Сборная Норвегии одолела Австрию на чемпионате мира—2019
Сборная Норвегии обыграла команду Австрии со счётом 5:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.
Игра состоялась в Братиславе.
В составе сборной Австрии точными бросками отметились Кристиан Булль (трижды), Йоханнес Йоханнесен и Александер Райшенберг. Австрийцы ответили на это голами Петера Шнайдера, Константина Комарека и Доминика Хайнриха.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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Главные тренеры
|Роджер Бадер
|Петтер Торесен
Вратари
|Бернхард Штаркбаум 57:52 (Б. Штаркбаум 59:09-59:15, Б. Штаркбаум 59:17-59:26, Б. Штаркбаум 59:54)
|Хенрик Холм
|1-й период
|Кристиан Булль (Т. Линдстрем)
|02:01
|03:56
|13:09
|Патрик Обрист
|2-й период
|Матис Улимб
|20:54
|Эрленн Лесунн
|21:18
|22:08
|Петер Шнайдер (Д. Хайнрих, К. Комарек)
|Йоханнес Йоханнесен (Т. Валькве Ольсен, А. Мартинсен)
|36:42
|3-й период
|43:07
|Стивен Стронг
|49:37
|Константин Комарек (П. Шнайдер, А. Паллестранг)
|Александр Райхенберг (М. Хага, Ю. Холес)
|50:33
|Кристиан Булль (М. Улимб, А. Райхенберг)
|53:22
|Кристиан Форсберг
|55:22
|59:09
|Доминик Хайнрих (П. Шнайдер, Д. Цвергер)
|Кристиан Булль
|59:17
Статистика
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол