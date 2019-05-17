«Тренер заставил меня выйти с Овечкиным, я согласия не давал». Малкин шутит или всерьез?

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Нападающий сборной Евгений Малкин накануне матча с Латвией обстоятельно пообщался с журналистами и рассказал о выступлении в Братиславе, как Овечкин играет в шахматы, встрече с партнерами по «Питтсбургу» и результатах Кубка Стэнли.

— Вы с Овечкиным играете в шахматы. Как появилось это увлечение?

— Я ни разу не играл. Только смотрел. У нас все впереди. Но это не шахматы, поддавки.

— Кто особенно хорош в шахматах?

— Я не всех видел, но насколько знаю, в порядке Анисимов. Он даже видео на Youtube смотрит обучающие.

— Шахматы помогают в хоккее?

— Мне сложно сказать, я не гроссмейстер. Я думаю, что любая игра, которая развивает мышление, идет на пользу. В хоккее тоже много нестандартных ходов, нужно читать игру наперед. Но при этом хоккей, конечно, более динамичный вид спорта.

— Когда вы в сборной, удается поиграть в ваши любимые стрелялки?

— Я же с собой компьютер и клавиатуру не привезу, хотя некоторые ребята таскают приставки. Больше в интернете сижу, вчера смотрел интервью Дудя с Давыдычем.

— Вы сами могли бы стать героем суперинтервью на Youtube, где выложили бы все про себя?

— Я стараюсь все семейное держать внутри. После окончания карьеры, быть может, расскажу много историй. Хотя и сейчас по мере возможностей делюсь, даю интервью. Но зачем рассказывать все? Иногда наоборот хочется спрятаться. Пошел куда-то — тебя тут же фотографируют.

— Чувствуете, что Словакии папарацци за вами бегают?

— Да вы так бегаете, что даже не видно (смеется). Из-за стекла в ресторане могут сфотографировать. Но мы ничего криминального не делаем. Если куда-то идем, то все вместе и с разрешения тренеров.

— С вашим одноклубником Патриком Хернквистом общаетесь? У Швеции в этом году два десятка энхаэловцев.

— После матча на Евротуре мы с ним парой слов перекинулись. А вообще здесь не только у Швеции много игроков из НХЛ. Олимпиады нет, поэтому звезды поехали на чемпионат мира, все хотят сыграть за свои сборные. Даже начало турнира подвинули, чтобы даже ребята, вылетевшие после второго раунда, могли сыграть. Мы видим, что публике нравится.

— Как у вас сложилась такая крутая связка с Евгением Дадоновыим?

— Прежде всего, у нас жены общаются между собой. Это все наигрывается, не сразу все пошло. На тренировках общаемся, в раздевалке обсуждаем. У нас в каждом звене есть хорошие сыгранные связки: Овечкин — Кузнецов, Гусев — Кучеров, которые вообще с детства вместе играют.

— Вы играли и с Ильей Ковальчуком, и с Михаилом Григоренко. Какие у них плюсы?

— Это разные игроки. Ковальчук — снайпер, нацелен на ворота. Григоренко может сыграть в центре, хорошо обороняется, не случайно он забил в меньшинстве. Илья более атакующего плана хоккеист.

— Согласны, что под Кучерова нужен более оборонительный центр, такой как Анисимов?

— Когда мы играли вместе, одной шайбы нам было мало. Тренерам виднее. Под такого игрока надо подстраиваться, отдавать шайбу. Тем более, что Гусев под Кучерова здорово подстраивается, они обыгрывают вдвоем всю пятерку.

— Вас иногда выпускают с Александром Овечкиным…

— Он же уже дал интервью! Меня тренер заставил с ним выйти, я свое согласие не давал.

— Сколько латвийцев знаете?

— На самом деле, не особо. Только того, кто играет у нас в «Питтсбурге». Будем готовиться, узнаем новые имена. Но ребята, которые с ними играли в товарищеском матче, говорили, что они наглые и не будут сидеть в обороне.

— Пять лет назад вы выиграли чемпионат мира в Минске. Какие воспоминания остались с того турнира?

— Я тогда прилетел на последние четыре игры, так что влился в коллектив только ближе к четвертьфиналу. Помню только, что Знарка удалили! Это самое яркое воспоминание. Еще его знаменитый жест, финал играли без тренера, на моей памяти такое впервые было. У нас была очень хорошая команда, все говорили, что другие сборные были не так уж сильны, но мы сделали свое дело, какие бы сборные там не играли. Надеюсь, в этом году повторим победу!

— Вас удивляет развитие событий в плей-офф НХЛ?

— Да! Есть сюрпризы, но «Бостон» заслуженно попал в финал, они были одним из фаворитов изначально, в отличие от «Каролины». Они заслуженно обыграли и «Торонто», и «Коламбус», думаю, у них есть шансы выиграть. Однако в финале их, скорее всего, будет ждать «Сан-Хосе», я сразу говорил, что они выйдут в финал от Запада, но сейчас просто полно судейских ошибок в их пользу, они почему-то помогают им еще с серии с «Вегасом». Но у них все равно хорошая команда, показывают классный хоккей, жаль не удается смотреть матчи. Хочется пожелать удачи Тарасенко, чтобы он вышел в свой первый финал и выиграл Кубок Стэнли.

— С завтрашнего дня начинается напряженный график. Будете держать это в голове и немного экономить силы?

— В НХЛ у нас есть такой график, так что для нас это не в новинку. Главное — правильно экономить силы, четко играть по звеньям. Нужно правильно играть, а о силах ты не думаешь, когда трибуны тебя гонят вперед.

— Капризов пока грустит из-за того, что пока у него не получается игра на этом турнире. Поддерживаете его?

— На самом деле все друг друга подбадривают! Сегодня тренеры и мне сказали, чтобы я побольше бросал, брал на себя инициативу, снять с себя груз ответственности, так что ему и тренера помогут, и игроки поддержат, и он сам понимает все. У нас играет хорошая сборная, пока не нашлось ему места в звене, хорошо играет Барабанов, тренеры его выпускают, может быть, у Капризова уверенность пропала, но мы стараемся его поддержать. Думаю, он еще скажет свое слово, он уже заявил о себе, выиграл Олимпиаду.

— Шведы очень ждут матча с Россией. А вы ждете встречи с ними?

— Есть расписание, я лично не жду, но играть с ними придется. Пока все мысли об игре с Латвией. Даже не думал, чтобы официально ждать матча со шведами, все идет по расписанию.

— В НХЛ нет ни одного европейского тренера, а в России ставят Мактавиша, Хартли и других. Почему так происходит?

— Мне это не нравится, считаю, что наши молодые тренера заслуживают больше. Евгения Корешкова я знаю, он сейчас второй тренер ЦСКА, он мог бы справиться там. Я еще в России работал и с чехом, и с канадцем, это было непросто, постоянно нужен переводчик и во время игры им что-то сложно объяснить, не всегда улавливаешь информацию. Не знаю, откуда это пошло! Однако Хартли себя показал, вывел команду в финал, тот же Кинг выиграл с «Магниткой» Кубок Гагарина. Может быть, пока они более мастеровитые, у них другое видение хоккея, но все же проблема с языком — очень важная.

— С Патриком Хернквистом вы уже сдружились, а Петерссон еще не успел стать важной частью «Питтсбурга»?