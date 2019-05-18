Хартли может быть дисквалифицирован за оскорбления арбитров

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Его могут дисквалифицировать за систематические нецензурные высказывания в адрес арбитров по ходу чемпионата мира. При этом Хартли не пропустит игру против России, которая состоится в субботу. Его дело будет рассмотрено после матча против нашей команды.