Воробьев о выпитых сборной России 160 бокалах пива: Это чушь собачья
БРАТИСЛАВА, 17 мая — РИА Новости, Семен Галькевич. Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев опроверг сообщения словацких СМИ о том, что игроки команды якобы выпили 160 бокалов пива после победы над сборной Чехии на чемпионате мира.
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Матч между сборными России и Чехии прошел 13 мая в Братиславе и завершился победой российской команды со счетом 3:0. Позднее портал sport24.pluska.sk сообщил, что хоккеисты сборной России после игры отпраздновали победу в одном из заведений Братиславы и выпили 160 бокалов пива.
«Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья», — сказал Воробьев, слова которого РИА Новости предоставила
Сборная России одержала четыре победы в четырех матчах на групповом этапе чемпионата мира, который проходит в Словакии.
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