Латвия заставила Чехию биться на максимуме. Чем Хартли удивит Россию?

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Латвия - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17:15 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17:15 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37309224/
17 мая 2019, 1:38 | Спорт-Экспресс

Латвия заставила Чехию биться на максимуме. Чем Хартли удивит Россию?

Чехия одержала волевую победу над Латвией — 6:3.

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Баланс личных встреч был однозначно в пользу чехов. Одиннадцать побед при одной ничьей. Но сегодня Латвия получила отличный шанс на первую победу. Этого не произошло, хотя начиналось для команды Боба Хартли все очень здорово.

Хорошо контролируя шайбу, латвийцы вгрызались в каждый сантиметр льда. Слегка растерявшиеся от такого напора чехи схватили два подряд удаления. Преимущество «пять на три» — это шанс, который должна использовать даже команда уровня Италии. Латвийцы же не просто использовали возможность, а сделали его красиво. Цибульскис и Дарзиньш вывели на легкий бросок Микса Индрашиса, и Латвия повела в счете.

Чехи чуть подсели и позволяли сопернику в эти минуты слишком многое. За что в итоге и поплатились. Снова в протоколе отметился Оскар Цибульскис, на этот раз на пару с Рудольфом Балцерсом помогли сотворить Лаурису Дарзиньшу минишедевр. Вновь сработало большинство. Нападающий сборной Латвии на дриблинге просочился сквозь чешскую защиту, как дождь через марлю. Бартошак не выручил — и уже 2:0.

Хоккеисты сборной Латвии не собирались сушить игру, но старались не зевать в обороне, памятуя о том, что чехи мастера контратак. Чешская сборная наращивала давление, но до поры не ставила перед обороной соперника невыполнимых задач. Ключевым моментом второго периода стало большинство, в котором чехи играли аж пять минут, устроив за это время маленький филиал ада у владений Мерзликина. У вратаря сборной Латвии под конец этой пятиминутки не выдержал шлем. А следом за этим Элвис совершил суперсэйв двумя коньками сразу. Чехи радостно вскинули клюшки вверх, но гол не подтвердили и после видеоповтора. Он состоялся позже. В рамках все того же чешского пятиминутного большинства, назначение которого, к слову, вызывает вопросы. Отличился Ворачек.

Чехи завелись и после заброшенной шайбы прижали соперника в их зоне. Мерзликин трудился в поте лица. Подопечные Хартли в итоге не выдержали такого яростного напора и позволили сопернику сравнять счет усилиями Коваржа. Не так часто латвийцы оказывались в ситуации, когда нужно было отстоять преимущество в две шайбы с соперником такого класса. И хотя в старании и желании им было не отказать, показалось, что сборная Латвии несколько «поплыла». Большинство удавалось команде Боба Хартли не в пример лучше игры в равных составах. В хоккее на встречных курсах чехи выглядели более искушенными и мастеровитыми. Тезки Ворачек и Врана перед вторым перерывом дважды подряд подтвердили этот постулат. Сборная Чехии повела — 4:2.

Оплеуху в четыре шайбы за период сборная Латвия не получала давно. Но этом чемпионате так и вовсе впервые. Состав у команды Хартли совсем не слабый. Получив преимущество в две шайбы, сборная Чехии заиграла спокойно и методично. После голевого взрыва в четыре шайбы за период они немного снизили темп и скорость игры, перейдя на любимую тактику контратак. Которая и привела к очередной шайбе, на этот раз в исполнении Доминика Симона.

Сборной Латвии нельзя было отказать в упорстве. Ни о каком безволии не может идти и речи. Были скорости, подходы к воротам, броски. Букартс в большинстве выстрелил в штангу. За пять минут до конца Хартли рискнул снять Мерзликина после удаления у Чехии и одну шайбу латвийцы сквитали, играя «шесть на четыре». Однако в равных составах на площадке по прежнему «рулили» чехи, которые уверенно довели дело до важной для себя победы 6:3, забросив в концовке в пустые стараниями все того же Ворачека.

Сборная Латвии проиграла в группе два ключевых для себя матча, Швейцарии и Чехии. Проиграла достойно, показав зубы и характер. В составе хватает заметных игроков. Балцерс, Блюгерс, Дарзиньш, Индрашис. Но серьезный разрыв в мастерстве со многими другими партнерами пока не позволяет Латвии создать полностью сбалансированный коллектив. У Боба Хартли еще очень много работы. Но четко ясно одно. Латвию необходимо воспринимать крайне серьезно любому сопернику, в том числе и сборной России.
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16 Мая, 21:15 Групповой этап: Группа B
Чехия 6:3
(0:2, 4:0, 2:1)
Латвия
Вратари
1-й период
Блюгерс Т. 02:25
05:03 Зогорна Г.
05:38 Моравчик М.
Индрашис М. (Дарзиньш Л., Цибульскис О.) 06:04
Кениньш Р. 09:54
12:48 Заморски П.
Дарзиньш Л. (Балцерс Р., Цибульскис О.) 13:08
2-й период
Бичевскис М. 21:29
25:41 Гронек Ф. (Ворачек Я.)
27:01 Зогорна Г.
31:01 Коварж Ян (Палат О., Заморски П.)
31:59 Рутта Ян
37:38 Ворачек Я. (Симон Д., Гронек Ф.)
38:40 Врана Я. (Гудас Р.)
3-й период
45:44 Симон Д. (Ворачек Я., Фролик М.)
46:48 Моравчик М.
54:52 Палат О.
Дарзиньш Л. (Цибульскис О.) 55:28
58:28 Ворачек Я. (Фролик М., Симон Д.)
58:28 Симон Д.
Дарзиньш Л. 58:28
Статистика
14 Штрафное время 54
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Главный судья Джереми Тафтс (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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