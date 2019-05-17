Кузнецов: Мы умные люди, победа 10:0 нас не расслабит

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«Хочется побольше матчей, как с чехами»

— Как сборная провела свободный день?

— Побольше бы выходных! Чемпионат сложный, много игр, поэтому такие дни нужны. Элементарно не приходишь на арену, просто лежишь и отдыхаешь.

— Вы побрились и сразу забили два гола. Наудачу это сделали?

— Я давно хотел побриться. Просто времени не было.

— Сейчас у сборной России остались матчи только с серьезными соперниками. Хороший календарь?

— Потом будем смотреть, хорошо это или нет. Конечно же, игра с чехами была совсем другой. Другой хоккей, другой темп. Цена ошибки сразу возрастает. Хочется побольше таких матчей.

— Смотрели матчи сборной Латвии? Они вчера упустили победу над чехами.

— Я свой хоккей-то не смотрю (смеется). Хоккея достаточно в моей жизни.

— В третьем периоде матча с итальянцами вас объединили с Гусевым и Кучеровым. Приятно с ними играть?

— Приятно. Тренеры пробовали разные сочетания на всякий случай, вдруг травмы. Меня устраивают любые партнеры. Хочется играть больше, но нужно понимать, что в сборной не бывает такого, чтобы нападающие играли по 20 минут.

— 10:0 и два выходных могут расслабить?

— Если ты дебил, то расслабят. А если умный человек, то ничего не расслабит.

«Вино не люблю — деньги на ветер»

— Удивило, что обыгравшая вас «Каролина» уступила «Бостону» 0−4?

— 4−0 в любой серии удивляют. Слабых команд в НХЛ нет. Тем более, что в Роли очень тяжело играть. «Бостон» так победил из-за того, что у вратаря «Каролины» не пошла игра, пришлось второму выходить. Когда мы с ними играли, Мразек на ушах стоял, здорово тащил. Когда у тебя так играет вратарь, это придает дополнительных сил.

— Андрей Свечников освободился. Шутят, что его нужно вызвать в сборную и поселить в один номер с Овечкиным. В сборной такие конфликты невозможны?

— Это хоккей. На льду ты не смотришь на паспорт, кто откуда. Игровой момент, они потом пожали друг другу руки. Сейчас может даже посмеются над этим. Мы же не дети, чтобы обижаться.

— Вы вчера пошли гулять с Кучеровым и Капризовым. Интересная бы была тройка? Общение вне льда влияет на «химию» в звене?

— У нас дружный коллектив. По 15 человек вместе на обед или на ужин ходят. Редко встретишь такую дружную команду. Списались — пошли друг с другом. В этом году нет такого: «С этим я дружу, а с тем — нет». Даже удивительно.

— Поздравили Михаила Григоренко с днем рождения?

— Сказали «С днем рождения!», поставили торт. Вот и все. Нигде не отмечали.

— Здесь вино хорошее…

— А я не люблю вино. Деньги на ветер.

— Почему вчера только Андрей Василевский пошел на экскурсию в Град? Неинтересно?

— У Васи уже был выходной, когда он не играл, а мы работали. У нас выходной такая редкость… Вчера просто лежали в номерах до обеда. Даже двигаться не хотелось.

— Плохая погода тоже не настраивает на прогулки?

— Да, холодно, неприятно. Сегодня вот солнышко появилось. Можно что-то от загара взять.

— Что нового внес Барабанов в вашу связку с Овечкиным?

— Это нужно у тренеров спросить. Главное, что мы стараемся играть друг на друга. По матчу с итальянцами нельзя судить, хорошо мы выглядим или плохо. Это станет понятно после следующих матчей.

— На чемпионате мира-2017 вы играли в звене с Кучеровым и Панариным. Какие воспоминания остались?

— Воспоминания от матчей за сборную всегда положительные. Даже если не выигрываешь, все равно подходишь с позитивом. В нашей жизни и так хватает негатива.

— Это два креативных форварда…

— Вы хотите спросить, что я думаю про игру с Овечкиным? Ну задайте вопрос, что я думаю. Отвечу, что ничего не думаю.

«У Кравцова больше шансов заиграть в НХЛ, чем было у меня»

— Все больше ребят из России уезжают в НХЛ. Это на пользу сборной?

— Каждый думает своей головой. Ребята видят, что есть шанс попробовать себя в НХЛ — почему нет? Когда я уезжал, тоже было много мнений «за» и «против». Сейчас ни о чем не жалею. Дай бог, у ребят все получится.

— Кравцов, который уезжает из «Трактора» в «Рейнджерс», сейчас в вашей ситуации?

— У него не было четырех операций. Я уезжал после четырех операций, за сезон провел 9 игр. Тяжелый был год. А он здоровый парень, у него больше шансов. Может приехать летом, пройти подготовку и на равных бороться за место с местными ребятами.

— Смена тренера в «Вашингтоне» сказалась на плей-офф?