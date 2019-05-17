Звезда с русской фамилией. Как сын советского хоккеиста стал лидером сборной Швейцарии

Сборной России по хоккею 19 мая предстоит матч чемпионата мира с командой Швейцарии, которая одержала четыре победы подряд на старте турнира и, как и россияне, набрала максимально возможные 12 очков. Не последнюю роль в успехе швейцарцев играет 19-летняя восходящая звезда мирового хоккея Филипп Курашев.

Его отец Константин в 80-е годы начал карьеру в московском «Динамо», после чего провел девять сезонов за «Крылья Советов» и дважды стал бронзовым призером чемпионата СССР. Причем хоккейным болельщикам с большим стажем Константин известен под фамилией Курашов с ударной гласной «О». Точно так пишется его фамилия и в справочных материалах о бывшем хоккеисте.

«Правильно писать фамилию через «е», это очень смешная история. Все время в школе моя фамилия писалась через «о», потому что так было удобней и так все слышали. А в 14 лет я впервые с юношеской командой московского «Динамо» отправился за границу в ГДР, и нужно было оформлять документы на выезд, заполнять анкеты. Через какое-то время приходит сообщение, что неправильно оформили документы, поскольку в них где-то пишется «о», где-то — «е», — рассказал в беседе с ТАСС Курашев-старший.

«Стали поднимать документы, и в метриках при рождении моя фамилия была записана как Курашев. Доходило потом до смешного, что на синей игровой майке в “Крыльях Советов” моя фамилия была через “о”, а на белой — через “е”. Ничего по документам мы не меняли, фамилия через “е” так и была», — подчеркнул собеседник агентства.

В начале 90-х годов Константин уехал играть в Австрию. В 1997 году завершил спортивную карьеру и отправился в Швейцарию, где начал тренерскую деятельность. Сначала он на протяжении восьми лет работал в системе «Давоса», потом был помощником главного тренера «Берна» (2004−2007), после чего руководил молодежными командами «Лангнау» и «Рапперсвилль». В сезоне-2017/18 был помощником главного тренера Сергея Зубова в хоккейном клубе «Сочи». В настоящее время является главным тренером «Кура», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Швейцарии.

Новая звезда

Сын Константина Курашева Филипп родился в Швейцарии, учился хоккею в «Берне». На юниорском уровне игрок демонстрировал хорошую результативность, в среднем набирая почти по два очка за игру по системе «гол + пас». С 2016 года Курашев выступает в Главной юниорской лиге Квебека за команду «Квебек Ремпартс». Перспективный форвард был выбран «Чикаго» в четвертом раунде под общим номером 120 драфта НХЛ 2018 года.

По словам отца, в детстве у Филиппа было огромное желание выступать за сборную России. «Он большой фанат советского и российского хоккея. В 17 лет перед принятием решения, за какую сборную ему играть на чемпионате мира среди игроков до 18 лет, он до последнего момента ждал приглашения из России. Я ему говорил, что здорово, что он хочет играть за Россию, но давай будем объективными и реально смотреть на вещи: тебе 17 лет, ты никогда не играл в России, и я уверен, что немногие знают в России такого игрока. Но он ждал до конца и потом принял приглашение сыграть за швейцарцев, поскольку от них ему было предложение», — пояснил Константин Курашев.

В последние годы швейцарские хоккеисты часто выбираются в первом раунде драфта НХЛ, а в 2017-м ровесник Курашева Нико Хишир, с которым он играл в «Берне», был выбран «Нью-Джерси» под общим первым номером. «По Нико [Хиширу] с 12−14 лет было видно, что это одаренный игрок. У него прекрасное катание, великолепное владение шайбой, прекрасное игровое мышление, здорово понимает и читает игру, просчитывает на один-два шага вперед. Что касается их с Филиппом дружбы, то они одногодки, часто играли в одно время, против друг друга, в одной команде и даже в одной тройке. Играли вместе в сборных, начиная с 15-летнего возраста. Они постоянно созваниваются, общаются через соцсети, и на сборах они живут в одном номере», — рассказал отец молодого хоккеиста.

Филипп Курашев отличается хорошим катанием, пасом и видением площадки. Его звезда по-настоящему зажглась на молодежном чемпионате мира, который завершился в этом году в Канаде. Швейцарец с русскими корнями в семи матчах забросил шесть шайб, в том числе две в ворота сборной Канады, а его команда сотворила главную сенсацию чемпионата, в четвертьфинале переиграв шведов (2:0).

На взрослом мировом первенстве Филипп играет впервые. В большинстве встреч он действует во второй тройке нападения, а также появляется на льду при розыгрыше численного преимущества. В матче с командой Австрии Курашев с передачи Хишира открыл счет своим заброшенным шайбам на чемпионатах мира. Также в активе молодого форварда уже две результативные передачи.

