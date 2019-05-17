«У русских в каждом звене супермастера»: швед из «Локомотива» ждет битвы с Россией

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Латвия - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17:15 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17:15 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37309170/
17 мая 2019, 1:34 | Спорт-Экспресс

«У русских в каждом звене супермастера»: швед из «Локомотива» ждет битвы с Россией

Новичок «Локомотива», нападающий сборной Швеции Антон Ландер рассказал о переезде в Ярославль из Казани, Зинэтуле Билялетдинове и поделился ожиданиями от матча с нашей командой на чемпионате мира, который состоится в следующий вторник.

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© AFP 2019

Билялетдинов — легенда

— Обрадовались приезду в сборную Швеции после не лучшего сезона «Ак Барса»?

— К сожалению, я пропустил целых 10 недель из-за травмы колена. Это, конечно, помешало. И плей-офф как-то не задался. Нет, «Авангард» был хорош. Они показали отличный хоккей. Но мы-то свою лучшую игру так и не выдали. Это меня сильно разочаровало.

— И поэтому решили уйти в «Локомотив»?

— В «Ак Барсе» приняли решение поменять курс. Зинэтула Билялетдинов ушел. Я поговорил со Стаффаном Крунваллем. Он сказал, что в «Локомотиве» мне будет хорошо, что собирается очень интересная команда, что в ней будет куча крутой молодежи. И мне показалось, что это отличный вариант. Но и в «Ак Барсе» все было здорово. Мы с женой и ребенком будем скучать по Казани. У нас там осталось множество друзей.

— А как ваш уход связан с Билялетдиновым?

— Он мне очень нравился. Я его сильно уважаю. Было приятно играть под его руководством. В первый сезон в «Ак Барсе» у меня многое не получалось. Все никак забить не мог. По-моему, 28 матчей подряд. Но он призывал меня не забивать себе этим голову, разбирал со мной отдельные моменты, поддерживал и говорил, что главное все-таки — победы, а не моя статистика. И его уход был одним из факторов моего ухода.

— Неужели вам нравился хоккей, в который играл Билялетдинов?

— Этот хоккей принес нам Кубок Гагарина! О чем тут говорить? Я слышал, что он не очень любит журналистов, но с игроками он всегда честен. Его уважают абсолютно все. Билялетдинов — легенда. Что он только ни выигрывал. Когда он говорит — все молча слушают. При этом с ним можно поболтать о чем угодно. О семье, о каких-то сторонних вещах. Он всегда открыт к этому. Он научил меня некоторым вещам, немного перестроил меня под КХЛ. Зинэтула — большая личность.

— Ярославль — совсем не Казань.

— В Казани было здорово. Люди даже старались говорить со мной по-английски. У меня отличные воспоминания. Как будет в Ярославле — пока даже не представляю. Ничего там кроме арены и не видел. Но у меня хорошее предчувствие.

— Говорят, ваш сын знает русский чуть ли не лучше, чем шведский.

— Шведский он все-таки знает намного лучше, чем русский. Но русский — лучше, чем английский. Наша няня Татьяна над этим поработала. Мы с женой были очень ей довольны, но, к сожалению, вряд ли она переберется в Ярославль. Кстати, вчера сын сказал жене, — они сейчас в Швеции — что пора возвращаться к папе в Россию. Ему в России очень нравится.

— Если бы Квартальнов остался в «Локомотиве», вы бы перешли?

— Не знаю. Но он ведь ушел.

— И перебрался в «Ак Барс».

— Так просто совпало.

— Вам же знаком стиль Квартальнова? И, насколько я знаю, Стаффан Крунвалль планировал покинуть «Локомотив», если бы Квартальнов остался.

— Вы лучше спросите самого Стаффана об этом.

Антон Ландер (№ 58) и Зинэтула Билялетдинов
© Спорт-Экспресс

Мог остаться в КХЛ без клуба, если бы ждал шанса в НХЛ

— Другие предложения у вас были?

— Были разговоры с клубами НХЛ. Но они просили подождать — примерно до июня. А в КХЛ, если ждать так долго, можно запросто остаться без клуба. Количество рабочих мест для иностранцев ограничено. Так что я по сути даже не смотрел в ту сторону.

— Какие впечатления у вас остались от «Локомотива»?

