Латвия заставила Чехию биться на максимуме. Чем Хартли удивит Россию?

Баланс личных встреч был однозначно в пользу чехов. Одиннадцать побед при одной ничьей. Но сегодня Латвия получила отличный шанс на первую победу. Этого не произошло, хотя начиналось для команды Боба Хартли все очень здорово.

Хорошо контролируя шайбу, латвийцы вгрызались в каждый сантиметр льда. Слегка растерявшиеся от такого напора чехи схватили два подряд удаления. Преимущество «пять на три» — это шанс, который должна использовать даже команда уровня Италии. Латвийцы же не просто использовали возможность, а сделали его красиво. Цибульскис и Дарзиньш вывели на легкий бросок Микса Индрашиса, и Латвия повела в счете.

Чехи чуть подсели и позволяли сопернику в эти минуты слишком многое. За что в итоге и поплатились. Снова в протоколе отметился Оскар Цибульскис, на этот раз на пару с Рудольфом Балцерсом помогли сотворить Лаурису Дарзиньшу минишедевр. Вновь сработало большинство. Нападающий сборной Латвии на дриблинге просочился сквозь чешскую защиту, как дождь через марлю. Бартошак не выручил — и уже 2:0.

Хоккеисты сборной Латвии не собирались сушить игру, но старались не зевать в обороне, памятуя о том, что чехи мастера контратак. Чешская сборная наращивала давление, но до поры не ставила перед обороной соперника невыполнимых задач. Ключевым моментом второго периода стало большинство, в котором чехи играли аж пять минут, устроив за это время маленький филиал ада у владений Мерзликина. У вратаря сборной Латвии под конец этой пятиминутки не выдержал шлем. А следом за этим Элвис совершил суперсэйв двумя коньками сразу. Чехи радостно вскинули клюшки вверх, но гол не подтвердили и после видеоповтора. Он состоялся позже. В рамках все того же чешского пятиминутного большинства, назначение которого, к слову, вызывает вопросы. Отличился Ворачек.

Чехи завелись и после заброшенной шайбы прижали соперника в их зоне. Мерзликин трудился в поте лица. Подопечные Хартли в итоге не выдержали такого яростного напора и позволили сопернику сравнять счет усилиями Коваржа. Не так часто латвийцы оказывались в ситуации, когда нужно было отстоять преимущество в две шайбы с соперником такого класса. И хотя в старании и желании им было не отказать, показалось, что сборная Латвии несколько «поплыла». Большинство удавалось команде Боба Хартли не в пример лучше игры в равных составах. В хоккее на встречных курсах чехи выглядели более искушенными и мастеровитыми. Тезки Ворачек и Врана перед вторым перерывом дважды подряд подтвердили этот постулат. Сборная Чехии повела — 4:2.

Оплеуху в четыре шайбы за период сборная Латвия не получала давно. Но этом чемпионате так и вовсе впервые. Состав у команды Хартли совсем не слабый. Получив преимущество в две шайбы, сборная Чехии заиграла спокойно и методично. После голевого взрыва в четыре шайбы за период они немного снизили темп и скорость игры, перейдя на любимую тактику контратак. Которая и привела к очередной шайбе, на этот раз в исполнении Доминика Симона.

Сборной Латвии нельзя было отказать в упорстве. Ни о каком безволии не может идти и речи. Были скорости, подходы к воротам, броски. Букартс в большинстве выстрелил в штангу. За пять минут до конца Хартли рискнул снять Мерзликина после удаления у Чехии и одну шайбу латвийцы сквитали, играя «шесть на четыре». Однако в равных составах на площадке по прежнему «рулили» чехи, которые уверенно довели дело до важной для себя победы 6:3, забросив в концовке в пустые стараниями все того же Ворачека.

Сборная Латвии проиграла в группе два ключевых для себя матча, Швейцарии и Чехии. Проиграла достойно, показав зубы и характер. В составе хватает заметных игроков. Балцерс, Блюгерс, Дарзиньш, Индрашис. Но серьезный разрыв в мастерстве со многими другими партнерами пока не позволяет Латвии создать полностью сбалансированный коллектив. У Боба Хартли еще очень много работы. Но четко ясно одно. Латвию необходимо воспринимать крайне серьезно любому сопернику, в том числе и сборной России.