Сборная Словакии обыграла Францию в матче ЧМ-2019

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Латвия - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17:15 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17:15 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
21:15 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37320581/
17 мая 2019, 19:57 | Чемпионат.com

Сборная Словакии обыграла Францию в матче ЧМ-2019

Сборная Словакии обыграла Францию со счётом 6:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

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Игра состоялась в Кошице.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рихард Паник, Матуш Сукель, Либор Гудачек, Эрик Чернак, Михал Чайковски и Ладислав Надь. В составе французской сборной результативные броски на свой счёт записали Антонен Манавьян, Александр Тексье и Антони Реш.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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17 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа A Steel Arena
Франция 3:6
(0:2, 2:1, 1:3)
Словакия
Главные тренеры
Филипп Бозон Крэйг Рэмзи
Вратари
Флориан Арди 45:41 (А-К. Бюйссе 45:41) Патрик Рибар
1-й период
02:09 Пьер Кринон
06:52 Дамьен Флери
12:15 Антонин Манавиан
Рихард Паник (А. Секера, Р. Лантоши) 13:25
Матуш Сукель (Т. Татар, М. Фехервари) 19:10
2-й период
23:43 Питер Валье
Либор Гудачек (Р. Паник, Э. Чернак) 25:31
32:16 Антонин Манавиан (Ш. Бертран, К. Эккефей)
Эрик Чернак 34:14
35:09 Александр Тексье (Д. Флери, Ф. Шакиашвили)
37:45 Александр Тексье
3-й период
Эрик Чернак (Т. Татар, Р. Паник) 40:16
Марко Дане 41:07
Михал Чайковски (Д. Буц) 42:41
43:46 Питер Валье
Ладислав Надь (М. Дане, М. Маринчин) 45:41
57:50 Антони Реш (О. Дам-Малька, А. Тексье)
Статистика
12 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Гордон Шукис (Германия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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