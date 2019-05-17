Первый взгляд в плей-офф. Как России уйти от Канады и США в ¼ финала?

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Латвия - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17:15 перерыв Франция 0
Словакия 2
тв
Группа B
17:15 перерыв Австрия 0
Норвегия 1
тв
Группа A
21:15 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37319044/
17 мая 2019, 17:54 | Чемпионат.com

Первый взгляд в плей-офф. Как России уйти от Канады и США в ¼ финала?

Очень просто. Нужно выигрывать группу и выходить на немцев.

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© РИА "Новости"

На чемпионате мира в Словакии сыграна только половина группового турнира, но уже на 99% понятен состав четвертьфиналистов. В заключительных матчах предварительного этапа полно интриг, касающихся окончательного расположения команд, но назвать восемь участников плей-офф, не боясь ошибиться, можно уже сейчас.

Словакию и Латвию спасёт только чудо

Попадание в игры на вылет сборных России, Швеции, Чехии, Канады, США и Финляндии не было тайной и до начала турнира, а сборные Швейцарии и Германии выиграли ключевые матчи у латвийцев и словаков соответственно. Теперь команды Патрика Фишера и Тони Сёдерхольма могут проиграть хоть все оставшиеся поединки, место в плей-офф они потеряют только в исключительном случае.

Собственно, швейцарцам для этого нужно уступить чехам, шведам и россиянам в основное время (никто не удивится такому развитию событий), а латвийцам обыграть не только слабенькую Норвегию, но и Россию со Швецией. Вариант из области фантастики. Впрочем, подопечным Боба Хартли сейчас нужно думать не о швейцарцах, а о шведах — их латвийцам догнать проще всего. Сейчас разрыв между этими сборными всего три очка в пользу скандинавов, личной встречи у них ещё не было. Прибалтам нужно настроиться всего на одну сенсационную победу и рассчитывать, что шведы потеряют очки, например, в матче с Россией. В принципе, ничего невозможного в этом варианте нет, но представить, что шведы после двух подряд триумфов на чемпионатах мира и с очередной версией убойного состава не выйдут даже в четвертьфинал довольно сложно.

В группе В какие-то притязания на плей-офф имеют не только словаки, но и датчане. Кстати, позиция у подопечных Хайнца Элерса поинтереснее, чем у хозяев турнира. У Дании 5 очков, у Словакии — всего 3. Чтобы выйти в четвертьфинал, команде Крэйга Рэмзи нужно не только без осечек пройти матчи с датчанами, французами и британцами, но и рассчитывать, что сборная США проиграет немцам и канадцам. Есть и другие варианты для прохода словаков, но этот самый простой: у американцев меньше всех очков из первой четвёрки, да и по личной встрече, если что, у Словакии будет преимущество.

Сборной Дании тоже выгоднее всего нацеливаться на борьбу со сборной США. Достаточно грохнуть «звёздно-полосатых» в личной встрече, но не забыть выиграть и у хозяев турнира в заключительный день предварительного этапа. И тогда дело в шляпе.

Впрочем, понятно, что все эти рассуждения происходят только из-за всегдашнего желания увидеть какое-нибудь чудо. Но вряд ли его действительно стоит ждать. Датчане и словаки проиграли немцам, а латвийцы — швейцарцам, чем и подписали себе приговор. Чтобы подвинуть большие команды из зоны плей-офф, у этих сборных, прямо скажем, руки коротки.

Для сборной России победа в группе = встреча с Германией в четвертьфинале?

Состав всех четвертьфиналистов ивестен почти наверняка, а потому появляется соблазн вычислить возможного соперника сборной России в первом раунде плей-офф. Но для начала нужно понять, какое место наша команда займёт в своей восьмёрке. Подопечным Ильи Воробьёва осталось провести три матча группового этапа — с Латвией, Швейцарией и Швецией, и я очень удивлюсь, если мы не наберём в них минимум шесть очков. Если переиграем ещё и шведов, то выйдем на безапелляционное первое место в группе.

Кто тогда будет нашим соперником? Очень вероятно, что Германия. Сейчас немцы возглавляют группу В, но впереди у них встречи со всеми истинными фаворитами (Канада, США, Финляндия), и очень возможно, что больше очков на групповом этапе бундестим не наберёт.

А вот у конкурентов Германии ещё есть как минимум по одному проходному матчу, и в совокупности с вероятными победами над немцами в личных встречах все они обойдут подопечных Сёдерхольма в таблице.

Этот вариант сборную России вполне устраивает, но что будет, если мы выиграем группу, а немцы взбрыкнут и одержат ещё минимум одну сенсационную победу? А будет вот что: финны Германию всё равно наверняка обгонят (команда Суоми отстаёт от немцев всего на два очка, а впереди у неё лёгкие матчи с французами и британцами), и на четвёртом месте в группе окажется проигравший в североамериканском дерби между Канадой и США. Оно состоится в последний день предварительного этапа и начнётся одновременно с матчем Россия — Швеция. Будем надеяться, что к тому моменту немцы уже забронируют четвёртое место в группе, и в игре со шведами нас будет интересовать только победа.

Любое поражение в группе наверняка выведет на США или Канаду

Но далеко не факт, что сборной России удастся пройти групповой этап без поражений, и даже одна осечка может стоить первого места в группе. Загадывать здесь невероятно трудно, поскольку все основные матчи между фаворитами нашей восьмёрки ещё впереди. Нам играть со швейцарцами и шведами, чехам — со швейцарцами, да и ремейк прошлогоднего финала тоже ещё только предстоит. Так что, конечно, нашей сборной нужно просто всех побеждать и ждать немцев в четвертьфинале, но даже одно поражение в группе добавит массу вариантов.

Проиграв Швеции и Швейцарии, мы легко можем опуститься на четвёртое место в группе, и тогда привет, Финляндия в первом раунде плей-офф. Это всё же самый фантастичный вариант, а вот всего одно поражение в этих двух матчах (пускай, от шведов) — более реально. Тогда, вполне вероятно, как минимум у двух команд придётся считать такие дополнительные показатели, как разница шайб, и тут-то и пригодятся разгромы итальянцев, австрийцев да норвежцев. Пока в этом деле больше всего преуспевают шведы, наши на втором месте.

Что ж, второе-третье место в группе — это почти наверняка билет на встречу с США или Канадой. Нужно ли убегать от североамериканских сборных в четвертьфинале? С одной стороны — стыдно, с таким-то составом. Но ведь в плей-офф всего одна игра, всякое может случиться. Лучше уж провести её с соперником попроще.

Самое важное для российской команды состоит в том, что убегать от США и Канады в прямом смысле слова, скорее всего, и не придётся. Не нужны будут никакие поддавки. Финны наверняка будут первые в группе В, канадцы и американцы в очном поединке разыграют второе-третье места, а немцы будут четвёртыми. И тогда бонусом за отличную игру на групповой стадии нашей команде будет поединок с самым простым соперником в четвертьфинале.

Лев Лукин
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