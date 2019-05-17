Сборная Норвегии одолела Австрию на чемпионате мира—2019

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Латвия - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17:15 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17:15 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
21:15 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37320583/
17 мая 2019, 19:54 | Чемпионат.com

Сборная Норвегии одолела Австрию на чемпионате мира—2019

Сборная Норвегии обыграла команду Австрии со счётом 5:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

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Игра состоялась в Братиславе.

В составе сборной Австрии точными бросками отметились Кристиан Булль (трижды), Йоханнес Йоханнесен и Александер Райшенберг. Австрийцы ответили на это голами Петера Шнайдера, Константина Комарека и Доминика Хайнриха.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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17 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Австрия 3:5
(0:1, 1:1, 2:3)
Норвегия
Главные тренеры
Роджер Бадер Петтер Торесен
Вратари
Бернхард Штаркбаум 57:52 (Б. Штаркбаум 59:09-59:15, Б. Штаркбаум 59:17-59:26, Б. Штаркбаум 59:54) Хенрик Холм
1-й период
Кристиан Булль (Т. Линдстрем) 02:01
03:56
13:09 Патрик Обрист
2-й период
Матис Улимб 20:54
Эрленн Лесунн 21:18
22:08 Петер Шнайдер (Д. Хайнрих, К. Комарек)
Йоханнес Йоханнесен (Т. Валькве Ольсен, А. Мартинсен) 36:42
3-й период
43:07 Стивен Стронг
49:37 Константин Комарек (П. Шнайдер, А. Паллестранг)
Александр Райхенберг (М. Хага, Ю. Холес) 50:33
Кристиан Булль (М. Улимб, А. Райхенберг) 53:22
Кристиан Форсберг 55:22
59:09 Доминик Хайнрих (П. Шнайдер, Д. Цвергер)
Кристиан Булль 59:17
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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