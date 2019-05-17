Плотников готовится к игре ЧМ против Латвии в тройке с Ковальчуком

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Чемпионат мира проходит в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Россияне в субботу сыграют против латвийцев. Плотников провел одну игру из четырех на турнире.

Полностью сочетания звеньев на тренировке в пятницу выглядели следующим образом:

вратари — Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;.

синие: Дмитрий Орлов — Никита Зайцев, Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Александр Барабанов;.

белые: Михаил Сергачев — Никита Нестеров, Михаил Григоренко — Евгений Малкин — Евгений Дадонов;.

красные: Динар Хафизуллин — Владислав Гавриков, Никита Гусев — Артем Анисимов — Никита Кучеров;.

желтые: Никита Задоров — Артем Зуб, Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Сергей Плотников;.

черные: Кирилл Капризов, Иван Телегин.