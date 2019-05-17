Первый взгляд в плей-офф. Как России уйти от Канады и США в ¼ финала?
Очень просто. Нужно выигрывать группу и выходить на немцев.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
На чемпионате мира в Словакии сыграна только половина группового турнира, но уже на 99% понятен состав четвертьфиналистов. В заключительных матчах предварительного этапа полно интриг, касающихся окончательного расположения команд, но назвать восемь участников
Словакию и Латвию спасёт только чудо
Попадание в игры на вылет сборных России, Швеции, Чехии, Канады, США и Финляндии не было тайной и до начала турнира, а сборные Швейцарии и Германии выиграли ключевые матчи у латвийцев и словаков соответственно. Теперь команды Патрика Фишера и Тони Сёдерхольма могут проиграть хоть все оставшиеся поединки, место в
Собственно, швейцарцам для этого нужно уступить чехам, шведам и россиянам в основное время (никто не удивится такому развитию событий), а латвийцам обыграть не только слабенькую Норвегию, но и Россию со Швецией. Вариант из области фантастики. Впрочем, подопечным Боба Хартли сейчас нужно думать не о швейцарцах, а о шведах — их латвийцам догнать проще всего. Сейчас разрыв между этими сборными всего три очка в пользу скандинавов, личной встречи у них ещё не было. Прибалтам нужно настроиться всего на одну сенсационную победу и рассчитывать, что шведы потеряют очки, например, в матче с Россией. В принципе, ничего невозможного в этом варианте нет, но представить, что шведы после двух подряд триумфов на чемпионатах мира и с очередной версией убойного состава не выйдут даже в четвертьфинал довольно сложно.
В группе В
Сборной Дании тоже выгоднее всего нацеливаться на борьбу со сборной США. Достаточно грохнуть «звёздно-полосатых» в личной встрече, но не забыть выиграть и у хозяев турнира в заключительный день предварительного этапа. И тогда дело в шляпе.
Впрочем, понятно, что все эти рассуждения происходят только
Для сборной России победа в группе = встреча с Германией в четвертьфинале?
Состав всех четвертьфиналистов ивестен почти наверняка, а потому появляется соблазн вычислить возможного соперника сборной России в первом раунде
А вот у конкурентов Германии ещё есть как минимум по одному проходному матчу, и в совокупности с вероятными победами над немцами в личных встречах все они обойдут подопечных Сёдерхольма в таблице.
Этот вариант сборную России вполне устраивает, но что будет, если мы выиграем группу, а немцы взбрыкнут и одержат ещё минимум одну сенсационную победу? А будет вот что: финны Германию всё равно наверняка обгонят (команда Суоми отстаёт от немцев всего на два очка, а впереди у неё лёгкие матчи с французами и британцами), и на четвёртом месте в группе окажется проигравший в североамериканском дерби между Канадой и США. Оно состоится в последний день предварительного этапа и начнётся одновременно с матчем Россия — Швеция. Будем надеяться, что к тому моменту немцы уже забронируют четвёртое место в группе, и в игре со шведами нас будет интересовать только победа.
Любое поражение в группе наверняка выведет на США или Канаду
Но далеко не факт, что сборной России удастся пройти групповой этап без поражений, и даже одна осечка может стоить первого места в группе. Загадывать здесь невероятно трудно, поскольку все основные матчи между фаворитами нашей восьмёрки ещё впереди. Нам играть со швейцарцами и шведами, чехам — со швейцарцами, да и ремейк прошлогоднего финала тоже ещё только предстоит. Так что, конечно, нашей сборной нужно просто всех побеждать и ждать немцев в четвертьфинале, но даже одно поражение в группе добавит массу вариантов.
Проиграв Швеции и Швейцарии, мы легко можем опуститься на четвёртое место в группе, и тогда привет, Финляндия в первом раунде
Самое важное для российской команды состоит в том, что убегать от США и Канады в прямом смысле слова, скорее всего, и не придётся. Не нужны будут никакие поддавки. Финны наверняка будут первые в группе В, канадцы и американцы в очном поединке разыграют
Лев Лукин
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter