Первый взгляд в плей-офф. Как России уйти от Канады и США в ¼ финала?

На чемпионате мира в Словакии сыграна только половина группового турнира, но уже на 99% понятен состав четвертьфиналистов. В заключительных матчах предварительного этапа полно интриг, касающихся окончательного расположения команд, но назвать восемь участников плей-офф, не боясь ошибиться, можно уже сейчас.

Словакию и Латвию спасёт только чудо

Попадание в игры на вылет сборных России, Швеции, Чехии, Канады, США и Финляндии не было тайной и до начала турнира, а сборные Швейцарии и Германии выиграли ключевые матчи у латвийцев и словаков соответственно. Теперь команды Патрика Фишера и Тони Сёдерхольма могут проиграть хоть все оставшиеся поединки, место в плей-офф они потеряют только в исключительном случае.

Собственно, швейцарцам для этого нужно уступить чехам, шведам и россиянам в основное время (никто не удивится такому развитию событий), а латвийцам обыграть не только слабенькую Норвегию, но и Россию со Швецией. Вариант из области фантастики. Впрочем, подопечным Боба Хартли сейчас нужно думать не о швейцарцах, а о шведах — их латвийцам догнать проще всего. Сейчас разрыв между этими сборными всего три очка в пользу скандинавов, личной встречи у них ещё не было. Прибалтам нужно настроиться всего на одну сенсационную победу и рассчитывать, что шведы потеряют очки, например, в матче с Россией. В принципе, ничего невозможного в этом варианте нет, но представить, что шведы после двух подряд триумфов на чемпионатах мира и с очередной версией убойного состава не выйдут даже в четвертьфинал довольно сложно.

В группе В какие-то притязания на плей-офф имеют не только словаки, но и датчане. Кстати, позиция у подопечных Хайнца Элерса поинтереснее, чем у хозяев турнира. У Дании 5 очков, у Словакии — всего 3. Чтобы выйти в четвертьфинал, команде Крэйга Рэмзи нужно не только без осечек пройти матчи с датчанами, французами и британцами, но и рассчитывать, что сборная США проиграет немцам и канадцам. Есть и другие варианты для прохода словаков, но этот самый простой: у американцев меньше всех очков из первой четвёрки, да и по личной встрече, если что, у Словакии будет преимущество.

Сборной Дании тоже выгоднее всего нацеливаться на борьбу со сборной США. Достаточно грохнуть «звёздно-полосатых» в личной встрече, но не забыть выиграть и у хозяев турнира в заключительный день предварительного этапа. И тогда дело в шляпе.

Впрочем, понятно, что все эти рассуждения происходят только из-за всегдашнего желания увидеть какое-нибудь чудо. Но вряд ли его действительно стоит ждать. Датчане и словаки проиграли немцам, а латвийцы — швейцарцам, чем и подписали себе приговор. Чтобы подвинуть большие команды из зоны плей-офф, у этих сборных, прямо скажем, руки коротки.

Для сборной России победа в группе = встреча с Германией в четвертьфинале?

Состав всех четвертьфиналистов ивестен почти наверняка, а потому появляется соблазн вычислить возможного соперника сборной России в первом раунде плей-офф. Но для начала нужно понять, какое место наша команда займёт в своей восьмёрке. Подопечным Ильи Воробьёва осталось провести три матча группового этапа — с Латвией, Швейцарией и Швецией, и я очень удивлюсь, если мы не наберём в них минимум шесть очков. Если переиграем ещё и шведов, то выйдем на безапелляционное первое место в группе.

Кто тогда будет нашим соперником? Очень вероятно, что Германия. Сейчас немцы возглавляют группу В, но впереди у них встречи со всеми истинными фаворитами (Канада, США, Финляндия), и очень возможно, что больше очков на групповом этапе бундестим не наберёт.

А вот у конкурентов Германии ещё есть как минимум по одному проходному матчу, и в совокупности с вероятными победами над немцами в личных встречах все они обойдут подопечных Сёдерхольма в таблице.

Этот вариант сборную России вполне устраивает, но что будет, если мы выиграем группу, а немцы взбрыкнут и одержат ещё минимум одну сенсационную победу? А будет вот что: финны Германию всё равно наверняка обгонят (команда Суоми отстаёт от немцев всего на два очка, а впереди у неё лёгкие матчи с французами и британцами), и на четвёртом месте в группе окажется проигравший в североамериканском дерби между Канадой и США. Оно состоится в последний день предварительного этапа и начнётся одновременно с матчем Россия — Швеция. Будем надеяться, что к тому моменту немцы уже забронируют четвёртое место в группе, и в игре со шведами нас будет интересовать только победа.

Любое поражение в группе наверняка выведет на США или Канаду

Но далеко не факт, что сборной России удастся пройти групповой этап без поражений, и даже одна осечка может стоить первого места в группе. Загадывать здесь невероятно трудно, поскольку все основные матчи между фаворитами нашей восьмёрки ещё впереди. Нам играть со швейцарцами и шведами, чехам — со швейцарцами, да и ремейк прошлогоднего финала тоже ещё только предстоит. Так что, конечно, нашей сборной нужно просто всех побеждать и ждать немцев в четвертьфинале, но даже одно поражение в группе добавит массу вариантов.

Проиграв Швеции и Швейцарии, мы легко можем опуститься на четвёртое место в группе, и тогда привет, Финляндия в первом раунде плей-офф. Это всё же самый фантастичный вариант, а вот всего одно поражение в этих двух матчах (пускай, от шведов) — более реально. Тогда, вполне вероятно, как минимум у двух команд придётся считать такие дополнительные показатели, как разница шайб, и тут-то и пригодятся разгромы итальянцев, австрийцев да норвежцев. Пока в этом деле больше всего преуспевают шведы, наши на втором месте.

Что ж, второе-третье место в группе — это почти наверняка билет на встречу с США или Канадой. Нужно ли убегать от североамериканских сборных в четвертьфинале? С одной стороны — стыдно, с таким-то составом. Но ведь в плей-офф всего одна игра, всякое может случиться. Лучше уж провести её с соперником попроще.

Самое важное для российской команды состоит в том, что убегать от США и Канады в прямом смысле слова, скорее всего, и не придётся. Не нужны будут никакие поддавки. Финны наверняка будут первые в группе В, канадцы и американцы в очном поединке разыграют второе-третье места, а немцы будут четвёртыми. И тогда бонусом за отличную игру на групповой стадии нашей команде будет поединок с самым простым соперником в четвертьфинале.

Лев Лукин