— Очень работящая команда. С ними всегда было сложно. Пахари, выполняют огромный объем движения, хорошо катаются. Крутая арена с крутыми болельщиками. Будет весело.

— «Локомотив» — самая молодая команда КХЛ. Это хорошо или плохо?

— А что тут плохого? Молодость «Локомотива» — одна из причин, по которой я перешел в этот клуб.

— Хотите выступать в роли учителя?

— Нет. Ха-ха. Я о другом. Когда в команде такое количество молодежи, и вся эта молодежь реально перспективная — тут просто невероятный резерв. Все эти пацаны за какой-то год или два могут вырасти в суперзвезд. Хоп — и неожиданно для всех «Локомотив» превращается в великолепную команду. А я-то хочу выиграть еще один Кубок Гагарина. Выиграв его один раз — очень хочется повторить. Мы как раз обсуждали это с ярославским руководством. В этом смысле порадовало, что «Локо» стал победителем плей-офф МХЛ. И это доказывает, насколько все радужно должно быть в будущем. Академия «Локомотива» очень сильна и каждый год поставляет игроков в основную команду. Мне хочется быть частью всего этого. Будет очень интересно.

— Кто из молодых парней «Локомотива» произвел на вас наибольшее впечатление?

— Молодой вратарь (Коновалов. — Прим. «СЭ»). Он провел впечатляющий сезон. Хорошо помню, насколько сложно ему было забить. Если вы посмотрите на его статистику — она говорит сама за себя.

— «Локомотив» возглавил хорошо знакомый вам по «Эдмонтону» Крэйг Мактавиш.

— Очень рад, что Крэйг будет нас тренировать. Он очень хороший человек. Он много мне помогал, когда я столкнулся с проблемами в системе «Ойлерз». Я обрадовался этой новости. Не вижу проблемы, что он не работал главным тренером последние годы. Он ведь все равно был в системе.

Жду не дождусь матча с Россией

— На ЧМ вы очки набираете пачками.

— Да это неважно абсолютно. Это вообще не моя работа, честно говоря, если брать нашу сборную. Моя работа — меньшинство, выходы на точку в зону защиты. Разумеется, хочется и забивать, и показывать креатив, и у нас с Луи Эрикссоном и Адрианом Кемпе сложилась определенная химия, но мы больше нацелены на другое. Сейчас, пока матчи не очень сложные, можно и позабивать. Но в дальнейшем, с более серьезными соперниками, в частности — с Россией, думать придется о другом.

— На золото замахнетесь?

— Мы только для этого сюда и приехали. У нас и не может быть другой цели — хотим стать чемпионами в третий раз подряд. Это последний турнир для Рикарда Гренборга в национальной команде. Последний турнир для нашего менеджера по экипировке. Он больше 35 лет в сборной. И мы обязаны преподнести им прощальный подарок. И очень даже чувствуется, что это особенный турнир для нас. Это особенная команда. Даже Ландескуг приехал. На бумаге мы очень сильны. Осталось показать это на льду в концовке турнира.

— Когда знаешь, что главный тренер уходит по окончании турнира — это что-то меняет?

— Меняет, конечно. Я давно знаю Рикарда. Играл у него в молодежной сборной на МЧМ. Тут много кто в команде с ним пересекался в различных сборных. И все мы чувствуем себя ему должными. Хотим порадовать его перед уходом.

— А с негативной точки зрения?

— Да вы что. Мы все очень уважаем Гренборга и желаем ему только успехов.

— По России, которую вы упоминали — как вам российская команда?

— Самое главное, что нужно знать о сборной России — невозможно понять, какое звено у них является первым, а какое — четвертым. И в каждом из них есть супермастеровитые хоккеисты. Защита в порядке, вратари отменные. Жду не дождусь последнего матча в группе. За ними приятно наблюдать. Смотрел их матч против чехов. Крутая игра. И наша встреча должна получиться что надо.

— Как вы так проиграли чехам?

— Обидно было, но они играют очень умно, исходя из своих возможностей. Компактная оборона, сжимаются вокруг своих ворот и очень быстро бегут в контратаки. Парочку шайб мы все равно им забили. Ну — что уж теперь. Тот матч в прошлом. Если еще раз встретимся — будем знать, как против них действовать.
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