Мерзликинс: Латвийцы сами отдали игру, получив «дурные» 5 минут меньшинства
БРАТИСЛАВА, 17 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Сборная Латвии сама отдала чехам победу в матче чемпионата мира по хоккею, заработав «дурное» удаление до конца матча в начале второго периода, заявил голкипер латвийцев Элвис Мерзликинс.
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Сборная Латвии в четверг в Братиславе со счетом 3:6 уступила команде Чехии. На 22-й минуте форвард латвийцев Марис Бичевскис был удален до конца игры, и чехи забили первый гол в матче. Следующий матч латвийцы проведут в субботу против сборной России.
«Не видел наши удаления пятиминутные, хочу увидеть. Если это наш игрок так подставил команду в начале второго периода… Это нехорошо, потому что мы не сборная России, мы не забьем шесть голов. Мы забьем два и должны хорошо защищаться. Шансов на
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|1-й период
|Блюгерс Т.
|02:25
|05:03
|Зогорна Г.
|05:38
|Моравчик М.
|Индрашис М. (Дарзиньш Л., Цибульскис О.)
|06:04
|Кениньш Р.
|09:54
|12:48
|Заморски П.
|Дарзиньш Л. (Балцерс Р., Цибульскис О.)
|13:08
|2-й период
|Бичевскис М.
|21:29
|25:41
|Гронек Ф. (Ворачек Я.)
|27:01
|Зогорна Г.
|31:01
|Коварж Ян (Палат О., Заморски П.)
|31:59
|Рутта Ян
|37:38
|Ворачек Я. (Симон Д., Гронек Ф.)
|38:40
|Врана Я. (Гудас Р.)
|3-й период
|45:44
|Симон Д. (Ворачек Я., Фролик М.)
|46:48
|Моравчик М.
|54:52
|Палат О.
|Дарзиньш Л. (Цибульскис О.)
|55:28
|58:28
|Ворачек Я. (Фролик М., Симон Д.)
|58:28
|Симон Д.
|Дарзиньш Л.
|58:28
|14
|Штрафное время
|54
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
|Главный судья
|Джереми Тафтс (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол