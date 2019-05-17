Сборная Словакии обыграла Францию в матче ЧМ-2019
Сборная Словакии обыграла Францию со счётом 6:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.
Игра состоялась в Кошице.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рихард Паник, Матуш Сукель, Либор Гудачек, Эрик Чернак, Михал Чайковски и Ладислав Надь. В составе французской сборной результативные броски на свой счёт записали Антонен Манавьян, Александр Тексье и Антони Реш.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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Главные тренеры
|Филипп Бозон
|Крэйг Рэмзи
Вратари
|Флориан Арди 45:41 (А-К. Бюйссе 45:41)
|Патрик Рибар
|1-й период
|02:09
|Пьер Кринон
|06:52
|Дамьен Флери
|12:15
|Антонин Манавиан
|Рихард Паник (А. Секера, Р. Лантоши)
|13:25
|Матуш Сукель (Т. Татар, М. Фехервари)
|19:10
|2-й период
|23:43
|Питер Валье
|Либор Гудачек (Р. Паник, Э. Чернак)
|25:31
|32:16
|Антонин Манавиан (Ш. Бертран, К. Эккефей)
|Эрик Чернак
|34:14
|35:09
|Александр Тексье (Д. Флери, Ф. Шакиашвили)
|37:45
|Александр Тексье
|3-й период
|Эрик Чернак (Т. Татар, Р. Паник)
|40:16
|Марко Дане
|41:07
|Михал Чайковски (Д. Буц)
|42:41
|43:46
|Питер Валье
|Ладислав Надь (М. Дане, М. Маринчин)
|45:41
|57:50
|Антони Реш (О. Дам-Малька, А. Тексье)
Статистика
|12
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|3
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Гордон Шукис (Германия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол