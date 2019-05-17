Воробьев: Рассчитываем на Зуба, но пока с заявкой не спешим

— Судя по тренировке, есть небольшие перестановки — Плотников с «желтыми». Как вы видите звенья?

— Сделали выбор в пользу более силового форварда, — приводит слова Воробьева корреспондент «Матч ТВ» Елена Михеева. — Хочу повториться, что у нас одна команда. 14 нападающих в заявке, понятно, что каждый из них может играть, не надо растаскивать. На игру с Латвией мы решили так.

— Выбор силового форварда связан со стилем соперника?

— Мы так решили, и с этим тоже.

— С чем связано то, что вы держите открытой заявку? Свечников освободился…

— Это связано с тем, что у нас сейчас семь защитников играют. В принципе, рассчитываем на Артема Зуба, но пока с заявкой не спешим. Случаи бывают всякие.

— Кто сыграет в воротах?

— Василевский.

— У Латвии в четверг был очень интересный матч…

— Да, очень интересная и грязноватая была игра.

— Для Латвии матч с Россией — последний шанс попасть в плей-офф. Чувствуете, что будет ожесточенная игра?

— Мы читали интервью даже, да. И в четверг матч тоже был ожесточенный на самом-то деле — уже как последний. Знаем об этом.

Матч между сборными Латвии и России пройдет 18 мая и начнется в 13:15 (мск). Команда Воробьева занимает первое место в турнирной таблице группы В, имея в активе 12 очков. Латвийцы с 6 очками располагаются на пятой строчке.