Плотников готовится к игре ЧМ против Латвии в тройке с Ковальчуком
БРАТИСЛАВА 17 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард сборной России Сергей Плотников готовится к игре чемпионата мира по хоккею с латвийцами в звене с Сергеем Андроновым и Ильей Ковальчуком, нападающие Иван Телегин и Кирилл Капризов вышли на лед раньше отдельно от команды.
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Чемпионат мира проходит в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Россияне в субботу сыграют против латвийцев. Плотников провел одну игру из четырех на турнире.
Полностью сочетания звеньев на тренировке в пятницу выглядели следующим образом:
вратари — Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;.
синие: Дмитрий Орлов — Никита Зайцев, Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Александр Барабанов;.
белые: Михаил Сергачев — Никита Нестеров, Михаил Григоренко — Евгений Малкин — Евгений Дадонов;.
красные: Динар Хафизуллин — Владислав Гавриков, Никита Гусев — Артем Анисимов — Никита Кучеров;.
желтые: Никита Задоров — Артем Зуб, Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Сергей Плотников;.
черные: Кирилл Капризов, Иван Телегин.
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