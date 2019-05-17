Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Латвия - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17:15 перерыв Франция 0
Словакия 2
тв
Группа B
17:15 перерыв Австрия 0
Норвегия 1
тв
Группа A
21:15 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37317075/
17 мая 2019, 17:27 | ТАСС

Малкин: Графики игр на чемпионате мира — 2019 и в НХЛ схожи

БРАТИСЛАВА, 17 мая. /ТАСС/. Расписание матчей на чемпионате мира похоже на график игр в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение журналистам высказал форвард сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин.

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© РИА "Новости"

Россияне провели четыре матча на турнире и одержали победы во всех встречах. Матчи со сборными Австрии и Чехии были сыграны 12 и 13 мая соответственно. Встречи с латвийцами и швейцарцами также пройдут в течение двух дней — в субботу и воскресенье. Каждая команда на групповом этапе турнира проводит по семь игр.

«В НХЛ у нас есть подобный график, это не в новинку, мы привыкли к этому. Главное, правильно расходовать силы. Мы играем в четыре звена, и если ты проводишь на льду 15 минут, это не так много. Главное, правильно играть, а когда трибуны тебя гонят, об усталости не думаешь», — отметил 32-летний Малкин.

По словам российского нападающего, игроки поддерживают автора «золотого» гола в финале Олимпиады-2018 Кирилла Капризова, который пропустит предстоящий матч с командой Латвии. «Пока ему не нашлось ему места, мы стараемся поддержать его, он скажет свое слово. Мы знаем, насколько он талантливый», — сказал форвард сборной России.

«Иностранному тренеру тяжело что-то объяснить игрокам в КХЛ во время тайм-аута»

Малкин пожелал удачи форварду «Сент-Луиса», который проигрывает в полуфинальной серии Кубка Стэнли «Сан-Хосе» (1−2), Владимиру Тарасенко в борьбе за трофей. «Мне хотелось бы, чтобы он поднял Кубок над головой. Все говорят, что “Сан-Хосе” выйдет в финал, хотя там много судейских ошибок, им помогают. Но это хоккей, это все равно хорошая команда», — подчеркнул он.

«Что касается серии “Бостона” с “Каролиной”, то “Бостон” заслуженно попал в финал. Это одна из команд, на которую ставили, и у нее есть шансы выиграть в плей-офф», — добавил Малкин.

Нападающий «Питтсбурга» считает, что главной проблемой в работе иностранных тренеров в России является языковой барьер. «Я когда играл в “Металлурге”, то за 30 секунд тайм-аута тяжело что-то объяснить, когда ты проигрываешь. Перевод занимает 15 секунд, и не всегда ты улавливаешь информацию. Но как мы видим, канадский тренер (Боб Хартли, — прим. ТАСС) в “Авангарде” показал, что можно делать результат», — отметил Малкин.
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