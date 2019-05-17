Словацкие СМИ во время чемпионата мира по хоккею решили раздуть скандал на ровном месте. Опубликовали кадры командного ужина сборной России после матча с чехами, и назвали едва ли не точное количество выпитого россиянами пива. Стоит ли серьёзно относиться к этой публикации и допустимо ли вообще игрокам сборной употреблять алкоголь во время крупного турнира? За мнением мы обратились к нашим экспертам — чемпионам мира в составе сборной России Алексею Яшину и Андрею Николишину, известному тренеру Андрею Назарову и олимпийскому чемпиону Александру Пашкову.

«Шесть бокалов на человека? Да это они даже жажду не утолили!»

Чемпион мира в составе сборной России, известный тренер Андрей Николишин выступил на стороне игроков сборной России и призвал вспомнить, сколько пили хоккеисты непобедимой сборной СССР.

«Наши хоккеисты выпили много пива после игры с чехами? Ну и здорово. Классно же, порадуйтесь этому! Что плохого в этом? Где написано, что нельзя пить пиво? В НХЛ это не является чем-то из ряда вон выходящим, да и в КХЛ то же самое. Везде пьют пиво, уже смиритесь с этим.

По сколько бутылок на человека получилось, по шесть? Пусть лучше посчитают, сколько килограммов штанги они подняли, сколько километров кроссов они пробежали. Шесть бокалов пива — это они даже жажду не утолили. Я считаю, что можно только порадоваться за то, что наши хоккеисты умеют, всё-таки, пить. Спросите у наших легенд — например, у Бориса Петровича Михайлова, сколько они пили. Когда наши хоккеисты начнут пить столько, сколько во времена Михайлова, тогда мы, может быть, будем каждый год чемпионаты мира выигрывать. Есть известная поговорка — кто не пьёт, тот не выигрывает. Так что всё правильно. Я считаю, что молодцы ребята. Я им ставлю пять. Был бы тренером — похвалил бы», — сказал Николишин.

«Во время турниров игроки пьют пиво, чтобы восстановиться, это нормально»

Олимпийский чемпион Александр Пашков отметил, что имеет место предвзятое отношение чехословацких СМИ, которые пытаются сделать скандал с участием игроков сборной России.

«Могу сказать так: в Национальной хоккейной лиге выпить пива после игры — это не криминал. В советском хоккее это было грубейшим нарушением режима и строго каралось. В российском хоккее такие случаи тоже бывают, но они единичны. Есть поговорка: «Кто не пьёт, тот не играет». В шутку так можно сказать.

А если говорить серьёзно, то пресса ищет такие элементы поведения спортсменов, которые могут вызвать определённую реакцию, сделать сенсацию в своей среде. Это не лучший способ пропаганды хоккея. А ведь пропагандой хоккея должны заниматься именно средства массовой информации и рассказывать о матчах, а не о том, кто что съел и выпил. Этим не увеличишь привлекательность хоккея. Вряд ли на это нужно обращать серьёзное внимание. Я, например, знал спортсменов, которые вообще не употребляли алкоголь. Это дело личное.

В североамериканском хоккее бутылки с пивом прямо в раздевалке стоят. Выпить после игры, чтобы организм восстановился, чтобы привести в порядок водный режим — это нормально. Это делается, чтобы появилось желание поесть, потому что после серьёзного напряжения в матче аппетит совершенно пропадает и восстанавливаться можно довольно долго. В режиме турнира спортсмены иногда это применяют, тут ничего такого нет. Другой вопрос, что это сделали представители чехословацкой прессы. Я думаю, что там есть люди, которые не очень нам симпатизируют. Пусть эта якобы сенсация останется на их совести, — сказал Пашков.

«Не вижу, в чём скандал. Гретцки тоже пил пиво после игр»

Чемпион мира в составе сборной России Алексей Яшин отметил, что каждая команда в этом вопросе должна руководствоваться своими внутренними правилами, а также напомнил, что выпить после игр могли и величайшие игроки в истории хоккея.

«Я ребят не видел с пивом, поэтому трудно сказать. Много выпить — понятие растяжимое. Шесть бокалов на хоккеиста? Это много, да, действительно. А если бы по семь выпили, тогда вообще бы… Но, слушайте, в каждой команде есть определённые правила, и каждый коллектив сам решает, пить пиво или нет. В принципе, ребята просто ужинали после классной игры, и я не вижу, в чём тут скандал.

Допустимо ли пить пиво во время крупного турнира? Не знаю, Гретцки пил пиво после игр. Каждый решает, что пить. В профессиональном спорте это довольно распространено, но, повторюсь, всё зависит от тех правил, которые команда для себя приняла. Если есть режим, и ребята решают его обойти, то это, наверное, не правильно. А если это разрешено в команде и не мешает игре, тогда всё нормально", — сказал Яшин.

«Жаль меня не было со сборной, пропустил бы по паре кружочек с ребятами»

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров призвал не забывать, что хоккеистам не чуждо ничто человеческое, а чешское пиво, по мнению Назарова, только поможет в достижении спортивных результатов.

«Я всегда говорю всем своим хоккеистам, что пить надо только хорошие напитки, а чешское пиво является лучшим в мире. Жаль, что меня не было рядом с ребятами и со сборной, я был с ними пропустил по паре кружечек после такой победы и обсудил игру.

Только непрофессионал думает, что хоккеисты не выпивают. Они тоже люди и несколько кружек пива им точно не помешают. Ждём следующей игры, не сомневаюсь, что парни выдадут феерический матч с Латвией. Чешское пиво только помогает войти в тонус. Болеем за Россию!" — сказал Назаров.

«Эта газета всегда пишет чушь»

Один из сотрудников ресторана, где ужинали игроки сборной России, прокомментировал информацию словацких СМИ, что хоккеисты выпили много пива после матча чемпионата мира с Чехией (3:0).



«Это всё полная чушь. Не было никаких 160 бокалов пива. Эти фото опубликовала одна словацкая газета, которая всегда печатает чушь. Это даже звучит смешно. Они просто спокойно сидели и ужинали. Репортёры этой газеты зашли внутрь, и русские игроки попросили их выйти».