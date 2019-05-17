Фавориты снова одержали победы. Четвертьфиналисты ЧМ по хоккею практически определены

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Уверенней остальных три очка набрали действующие чемпионы мира шведы. После заслуженного поражения от команды Чехии (2:5) в стартовой игре турнира сборная Швеции одержала три разгромные победы подряд над аутсайдерами, переиграв итальянцев (8:0), норвежцев (9:1) и австрийцев (9:1).

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 16.05.2019, 17:15 9:1 Швеция Австрия

В матче с австрийскими хоккеистами ворота шведской сборной защищал 37-летний Хенрик Лундквист, в прошлой встрече же на последнем рубеже действовал Якоб Маркстрём. Шведы за 7 минут 32 секунды с начала первого периода забросили четыре шайбы и сразу предопределили исход встречи. Первые матчи на нынешнем чемпионате мира провели нападающий Габриэль Ландескуг, который отличился в своей первой смене, а также защитник Йон Клингберг, не отметившийся баллами за результативность. Капитан «Колорадо» Ландескуг при этом еще отдал две голевые передачи.

После двух дозаявок в составе шведской сборной значится 21 игрок из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На протяжении большей части матча действующие чемпионы мира имели подавляющее преимущество на всех участках площадки. Только в заключительном отрезке встречи они немного дали почувствовать игровой тонус Лундквисту.

Перед третьим периодом шведы вели со счетом 7:0. Точные броски капитана команды Оливера Экмана-Ларссона и нападающего Элиаса Петтерссона еще больше увеличили отрыв. Петтерссон забросил свою дебютную шайбу на текущем турнире, аналогичного результата добились защитник Адам Ларссон, а также форварды Деннис Расмуссен и Элиас Линдхольм.

Австрийцы же благодаря расслабленности сборной Швеции раз за разом проводили атаки на ворота команды Рикарда Грёнборга. Однако воспользоваться моментом смог только единственный представитель НХЛ в составе австрийцев — игрок «Филадельфии» Михаэль Раффль.

Всего же по воротам Лундквиста было нанесено 22 броска, половина из которых пришлась на заключительный период.

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Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 16.05.2019, 21:15 6:3 Чехия Латвия

Чехи пришли в себя не сразу

Сборная Чехии после двух ярких побед в первых матчах группового этапа над командами Швеции (5:2) и Норвегии (7:2) ничего не смогла противопоставить российским хоккеистам (0:3). Тяжело чехам далось и начало встречи с латвийцами. После первого периода команда Боба Хартли вела со счетом 2:0 благодаря голам нападающего московского «Динамо» Микса Индрашиса, забросившего 200-ю шайбу турнира в Словакии, а также представителя рижского «Динамо» Лауриса Дарзиньша. В первом случае латвийские хоккеисты реализовали двойное численное преимущество, а во втором отличились в формате «5 на 4».

Во втором периоде дисциплина стала подводить подопечных Хартли. Уже в самом начале игрового отрезка Марис Бичевскис был наказан за удар в голову большим штрафом и удалением до конца матча. Большинство реализовал защитник Филип Гронек. На 32-й минуте бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж сравнял счет, а в конце периода с интервалом в одну минуту отличились Якуб Ворачек и Якуб Врана.

В начале третьего игрового отрезка Доминик Симон увеличил преимущество чехов. Через девять минут сборная Латвии получила численное преимущество, заменила вратаря шестым полевым игроком и сократила разрыв в счете. Однако точку в матче поставил Ворачек, забросивший в пустые ворота и набравший, таким образом, во встрече 4 (2+2) очка.

Удалением до конца игры, помимо Бичевскиса, был наказан и Дарзиньш. По это причине хоккеисты могут пропустить следующий матч со сборной России. Дисциплинарная комиссия Международной федерации хоккея (IIHF) примет решение позднее.

Игра со сборной Латвии стала первой на текущем чемпионате мира для двух чешских хоккеистов — защитника Петра Заморски и нападающего клуба НХЛ «Даллас» Радека Факсы.

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Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа A, 16.05.2019, 17:15 5:2 Канада Франция

Проблемы канадцев

Сборная Канады из-за травм потеряла двух защитников. В понедельник, в самом начале встречи со словаками (6:5), повреждение получил Данте Фаббро, отыгравший всего шесть секунд, а во вторник пресс-служба команды сообщила, что Брэндон Монтур пропустит оставшуюся часть чемпионата мира. Таким образом, в составе сборной Канады осталось всего шесть защитников, действовавших в полном составе в матче с французами. Возможности дозаявить новых игроков обороны у команды Канады больше нет, так как в состав уже входит 25 хоккеистов.

Североамериканцы мощно начали встречу против сборной Франции и после первого периода уже вели со счетом 3:0. До середины третьей двадцатиминутки казалось, что французы вернулись в игру. Они забросили две шайбы и сократили свое отставание до минимума. Однако канадцы смогли собраться и довести встречу до победы — 5:2.

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Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа A, 16.05.2019, 21:15 3:1 Финляндия Дания

Третий матч на турнире выиграла сборная Финляндии, оказавшаяся сильней команду Дании (3:1).

В составе финнов снова блистал нападающий Каапо Какко, который занимает первое место рейтинга центрального скаутского бюро НХЛ среди европейских полевых игроков перед драфтом 2019 года. 18-летний форвард отметился голом и результативной передачей.

Какко забросил шестую шайбу и отдал первую голевую передачу на чемпионате мира.

Молодой хоккеист отлично взаимодействует с партнерами по звену — Сакари Манниненом из «Йокерита» и Харри Песоненом из «Лангнау». На троих эти хоккеисты забросили уже девять шайб.

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Расположение в группах и статистика бомбардиров

В группе А неожиданно лидерство удерживает сборная Германии, на счету которой четыре победы в четырех турах. Команда Финляндии идет на второй строчке, набрав 10 очков. Сборные Канады (9) и США (8) расположились на третьем и четвертом местах соответственно. Во второй половине турнирной таблицы друг за другом идут команды Дании (5), Словакии (3), Франции (1) и Великобритании (0).

В группе В, которая проводит матчи в Братиславе, по 12 очков набрали сборные России и Швейцарии, по 9 баллов — команды Чехии и Швеции. В активе латвийцев шесть очков, а австрийцы, норвежцы и итальянцы баллов пока не набрали.

По четыре лидирующие команды в каждой из групп уже практически обеспечили себе участие в четвертьфинале турнира.

Шведский форвард Вильям Нюландер догнал россиянина Никиту Кучерова в списке лучших бомбардиров турнира — теперь у обоих хоккеистов по 10 (3+7) очков. Канадец Энтони Манта набрал 9 (5+4) баллов, а россиянин Никита Гусев и чех Ворачек — по 8 (2+6). Самым результативным защитником является представитель сборной Чехии Гронек — 7 (3+4) очков.