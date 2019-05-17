Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Латвией

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— Со сборной Латвии сыграет Василевский, — сообщил главный тренер российской сборной Илья Воробьев.

Отмечается также, что на лед в матче с латвийцами выйдет форвард Иван Телегин.

В заявку сборной до начала матча может быть внесен защитник Артем Зуб.

Напомним, Василевский стоял на воротах сборной в трех матчах на чемпионате мира в Словакии. Встреча с латвийцами состоится 18 мая в 13:15 мск.