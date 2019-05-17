Сборная Великобритании потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ, проиграв финнам
КОШИЦЕ /Словакия/, 17 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии одержала победу над командой Великобритании со счетом 5:0 в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На матче, который состоялся в Кошице, присутствовало 5618 зрителей.
Заброшенными шайбами отметились Тони Раяла (21-я минута), Атте Охтамаа (26), Йоэл Кивиранта (35), Кристиан Куусела (58) и Микко Лехтонен (60). Куусела отправил шайбу в пустые ворота. В эпизоде с первым голом результативной передачей отметился вратарь сборной Финляндии Юсси Олкинуора. Лучший бомбардир сборной Финляндии на чемпионате мира Каапо Какко, набравший на турнире семь очков (шесть голов + одна результативная передача), не отметился результативными действиями.
В следующих матчах команда Великобритании пропустила восемь шайб от канадцев, девять — от датчан и шесть — от американцев.
Свою последнюю победу в высшем дивизионе чемпионата мира сборная Великобритании одержала над командой Финляндии. Это произошло на турнире 1962 года, который проходил в США, матч завершился победой британцев со счетом 7:5. В общей сложности на чемпионатах мира команды провели три матча, в первой игре в 1951 году сильнее также оказались британцы — 6:3.
В турнирной таблице группы A сборная Финляндии занимает первое место, набрав 13 очков, британцы, не набрав ни одного очка, занимают последнее, восьмое место. В
В следующем матче сборная Финляндии 19 мая сыграет с командой Франции, британцы днем раньше встретятся со словаками.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|17 Мая, 21:15
|Зрители 5618
|Групповой этап: Группа A
|Steel Arena
|Финляндия
|
5:0
(0:0, 3:0, 2:0)
|Великобритания
|Юкка Ялонен
|Питер Расселл
|Юсси Олкинуора
|Бен Баунс 56:20 (Б. Баунс 57:27)
|1-й период
|Бен О`Коннор
|05:54
|Эван Мози
|19:40
|2-й период
|20:24
|Тони Раяла (М. Лехтонен, Ю. Олкинуора)
|Колин Шилдс
|21:42
|25:08
|Атте Охтамаа (Ю. Тюрвяйнен, В-М. Савинайнен)
|34:59
|Йоэль Кивиранта (М. Койвисто, Ю. Тюрвяйнен)
|3-й период
|43:00
|Юхани Тюрвяйнен
|54:10
|Юхани Тюрвяйнен
|57:27
|п.в.
|Кристиан Куусела (В-М. Савинайнен)
|Бен Дэйвис
|58:45
|59:49
|Микко II Лехтонен (Х. Йокихарью)
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол