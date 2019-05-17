Нападающий «Миннесоты» Люк Канин сыграет на ЧМ-2019 в составе сборной США

22-летний форвард в минувшем регулярном чемпионате НХЛ забросил шесть шайб и сделал 11 результативных передач в 49 матчах. В 28 матчах регулярки АХЛ Канин отметился 20 (12+8) очками. В 11 играх плей-офф АХЛ на счету Люка 8 (6+2) очков.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).