Чешские хоккеисты разгромили итальянцев на чемпионате мира
БРАТИСЛАВА, 17 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии победили команду Италии со счетом 8:0 в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира. Встречу, которая прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 9082 зрителя.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Шайбы в матче забросили Милан Гулаш (8-я минута), Радко Гудас (28), Михал Фролик (33, 58), Ян Коварж (34), Дмитрий Яшкин (35, 58) и Доминик Симон (57).
33-летний чешский нападающий Гулаш набрал очки в своем первом матче за национальную команду на чемпионатах мира. Первые очки на турнире набрал нападающий Яшкин. Гудаш забросил шайбу от красной линии. Нападающий сборной Чехии Якуб Ворачек отдал в матче две голевые передачи, всего в его активе 10 очков на турнире, по этому показателю он догнал лидеров чемпионата — россиянина Никиту Кучерова и шведа Вильяма Нюландера, но уступает им в списке лучших бомбардиров чемпионата мира
Матч обслуживали российские арбитры Евгений Ромасько (главный судья) и Глеб Лазарев (линейный рефери). Игроки сборной Италии ни разу не смогли отличиться на турнире, при этом итальянцы пропустили 38 шайб.
В группе В сборная Чехии занимает третье место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Лидирует сборная России, которая опережает швейцарцев и чехов по дополнительным показателям. Итальянцы занимают последнее, восьмое место, не сумев набрать ни одного очка. На групповой стадии осталось провести два матча, таким образом, команда Италии потеряла шансы на выход в
В следующем матче 19 мая сборная Чехии сыграет с командой Австрии, итальянцы днем ранее сыграют с норвежцами. Чемпионат мира в Братиславе и Кошице завершится 26 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|17 Мая, 21:15
|Зрители 9082
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Милош Ржига
|Клэйтон Беддоуз
|Павел Францоуз
|Марко Де Филиппо
|1-й период
|01:50
|07:04
|Милан Гулаш (Д. Кубалик)
|Иван Тауферер
|16:34
|2-й период
|27:09
|Радко Гудас (Д. Яшкин)
|32:07
|Михаэл Фролик (М. Моравчик, Д. Симон)
|Марко Инсам
|32:38
|33:43
|Ян Коварж (М. Фролик, Я. Ворачек)
|34:17
|Дмитрий Яшкин (Ф. Хитил, М. Ржепик)
|3-й период
|46:45
|56:02
|Доминик Симон (Я. Ворачек, М. Фролик)
|57:42
|Дмитрий Яшкин (Д. Мусил, М. Ржепик)
|57:58
|Михаэл Фролик (Ян Коларж)
|2
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол