«Получилось настоящее сплочение». Словаки засняли ужин сборной России с пивом

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Что случилось

Словацкое издание sport24.sk опубликовало кадры с командного ужина сборной России во время чемпионата мира по хоккею-2019. После матча группового турнира с Чехией 13 мая (3:0) 24 хоккеиста нашей команды, по данным источника, выпили 160 бокалов пенного напитка в одном из популярных азиатских ресторанов в центре Братиславы. Материал появился на ресурсе на следующий день.

В командном сплочении, попавшем в объективы фотокамер словацких коллег, поучаствовали 24 российских хоккеиста. Судя по фото (здесь) и видео (здесь), посиделки начались вечером. По нашим данным, около девяти часов большинство игроков уже вернулись в отель, так что ни о каких ночных гулянках речи не идет. Заведение не было закрыто после прихода команды, однако на протяжении всего вечера там ужинали исключительно хоккеисты, а фанаты почти не беспокоили звезд. Как сообщает словацкий портал, капитан Илья Ковальчук пребывал в отличном настроении и развлекал своих партнеров, и за столом проходило живое обсуждение.

Сборная России по хоккею в ресторане в Братиславе. sport24.pluska.sk

Что ели и пили хоккеисты

Источник утверждает, что игроки сначала заказали суши, а потом решили попить пива. В итоговом счете фигурировало около 160 бокалов напитка — около трех литров на каждого. По окончании торжества россияне вернулись в отель на автобусе. Александр Овечкин после выхода из заведения надел головной убор для маскировки и держал в руке сумку с покупками.

После победы над чехами у сборной России было два выходных дня. В среду, 15 мая, российская команда вышла на встречу против Италии и разгромила ее с рекордным счетом 10:0. После четырех игр сборная России лидирует в группе B с четырьмя победами и разностью шайб 23−2. Следующие матчи после двух выходных подопечные Ильи Воробьева проведут в этот уик-энд — против Латвии (в субботу, 18 мая) и Швейцарии (в воскресенье, 19 мая).

Сборная России по хоккею у ресторана в Братиславе. sport24.pluska.sk

Мнение Кожевникова

— Не вижу в этом ничего страшного, — заявил «СЭ» по поводу произошедшего двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Обыграли чехов, можно и посидеть. Самое главное — не по отдельности ужинали, а в команде. Получилось настоящее сплочение.

Мнение Кузнецова

А вот что говорил утром на тренировке форвард сборной России Евгений Кузнецов.

— У нас вообще дружный коллектив. Минимум по 15 человек ходит на обеды и ужины. Редко встретишь, чтобы команда настолько вместе была. Все сразу списываются, идут друг с другом. Нет такого, что я только с ним дружу, с тем — нет. Это удивительно.