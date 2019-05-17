Кузнецов: Мы умные люди, победа 10:0 нас не расслабит

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Латвия - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17:15 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17:15 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37315102/
17 мая 2019, 14:39 | Спорт РИА Новости

Кузнецов: Мы умные люди, победа 10:0 нас не расслабит

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов в обстоятельной беседе с журналистами рассказал о том, что он делал в выходной на чемпионате мира, предположил, что будут делать при встрече Андрей Свечников и Александр Овечкин и пожелал удачи российским хоккеистам, которые уезжают в НХЛ.

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© РИА "Новости"

«Хочется побольше матчей, как с чехами»

— Как сборная провела свободный день?

— Побольше бы выходных! Чемпионат сложный, много игр, поэтому такие дни нужны. Элементарно не приходишь на арену, просто лежишь и отдыхаешь.

— Вы побрились и сразу забили два гола. Наудачу это сделали?

— Я давно хотел побриться. Просто времени не было.

— Сейчас у сборной России остались матчи только с серьезными соперниками. Хороший календарь?

— Потом будем смотреть, хорошо это или нет. Конечно же, игра с чехами была совсем другой. Другой хоккей, другой темп. Цена ошибки сразу возрастает. Хочется побольше таких матчей.

— Смотрели матчи сборной Латвии? Они вчера упустили победу над чехами.

— Я свой хоккей-то не смотрю (смеется). Хоккея достаточно в моей жизни.

— В третьем периоде матча с итальянцами вас объединили с Гусевым и Кучеровым. Приятно с ними играть?

— Приятно. Тренеры пробовали разные сочетания на всякий случай, вдруг травмы. Меня устраивают любые партнеры. Хочется играть больше, но нужно понимать, что в сборной не бывает такого, чтобы нападающие играли по 20 минут.

— 10:0 и два выходных могут расслабить?

— Если ты дебил, то расслабят. А если умный человек, то ничего не расслабит.

«Вино не люблю — деньги на ветер»

— Удивило, что обыгравшая вас «Каролина» уступила «Бостону» 0−4?

— 4−0 в любой серии удивляют. Слабых команд в НХЛ нет. Тем более, что в Роли очень тяжело играть. «Бостон» так победил из-за того, что у вратаря «Каролины» не пошла игра, пришлось второму выходить. Когда мы с ними играли, Мразек на ушах стоял, здорово тащил. Когда у тебя так играет вратарь, это придает дополнительных сил.

— Андрей Свечников освободился. Шутят, что его нужно вызвать в сборную и поселить в один номер с Овечкиным. В сборной такие конфликты невозможны?

— Это хоккей. На льду ты не смотришь на паспорт, кто откуда. Игровой момент, они потом пожали друг другу руки. Сейчас может даже посмеются над этим. Мы же не дети, чтобы обижаться.

— Вы вчера пошли гулять с Кучеровым и Капризовым. Интересная бы была тройка? Общение вне льда влияет на «химию» в звене?

— У нас дружный коллектив. По 15 человек вместе на обед или на ужин ходят. Редко встретишь такую дружную команду. Списались — пошли друг с другом. В этом году нет такого: «С этим я дружу, а с тем — нет». Даже удивительно.

— Поздравили Михаила Григоренко с днем рождения?

— Сказали «С днем рождения!», поставили торт. Вот и все. Нигде не отмечали.

— Здесь вино хорошее…

— А я не люблю вино. Деньги на ветер.

— Почему вчера только Андрей Василевский пошел на экскурсию в Град? Неинтересно?

— У Васи уже был выходной, когда он не играл, а мы работали. У нас выходной такая редкость… Вчера просто лежали в номерах до обеда. Даже двигаться не хотелось.

— Плохая погода тоже не настраивает на прогулки?

— Да, холодно, неприятно. Сегодня вот солнышко появилось. Можно что-то от загара взять.

— Что нового внес Барабанов в вашу связку с Овечкиным?

— Это нужно у тренеров спросить. Главное, что мы стараемся играть друг на друга. По матчу с итальянцами нельзя судить, хорошо мы выглядим или плохо. Это станет понятно после следующих матчей.

— На чемпионате мира-2017 вы играли в звене с Кучеровым и Панариным. Какие воспоминания остались?

— Воспоминания от матчей за сборную всегда положительные. Даже если не выигрываешь, все равно подходишь с позитивом. В нашей жизни и так хватает негатива.

— Это два креативных форварда…

— Вы хотите спросить, что я думаю про игру с Овечкиным? Ну задайте вопрос, что я думаю. Отвечу, что ничего не думаю.

«У Кравцова больше шансов заиграть в НХЛ, чем было у меня»

— Все больше ребят из России уезжают в НХЛ. Это на пользу сборной?

— Каждый думает своей головой. Ребята видят, что есть шанс попробовать себя в НХЛ — почему нет? Когда я уезжал, тоже было много мнений «за» и «против». Сейчас ни о чем не жалею. Дай бог, у ребят все получится.

— Кравцов, который уезжает из «Трактора» в «Рейнджерс», сейчас в вашей ситуации?

— У него не было четырех операций. Я уезжал после четырех операций, за сезон провел 9 игр. Тяжелый был год. А он здоровый парень, у него больше шансов. Может приехать летом, пройти подготовку и на равных бороться за место с местными ребятами.

— Смена тренера в «Вашингтоне» сказалась на плей-офф?

— В нашей ситуации нельзя пенять на тренеров. Для нас все было. И большинство, и моменты в седьмой игре. Нужно спрашивать с себя. Такие моменты делают коллектив сильнее. Мы понимаем, что сами виноваты, а не какие-то мелочи или тренер. В нашей организации такого не бывает. Мне тоже надо было вместо 6 очков в семи матчах набрать 16. И тогда все нормально бы было.
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