билялетдинове и поделился ожиданиями от матча с нашей командой на чемпионате мира, который состоится в следующий вторник.
Билялетдинов — легенда
— Обрадовались приезду в сборную Швеции после не лучшего сезона «Ак Барса»?
— К сожалению, я пропустил целых 10 недель
— И поэтому решили уйти в «Локомотив»?
— В «Ак Барсе» приняли решение поменять курс. Зинэтула Билялетдинов ушел. Я поговорил со Стаффаном Крунваллем. Он сказал, что в «Локомотиве» мне будет хорошо, что собирается очень интересная команда, что в ней будет куча крутой молодежи. И мне показалось, что это отличный вариант. Но и в «Ак Барсе» все было здорово. Мы с женой и ребенком будем скучать по Казани. У нас там осталось множество друзей.
— А как ваш уход связан с Билялетдиновым?
— Он мне очень нравился. Я его сильно уважаю. Было приятно играть под его руководством. В первый сезон в «Ак Барсе» у меня многое не получалось. Все никак забить не мог.
— Неужели вам нравился хоккей, в который играл Билялетдинов?
— Этот хоккей принес нам Кубок Гагарина! О чем тут говорить? Я слышал, что он не очень любит журналистов, но с игроками он всегда честен. Его уважают абсолютно все. Билялетдинов — легенда. Что он только ни выигрывал. Когда он говорит — все молча слушают. При этом с ним можно поболтать о чем угодно. О семье, о
— Ярославль — совсем не Казань.
— В Казани было здорово. Люди даже старались говорить со мной
— Говорят, ваш сын знает русский чуть ли не лучше, чем шведский.
— Шведский он
— Если бы Квартальнов остался в «Локомотиве», вы бы перешли?
— Не знаю. Но он ведь ушел.
— И перебрался в «Ак Барс».
— Так просто совпало.
— Вам же знаком стиль Квартальнова? И, насколько я знаю, Стаффан Крунвалль планировал покинуть «Локомотив», если бы Квартальнов остался.
— Вы лучше спросите самого Стаффана об этом.
Мог остаться в КХЛ без клуба, если бы ждал шанса в НХЛ
— Другие предложения у вас были?
— Были разговоры с клубами НХЛ. Но они просили подождать — примерно до июня. А в КХЛ, если ждать так долго, можно запросто остаться без клуба. Количество рабочих мест для иностранцев ограничено. Так что я по сути даже не смотрел в ту сторону.
— Какие впечатления у вас остались от «Локомотива»?
— Очень работящая команда. С ними всегда было сложно. Пахари, выполняют огромный объем движения, хорошо катаются. Крутая арена с крутыми болельщиками. Будет весело.
— «Локомотив» — самая молодая команда КХЛ. Это хорошо или плохо?
— А что тут плохого? Молодость «Локомотива» — одна из причин, по которой я перешел в этот клуб.
— Хотите выступать в роли учителя?
— Нет.
— Кто из молодых парней «Локомотива» произвел на вас наибольшее впечатление?
— Молодой вратарь (Коновалов. — Прим. «СЭ»). Он провел впечатляющий сезон. Хорошо помню, насколько сложно ему было забить. Если вы посмотрите на его статистику — она говорит сама за себя.
— «Локомотив» возглавил хорошо знакомый вам по «Эдмонтону» Крэйг Мактавиш.
— Очень рад, что Крэйг будет нас тренировать. Он очень хороший человек. Он много мне помогал, когда я столкнулся с проблемами в системе «Ойлерз». Я обрадовался этой новости. Не вижу проблемы, что он не работал главным тренером последние годы. Он ведь все равно был в системе.
Жду не дождусь матча с Россией
— На ЧМ вы очки набираете пачками.
— Да это неважно абсолютно. Это вообще не моя работа, честно говоря, если брать нашу сборную. Моя работа — меньшинство, выходы на точку в зону защиты. Разумеется, хочется и забивать, и показывать креатив, и у нас с Луи Эрикссоном и Адрианом Кемпе сложилась определенная химия, но мы больше нацелены на другое. Сейчас, пока матчи не очень сложные, можно и позабивать. Но в дальнейшем, с более серьезными соперниками, в частности — с Россией, думать придется о другом.
— На золото замахнетесь?
— Мы только для этого сюда и приехали. У нас и не может быть другой цели — хотим стать чемпионами в третий раз подряд. Это последний турнир для Рикарда Гренборга в национальной команде. Последний турнир для нашего менеджера по экипировке. Он больше 35 лет в сборной. И мы обязаны преподнести им прощальный подарок. И очень даже чувствуется, что это особенный турнир для нас. Это особенная команда. Даже Ландескуг приехал. На бумаге мы очень сильны. Осталось показать это на льду в концовке турнира.
— Когда знаешь, что главный тренер уходит по окончании турнира — это
— Меняет, конечно. Я давно знаю Рикарда. Играл у него в молодежной сборной на МЧМ. Тут много кто в команде с ним пересекался в различных сборных. И все мы чувствуем себя ему должными. Хотим порадовать его перед уходом.
— А с негативной точки зрения?
— Да вы что. Мы все очень уважаем Гренборга и желаем ему только успехов.
— По России, которую вы упоминали — как вам российская команда?
— Самое главное, что нужно знать о сборной России — невозможно понять, какое звено у них является первым, а какое — четвертым. И в каждом из них есть супермастеровитые хоккеисты. Защита в порядке, вратари отменные. Жду не дождусь последнего матча в группе. За ними приятно наблюдать. Смотрел их матч против чехов. Крутая игра. И наша встреча должна получиться что надо.
— Как вы так проиграли чехам?
— Обидно было, но они играют очень умно, исходя из своих возможностей. Компактная оборона, сжимаются вокруг своих ворот и очень быстро бегут в контратаки. Парочку шайб мы все равно им забили. Ну — что уж теперь. Тот матч в прошлом. Если еще раз встретимся — будем знать, как против них действовать.
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