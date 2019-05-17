Фавориты снова одержали победы. Четвертьфиналисты ЧМ по хоккею практически определены
БРАТИСЛАВА, 17 мая. /ТАСС/. Четыре матча группового турнира чемпионата мира по хоккею в Словакии прошли в четверг на аренах в Братиславе и Кошице. Фавориты турнира одержали победы над командами ниже рангом и практически обеспечили себе участие в четвертьфинале мирового первенства.
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Уверенней остальных три очка набрали действующие чемпионы мира шведы. После заслуженного поражения от команды Чехии (2:5) в стартовой игре турнира сборная Швеции одержала три разгромные победы подряд над аутсайдерами, переиграв итальянцев (8:0), норвежцев (9:1) и австрийцев (9:1).
В матче с австрийскими хоккеистами ворота шведской сборной защищал 37-летний Хенрик Лундквист, в прошлой встрече же на последнем рубеже действовал Якоб Маркстрём. Шведы за 7 минут 32 секунды с начала первого периода забросили четыре шайбы и сразу предопределили исход встречи. Первые матчи на нынешнем чемпионате мира провели нападающий Габриэль Ландескуг, который отличился в своей первой смене, а также защитник Йон Клингберг, не отметившийся баллами за результативность. Капитан «Колорадо» Ландескуг при этом еще отдал две голевые передачи.
После двух дозаявок в составе шведской сборной значится 21 игрок из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На протяжении большей части матча действующие чемпионы мира имели подавляющее преимущество на всех участках площадки. Только в заключительном отрезке встречи они немного дали почувствовать игровой тонус Лундквисту.
Перед третьим периодом шведы вели со счетом 7:0. Точные броски капитана команды Оливера
Всего же по воротам Лундквиста было нанесено 22 броска, половина из которых пришлась на заключительный период.
Чехи пришли в себя не сразу
Сборная Чехии после двух ярких побед в первых матчах группового этапа над командами Швеции (5:2) и Норвегии (7:2) ничего не смогла противопоставить российским хоккеистам (0:3). Тяжело чехам далось и начало встречи с латвийцами. После первого периода команда Боба Хартли вела со счетом 2:0 благодаря голам нападающего московского «Динамо» Микса Индрашиса, забросившего 200-ю шайбу турнира в Словакии, а также представителя рижского «Динамо» Лауриса Дарзиньша. В первом случае латвийские хоккеисты реализовали двойное численное преимущество, а во втором отличились в формате «5 на 4».
Во втором периоде дисциплина стала подводить подопечных Хартли. Уже в самом начале игрового отрезка Марис Бичевскис был наказан за удар в голову большим штрафом и удалением до конца матча. Большинство реализовал защитник Филип Гронек. На 32-й минуте бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж сравнял счет, а в конце периода с интервалом в одну минуту отличились Якуб Ворачек и Якуб Врана.
В начале третьего игрового отрезка Доминик Симон увеличил преимущество чехов. Через девять минут сборная Латвии получила численное преимущество, заменила вратаря шестым полевым игроком и сократила разрыв в счете. Однако точку в матче поставил Ворачек, забросивший в пустые ворота и набравший, таким образом, во встрече 4 (2+2) очка.
Игра со сборной Латвии стала первой на текущем чемпионате мира для двух чешских хоккеистов — защитника Петра Заморски и нападающего клуба НХЛ «Даллас» Радека Факсы.
Проблемы канадцев
Сборная Канады
Североамериканцы мощно начали встречу против сборной Франции и после первого периода уже вели со счетом 3:0. До середины третьей двадцатиминутки казалось, что французы вернулись в игру. Они забросили две шайбы и сократили свое отставание до минимума. Однако канадцы смогли собраться и довести встречу до победы — 5:2.
Третий матч на турнире выиграла сборная Финляндии, оказавшаяся сильней команду Дании (3:1).
В составе финнов снова блистал нападающий Каапо Какко, который занимает первое место рейтинга центрального скаутского бюро НХЛ среди европейских полевых игроков перед драфтом 2019 года. 18-летний форвард отметился голом и результативной передачей.
Какко забросил шестую шайбу и отдал первую голевую передачу на чемпионате мира.
Молодой хоккеист отлично взаимодействует с партнерами по звену — Сакари Манниненом из «Йокерита» и Харри Песоненом из «Лангнау». На троих эти хоккеисты забросили уже девять шайб.
Расположение в группах и статистика бомбардиров
В группе А неожиданно лидерство удерживает сборная Германии, на счету которой четыре победы в четырех турах. Команда Финляндии идет на второй строчке, набрав 10 очков. Сборные Канады (9) и США (8) расположились на третьем и четвертом местах соответственно. Во второй половине турнирной таблицы друг за другом идут команды Дании (5), Словакии (3), Франции (1) и Великобритании (0).
В группе В, которая проводит матчи в Братиславе, по 12 очков набрали сборные России и Швейцарии, по 9 баллов — команды Чехии и Швеции. В активе латвийцев шесть очков, а австрийцы, норвежцы и итальянцы баллов пока не набрали.
По четыре лидирующие команды в каждой из групп уже практически обеспечили себе участие в четвертьфинале турнира.
Шведский форвард Вильям Нюландер догнал россиянина Никиту Кучерова в списке лучших бомбардиров турнира — теперь у обоих хоккеистов по 10 (3+7) очков. Канадец Энтони Манта набрал 9 (5+4) баллов, а россиянин Никита Гусев и чех Ворачек — по 8 (2+6). Самым результативным защитником является представитель сборной Чехии Гронек — 7 (3+4) очков.
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