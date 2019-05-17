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Россияне провели четыре матча на турнире и одержали победы во всех встречах. Матчи со сборными Австрии и Чехии были сыграны 12 и 13 мая соответственно. Встречи с латвийцами и швейцарцами также пройдут в течение двух дней — в субботу и воскресенье. Каждая команда на групповом этапе турнира проводит по семь игр.

«В НХЛ у нас есть подобный график, это не в новинку, мы привыкли к этому. Главное, правильно расходовать силы. Мы играем в четыре звена, и если ты проводишь на льду 15 минут, это не так много. Главное, правильно играть, а когда трибуны тебя гонят, об усталости не думаешь», — отметил 32-летний Малкин.

По словам российского нападающего, игроки поддерживают автора «золотого» гола в финале Олимпиады-2018 Кирилла Капризова, который пропустит предстоящий матч с командой Латвии. «Пока ему не нашлось ему места, мы стараемся поддержать его, он скажет свое слово. Мы знаем, насколько он талантливый», — сказал форвард сборной России.

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Малкин пожелал удачи форварду «Сент-Луиса», который проигрывает в полуфинальной серии Кубка Стэнли «Сан-Хосе» (1−2), Владимиру Тарасенко в борьбе за трофей. «Мне хотелось бы, чтобы он поднял Кубок над головой. Все говорят, что “Сан-Хосе” выйдет в финал, хотя там много судейских ошибок, им помогают. Но это хоккей, это все равно хорошая команда», — подчеркнул он.

«Что касается серии “Бостона” с “Каролиной”, то “Бостон” заслуженно попал в финал. Это одна из команд, на которую ставили, и у нее есть шансы выиграть в плей-офф», — добавил Малкин.