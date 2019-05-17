Воробьев о выпитых сборной России 160 бокалах пива: Это чушь собачья

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч между сборными России и Чехии прошел 13 мая в Братиславе и завершился победой российской команды со счетом 3:0. Позднее портал sport24.pluska.sk сообщил, что хоккеисты сборной России после игры отпраздновали победу в одном из заведений Братиславы и выпили 160 бокалов пива.

«Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья», — сказал Воробьев, слова которого РИА Новости предоставила пресс-служба сборной.

Сборная России одержала четыре победы в четырех матчах на групповом этапе чемпионата мира, который проходит в Словакии.