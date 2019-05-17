Чешские хоккеисты разгромили итальянцев на чемпионате мира

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Латвия - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
13:15 не начался Дания
США
тв
Группа B
13:15 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
17:15 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
17:15 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37321849/
17 мая 2019, 23:49 | ТАСС

Чешские хоккеисты разгромили итальянцев на чемпионате мира

БРАТИСЛАВА, 17 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии победили команду Италии со счетом 8:0 в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира. Встречу, которая прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 9082 зрителя.

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© РИА "Новости"

Шайбы в матче забросили Милан Гулаш (8-я минута), Радко Гудас (28), Михал Фролик (33, 58), Ян Коварж (34), Дмитрий Яшкин (35, 58) и Доминик Симон (57).

33-летний чешский нападающий Гулаш набрал очки в своем первом матче за национальную команду на чемпионатах мира. Первые очки на турнире набрал нападающий Яшкин. Гудаш забросил шайбу от красной линии. Нападающий сборной Чехии Якуб Ворачек отдал в матче две голевые передачи, всего в его активе 10 очков на турнире, по этому показателю он догнал лидеров чемпионата — россиянина Никиту Кучерова и шведа Вильяма Нюландера, но уступает им в списке лучших бомбардиров чемпионата мира из-за меньшего количества заброшенных шайб.

Матч обслуживали российские арбитры Евгений Ромасько (главный судья) и Глеб Лазарев (линейный рефери). Игроки сборной Италии ни разу не смогли отличиться на турнире, при этом итальянцы пропустили 38 шайб.

В группе В сборная Чехии занимает третье место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Лидирует сборная России, которая опережает швейцарцев и чехов по дополнительным показателям. Итальянцы занимают последнее, восьмое место, не сумев набрать ни одного очка. На групповой стадии осталось провести два матча, таким образом, команда Италии потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

В следующем матче 19 мая сборная Чехии сыграет с командой Австрии, итальянцы днем ранее сыграют с норвежцами. Чемпионат мира в Братиславе и Кошице завершится 26 мая.
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17 Мая, 21:15 Зрители 9082 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Чехия 8:0
(1:0, 4:0, 3:0)
Италия
Главные тренеры
Милош Ржига Клэйтон Беддоуз
Вратари
Павел Францоуз Марко Де Филиппо
1-й период
01:50
07:04 Милан Гулаш (Д. Кубалик)
Иван Тауферер 16:34
2-й период
27:09 Радко Гудас (Д. Яшкин)
32:07 Михаэл Фролик (М. Моравчик, Д. Симон)
Марко Инсам 32:38
33:43 Ян Коварж (М. Фролик, Я. Ворачек)
34:17 Дмитрий Яшкин (Ф. Хитил, М. Ржепик)
3-й период
46:45
56:02 Доминик Симон (Я. Ворачек, М. Фролик)
57:42 Дмитрий Яшкин (Д. Мусил, М. Ржепик)
57:58 Михаэл Фролик (Ян Коларж)
Статистика
2 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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