Мерзликинс: Латвийцы сами отдали игру, получив «дурные» 5 минут меньшинства

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Сборная Латвии в четверг в Братиславе со счетом 3:6 уступила команде Чехии. На 22-й минуте форвард латвийцев Марис Бичевскис был удален до конца игры, и чехи забили первый гол в матче. Следующий матч латвийцы проведут в субботу против сборной России.