У подготовки игроков в хоккейной России две беды: отсутствие элитных центральных нападающих и атакующих защитников. Первую проблему хотя бы частично решили с помощью Барри Троца, который превратил Евгения Кузнецова в центра, вторая серьезно зависла, после того как закончили карьеру великие (Зубов, Гончар, Марков). Но сейчас и этой проблемы появилось решение. Михаил Сергачев уже провел два сезона в НХЛ — большая редкость для защитников в 20 лет.

В своем первом полном сезоне в НХЛ он набрал 40 очков. Лишь 15 защитников в истории лиги доходили до этого рубежа в таком юном возрасте (и среди них почти сплошь легенды — Бобби Орр, Рэй Бурк, Фил Хаусли, Скотт Нидермайер, Скотт Стивенс). В этом году у Сергачева на 8 очков меньше, но при этом главный тренер «Лайтнинг» говорит, что за год Михаил очень сильно прибавил. И сейчас в сборной России он выглядит абсолютно готовым к роли главного игрока обороны.

Маленький Михаил был довольно крупным парнем, но в хоккей его не хотели отдавать родители — считали, что будет слишком дорого. Сергачева приметил тренер Андрей Жаренков, дочь которого ходила с ним в один садик. «Я и раз, и два, и три к ним подходил с этой просьбой, а они ни в какую. Как-то я пришел забирать дочку, а Миша был один, ждал родителей. Я с ним побеседовал, позвал в нашу школу, сказал, что поставлю в первую пятерку. И довольно скоро отец привел его на тренировку», — рассказывал Жаренков «Бизнес Online».

Хотя Сергачев поиграл в Подольске и год в Казани, он считает себя воспитанником нижнекамского хоккея. Но он уехал в Канаду слишком рано, чтобы его успели запомнить на родине. В преддрафтовый сезон Сергачев выиграл приз лучшему защитнику лиги Онтарио, и стал самым молодым игроком, который получал эту награду.

В рейтингах перед драфтом место Сергачева болталось между 8-м и 17-м. Самую жесткую (если так можно говорить об игроке из первого раунда) оценку дал известный эксперт по юниорам Кори Пронмэн: «У Сергачева фантастическое катание для его габаритов. Он креативный квотербек для большинства, отлично видит площадку, выигрывает схватки за счет скорости и размеров. Однако некоторые аспекты позиционной игры могут вызывать сомнения, плюс его хоккейный интеллект нельзя назвать элитным».

Но Сергачев ушел на драфте девятым и попал в «Монреаль», высокий пик которого в тот момент больше рассматривался случайностью, а защита уже была мощной — Суббан (его обменяли на Уэбера после драфта), Петри, русская пара Марков-Емелин, приличные ролевики. Сергачева просмотрели на старте сезона и отправили обратно в юниорку. В том году он сыграл и в бронзовой молодежке Брагина — очков много не набрал, но был креативен и проводил по 20 минут за матч.

Летом 2017-го все уже прикидывали, как Сергачев впишется в состав «Канадиенс» при новом тренере, но бабахнул обмен в русскую «Тампу». «Монреаль» приобретением Джонатана Друэна хотел решить две проблемы: отсутствие первого центра и лидера-франкофона. «Лайтнинг» хотели омолодить оборону (которая и так не была старой), и как обычно расчистить место в платежке, заиграв защитника на «детском» контракте. Кроме этого, Сергачев должен был идеально вписаться в стиль «Тампы», в отличие от ветеранов типа Гаррисона.

Уже в первом тренировочном лагере Никита Кучеров заметил, что его новый одноклубник не боится идти в обводку на синей линии. Это нетипично для защитника. А для 19-летнего новичка — вообще неслыханно. «Когда он получает шайбу, ждите — точно что-то произойдет» — говорил Кучеров о своем новом одноклубнике.

При этом «Лайтнинг» не форсировали введение новичка в состав — у них и не было в этом необходимости. В партнеры Сергачеву на первых порах дали Антона Строльмана — опытного и спокойного шведа, который мог снизить огромное давление на новичка. Строльман со своей стабильной и надежной игрой прикрывал дерзкого дебютанта, который со своими обводками почти никого и не боялся.

Сергачеву ограничивали игровое время (15 минут в среднем за игру в первом сезоне), «Тампа» часто заявляла семь защитников, чтобы ротировать игровое время. При всем при этом Сергачев все равно набрал 40 очков в первом взрослом сезоне и долго опережал Друэна, игравшего в «Монреале» первого центра. Правда, у этого были и свои секреты — Сергачева тщательно уводили от соперничества с топовыми звеньями и гораздо чаще выпускали на вбрасывания в зоне атаки (70%).

Но Михаила не устраивало такое привилегированное положение. Летом он тренировался в ярославском парке — занимался челночным бегом с привязанной шиной. Прохожие даже не удивлялись — хоккеистов они и так каждый день видят. Сергачев говорил перед началом сезона: «Я хочу больше играть против звезд и брать на себя самые трудные минуты. Я чувствую, что готов к этому, хочу сделать следующий шаг».

Но в топ-4 Сергачев все же не прорвался — там играл сначала опытный Дэн Джирарди, потом в состав из фарм-клуба прорвался Эрик Чернак. Большую часть сезона Михаил провел с Брэйденом Коберном — еще одним домоседом. Как и в первом сезоне, Коберн был «стабилизатором» Сергачева. Канадец говорит, что они постоянно общались, после игр и на тренировках разбирали стратегию на будущих соперников.

Сергачев убивал красотой и в прошлом сезоне. Помните Владимира Соботку, который был чуть ли не лучшим оборонительным центром лиги (ну, когда играл в КХЛ)? Он уже постарел, и Сергачев просто сожрал его одним движением. «В 20 лет я не делал таких финтов. Да и сейчас не сделаю», — говорил лидер обороны «Тампы» Виктор Хедман после той игры.

«Ему всего 19? Охренеть!» — Кайл Окпосо, еще одна жертва из «Баффало», не поверил журналисту. — «В 19 лет сложно понять, каким будет защитник в будущем. Даже у Хедмана в 19 лет были заметные трудности в некоторых аспектах, а теперь он один из лучших защитников мира. Сергачев сейчас лучше, чем Хедман в 19».

«Забавно, правда? В прошлом году он забивал больше», — говорил Джон Купер (слова эти были сказаны в первой половине сезона, когда у Сергачева было 17 очков за 42 игры). — «Но при этом он намного лучше играет на своей половине. В первом сезоне ему надо было многому учиться, а сейчас он становится лучше с каждой игрой».

Однако, как мы уже знаем, гигантские амбиции «Тампы» разбились об один гордый клуб из захолустья. Сергачев приехал в сборную, где Хедман уже не возьмет на себя ответственность за Кэйнов, Стоунов и Нюландеров. Надо самому справляться — и пока у Сергачева это получается.

«Михаил — это наша страховка от ошибок на синей линии и отрывов соперника. Его маленькие действия в своей зоне, очень точные по времени подталкивания, рывки, выбросы клюшки сегодня лишили Австрию нескольких опасных атак». Да, это оценка после Австрии, но она актуальна и для игры против топовой Чехии, например.

Просто подумайте — почти 10 лет в сборной не было атакующих защитников такого уровня в расцвете сил (примерно после Маркова во времена Быкова). И этот шанс Россия не может упустить — как и еще десяток маленьких шансов в составе.