Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Латвией
Голкипер сборной России Андрей Василевский будет защищать ворота национальной команды в матче группового этапа чемпионата мира с Латвией.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Со сборной Латвии сыграет Василевский, — сообщил главный тренер российской сборной Илья Воробьев.
Отмечается также, что на лед в матче с латвийцами выйдет форвард Иван Телегин.
В заявку сборной до начала матча может быть внесен защитник Артем Зуб.
Напомним, Василевский стоял на воротах сборной в трех матчах на чемпионате мира в Словакии. Встреча с латвийцами состоится 18 мая в 13:15 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter