Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с латвийцами
БРАТИСЛАВА, 17 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Голкипер Андрей Василевский будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче чемпионата мира против команды Латвии, заявил главный тренер национальной команды Илья Воробьев.
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Чемпионат мира проходит в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Россияне в субботу сыграют против латвийцев. Василевский ранее провел три игры на турнире, вратарь Александр Георгиев — одну.
«Василевский будет играть против сборной Латвии в субботу», — сказал Воробьев журналистам.
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