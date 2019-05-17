Воробьев: Свечников не будет вызван на чемпионат мира в Словакию
БРАТИСЛАВА, 17 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» Андрей Свечников не будет вызван в сборную России на чемпионат мира в Словакию, заявил главный тренер российской команды Илья Воробьев.
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Чемпионат мира проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Россияне в субботу сыграют против латвийцев. В пятницу утром по московскому времени «Каролина», за которую выступает Свечников, выбыла из борьбы за Кубок Стэнли.
«Свечникова не зовем, идем этим составом, держим еще место, рассчитываем на Артема Зуба», — сказал Воробьев журналистам.
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