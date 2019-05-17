Сборная Великобритании потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ, проиграв финнам

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Латвия - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
13:15 не начался Дания
США
тв
Группа B
13:15 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
17:15 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
17:15 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37321868/
17 мая 2019, 23:42 | ТАСС

Сборная Великобритании потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ, проиграв финнам

КОШИЦЕ /Словакия/, 17 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии одержала победу над командой Великобритании со счетом 5:0 в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На матче, который состоялся в Кошице, присутствовало 5618 зрителей.

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Заброшенными шайбами отметились Тони Раяла (21-я минута), Атте Охтамаа (26), Йоэл Кивиранта (35), Кристиан Куусела (58) и Микко Лехтонен (60). Куусела отправил шайбу в пустые ворота. В эпизоде с первым голом результативной передачей отметился вратарь сборной Финляндии Юсси Олкинуора. Лучший бомбардир сборной Финляндии на чемпионате мира Каапо Какко, набравший на турнире семь очков (шесть голов + одна результативная передача), не отметился результативными действиями.

В следующих матчах команда Великобритании пропустила восемь шайб от канадцев, девять — от датчан и шесть — от американцев.

Свою последнюю победу в высшем дивизионе чемпионата мира сборная Великобритании одержала над командой Финляндии. Это произошло на турнире 1962 года, который проходил в США, матч завершился победой британцев со счетом 7:5. В общей сложности на чемпионатах мира команды провели три матча, в первой игре в 1951 году сильнее также оказались британцы — 6:3.

В турнирной таблице группы A сборная Финляндии занимает первое место, набрав 13 очков, британцы, не набрав ни одного очка, занимают последнее, восьмое место. В плей-офф чемпионата мира выходят четыре команды из каждой группы. От четвертого места британцам, которым осталось провести две игры на групповом этапе, отделяет восемь очков. Таким образом, британская сборная лишилась шансов на выход из группы.

В следующем матче сборная Финляндии 19 мая сыграет с командой Франции, британцы днем раньше встретятся со словаками.
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17 Мая, 21:15 Зрители 5618 Групповой этап: Группа A Steel Arena
Финляндия 5:0
(0:0, 3:0, 2:0)
Великобритания
Главные тренеры
Юкка Ялонен Питер Расселл
Вратари
Юсси Олкинуора Бен Баунс 56:20 (Б. Баунс 57:27)
1-й период
Бен О`Коннор 05:54
Эван Мози 19:40
2-й период
20:24 Тони Раяла (М. Лехтонен, Ю. Олкинуора)
Колин Шилдс 21:42
25:08 Атте Охтамаа (Ю. Тюрвяйнен, В-М. Савинайнен)
34:59 Йоэль Кивиранта (М. Койвисто, Ю. Тюрвяйнен)
3-й период
43:00 Юхани Тюрвяйнен
54:10 Юхани Тюрвяйнен
57:27 п.в. Кристиан Куусела (В-М. Савинайнен)
Бен Дэйвис 58:45
59:49 Микко II Лехтонен (Х. Йокихарью)
Статистика
4 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 2
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Главный судья Стивен Рено (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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