«Здорово, что Филипп играет на чемпионате мира, мы рады и поддерживаем его, — отметил отец. — Мы рады, что он сделал две передачи, но я знаю Филиппа, что он хочет большего, больше помогать команде. Он понимает, что команда ему доверяет, и в большинстве он играет, и все ждут не только голевых передач, но и голов. И мы надеемся, что в следующих играх у него это получится. Понятно, что в сборной выступают игроки с большим опытом, включая и мастеров из НХЛ. Но мы рады, что ему, 19-летнему парню, доверили играть на чемпионате мира и в большинстве. Конечно, от него ждут голов, но мы понимаем, что его задачи в молодежной и национальной сборной разные. Есть игроки типа Кевина Фиалы, Хишира, Венсана Праплана, которые должны делать результат».

Темная лошадка

Сборная Швейцарии, которая является действующим вице-чемпионом мира, в пяти матчах одержала четыре победы и перед игрой с российской командой занимает второе место в группе, уступая россиянам только по дополнительным показателям. Швейцарцы практически гарантировали себе участие в четвертьфинале. Хоккей в стране процветает и развивается по всем возрастам, а местный чемпионат является одним из сильнейших и посещаемых в Европе. Национальная команда также играла в финале чемпионата мира 2013 года, где уступила шведам (1:5).

На нынешнем турнире состав швейцарской команды не такой звездный, помимо Хишира выделяются защитник Роман Йоси из «Нэшвилла» и форвард Кевин Фиала из «Миннесоты». После вылета из розыгрыша Кубка Стэнли «Каролины» перед плей-офф сборная Швейцарии может усилиться нападающим Нино Нидеррайтером. Швейцарцы давно рассматриваются не как аутсайдеры турнира, а в качестве команды, которая в любой момент может удивить.

«Для швейцарцев это хороший старт, они выиграли те матчи, которые должны были выигрывать, чтобы попасть в плей-офф, — считает Константин Курашев. — Все, конечно, понимают реалии, что сборные России, Швеции и Чехии займут первые три места, и за четвертое место основные конкуренты — команды Швейцарии и Латвии. В пятницу мы планируем поехать в Братиславу, чтобы посетить две игры с командами Швеции и России».

В марте нынешнего года Курашев подписал контракт с «Чикаго». И мы, и Филипп — были все рады, что он подписал контракт с «Чикаго». Мы реально понимаем, что в состав «Чикаго» пробиться очень тяжело. Конкуренция очень серьезная. Но Филипп — очень целеустремленный человек, он давно себе поставил задачу сыграть в НХЛ. Мы его поддерживаем в этом начинании, и он сделает все возможное, чтобы эта мечта осуществилась. Уверен, что к сезону он будет готовиться серьезно, поедет в тренировочный лагерь «Чикаго», и если не получится сразу, то будет дальше биться до конца. Игры на чемпионате мира помогают ему, такой опыт очень важен, — подчеркнул Константин Курашев.

Пробиться в основной состав команды на следующий сезон молодому хоккеисту будет крайне сложно. Позиции многолетнего лидера и капитана команды Джонатана Тейвза незыблемы. За место в основе Курашеву предстоит выиграть конкуренцию у перспективного 22-летнего канадца Дилана Строума и центрфорварда сборной России Артема Анисимова. Для игры в четвертой тройке его стиль подходит не очень.

«Ему еще нужно работать над рядом моментов во взрослом хоккее, — отметил отец хоккеиста. — Я вижу, что с каждой игрой он прибавляет и опыта у него становится все больше и больше. Ему нужно добавлять в “физике”, быстроте принятия решений, решительности, единоборствах, агрессивней отбирать шайбу, агрессивной нацеленности на ворота. Его сильные стороны — это броски, и мы желаем, чтобы он свои сильные стороны реализовывал, больше бросал. Хотя мы понимаем, что в юниорском хоккее больше возможностей бросать, нежели во взрослом. Здорово, что Филипп может и создать момент для партнера, и сам атаку завершить».

Константин Курашев в сборной СССР

В начале своей спортивной карьеры Константин Курашев считался перспективным защитником и регулярно вызывался в молодежные и юниорские сборные СССР. В 1979 году он выиграл бронзовые медали юниорского чемпионата мира, а спустя год в аналогичном турнире завоевал золото. В 1981 году Курашев был приглашен на молодежное первенство мира в ФРГ. Турнир официально проводился с 1977 года, и советская сборная на нем неизменно занимала первое место. На чемпионате 1981 года советские хоккеисты стали только третьими, уступив финнам (3:6) и шведам (2:3), а год спустя и вовсе остались без медалей, финишировав четвертыми.

