Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с латвийцами

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Чемпионат мира проходит в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Россияне в субботу сыграют против латвийцев. Василевский ранее провел три игры на турнире, вратарь Александр Георгиев — одну.

«Василевский будет играть против сборной Латвии в субботу», — сказал Воробьев журналистам.