«Думаю, мы были не совсем психологически готовы к тем чемпионатам мира в том смысле. Мы привыкли, что всегда тогда побеждала сборная СССР, и думалось, что дальше так будет идти по накатанной. У победителей шведов в ФРГ была очень серьезная команда, а на следующем турнире в Виннипеге канадцы нас вообще “раздолбали” со счетом 7:0. Тогда пришел весь стадион, и не только у меня, но и у остальных ноги дрожали, были подавлены психологически. Этот матч нас прибил», — вспоминает Курашев.

«В первом матче турнира 1982-го мы неожиданно проиграли чехословакам 2:3, после канадцев финнам по глупости уступили — все пошло тогда кувырком. Мы же ехали на турнир, думали, что до нас выигрывали, и мы выиграем. Возможно, дело в том, что мы недостаточно сконцентрировано подошли к чемпионату, были недостаточно голодными до побед. Это комплекс мелочей, который привел к такому результату. Так что это полностью ошибка игроков, а не тренерского штаба. У нас была группа хороших хоккеистов, но не получилось команды, раздолбайства получилось больше, чем нужно», — признался собеседник ТАСС.

Игры против клубов НХЛ

В 1989 году в составе «Крыльев Советов» Константин Курашев принимал участие в серии матчей подмосковного «Химика» с клубами НХЛ. В Нью-Йорке были обыграны местные «Рейнджерс» (3:1), а игра с «Квебек Нордикс» завершилась вничью со счетом 4:4. Остальные три встречи российская команда проиграла — «Айлендерс» (4:5), «Хартфорду» (3:4) и «Монреалю» (1:2).

«По правилам этой серии, “Крылья Советов” могли усилиться игроками из других команд, но Игорь Дмитриев (главный тренер “Крыльев” — прим. ТАСС) принял решение ехать только своим составом. Помню, в газетах писали, что “Крылья” едут “пионерским” отрядом в том смысле, что у нас было до пяти “масочников”. И мы выступили в Америке достойно: выиграли матч в Нью-Йорке, сыграли в Квебеке вничью. Поэтому для меня это было основным — понять, насколько далеко от нас НХЛ, можно ли играть против заокеанских клубов», — отметил Курашев.

В 1990 году Курашев играл против команд НХЛ уже за подмосковный «Химик», который выступил более успешно. Несколько игроков из основного состава «Химика» уехало на молодежный чемпионат мира до 20 лет. Поэтому «Химик» усилился рядом игроков: из СКА, киевского «Сокола» и из «Крыльев». В семи встречах российская команда одержала три победы при трех поражениях и ничьей. Были повержены «Монреаль» (6:3), «Баффало» (5:4) и «Бостон» (5:2).

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 19.05.2019, 21:15 -:- Швейцария Россия

«Когда я играл за “Химик”, у меня был уже опыт, и мы выступили очень хорошо. В Нью-Йорке и Монреале мы себя чувствовали на другой планете, что касается страны, хоккея и вокруг хоккея. Там было все настолько по-другому, чем в Советском Союзе. Но по игре соперникам мы не уступали, потому что уровень команд в СССР был очень высоким, и из нашей страны толком никто еще не уезжал. Я никогда много не забивал и не отдавал. Для меня все эти игры нужны были в первую очередь для того, чтобы самому узнать на себе, что такое НХЛ. В то время там не было такого большого количества европейцев, и нам было интересно померяться с силами», — отметил Курашев.

«Я эти суперсерии больше использовал для себя в плане того, чтобы познать что-то другое в плане хоккея, нежели то, что было в СССР. Это был огромный опыт, эти серии помогли расширить горизонты знаний в хоккее, посмотреть, как другие играют, бросают, применяют силовые приемы. Конечно, хотелось сыграть против Гретцки, но я посмотрел на него с трибуны (“Химик” проиграл “Лос-Анджелесу”, за который играл Гретцки со счетом 1:5)», — добавил собеседник ТАСС.

В той серии принимал участие и Алексей Яшкин, его сын Дмитрий также выступает на нынешнем чемпионате мира и играет за сборную Чехии. Из других сыновей известных в прошлом хоккеистов на текущем турнире выделяется сын двукратного чемпиона мира Микаэля Нюландера Вильям, который набрал 10 (3+7) очков и делит первое место в списке бомбардиров с Никитой Кучеровым. Важнейшие шайбы за сборную Германии забросил второй снайпер по итогам завершившегося регулярного чемпионата НХЛ Леон Драйзайтль — сын участника трех Олимпиад в составе немецкой сборной Питера Драйзайтля. За сборную Чехии выступает защитник Давид Мусил — сын чемпиона мира 1985 года в составе сборной Чехословакии Франтишека Мусила.

Артем Крук, Рустам Шарафутдинов