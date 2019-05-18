«Нас ждет увлекательный матч с Россией»

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Латвия - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
13:15 не начался Дания
США
тв
Группа B
13:15 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
17:15 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
17:15 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sportmail.ru/hockey2019/news/37322165/
18 мая 2019, 1:16 | Известия

«Нас ждет увлекательный матч с Россией»

Хоккеист сборной Швейцарии Филипп Курашев — о выступлении команды на ЧМ в Братиславе и встречах с топовыми соперниками.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ИТАР-ТАСС

В субботу на чемпионате мира по хоккею в Братиславе встретятся два финалиста прошлогоднего турнира. В 2018-м в Копенгагене в решающем матче Швеция завоевала второй подряд титул лучшей команды планеты, лишь по буллитам обыграв неожиданно дошедшую до финала Швейцарию (3:2). Сейчас швейцарцы уже почти обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ — на групповой стадии в Словакии они идут без потерь. Уже в воскресенье, через сутки после встречи со шведами, им предстоит играть с Россией.

В первых четырех матчах подопечные Патрика Фишера обыграли Италию (9:0), Латвию (3:1), Австрию (4:0) и Норвегию (4:1). Но самое сложное — встречи с топ-командами — еще впереди. Помимо игр со Швецией и Россией, во вторник их ждет противостояние с Чехией. Один из лидеров нынешней сборной Швейцарии — нападающий Филипп Курашев — сын известного защитника «Крыльев Советов» Константина Курашева, чемпиона мира среди юниоров-1980 в составе сборной СССР. В 1990-е он уехал играть в Швейцарию, где в 1999 году родился Филипп.

Курашев-младший уже сыграл на двух молодежных чемпионатах мира, а сейчас дебютировал на взрослом. В интервью «Известиям» 20-летний хоккеист рассказал о выступлении своей команды в Братиславе, ожиданиях от воскресной встречи с Россией и оценил шансы швейцарцев на повторение прошлогоднего успеха.

— Какой из матчей на этом ЧМ тяжелее всего дался Швейцарии?

— С Латвией. Такая была непонятная игра. Долго не могли забить, но потом открыли счет — и тут же пропустили. Не реализовали большинство «5 на 3», а в конце встречи получили несколько удалений, и уже у соперника было большинство «5 на 4». Но хорошо, что отбились в меньшинстве, а Нико Хишир вовремя забил победную шайбу.

— Остальные победы, судя по счету, дались легче.

— По счету да, но складывались эти встречи не так просто, как может показаться со стороны. Здесь, на чемпионате мира, нет слабых соперников. Приходится сильно выкладываться, чтобы побеждать. Пока у нас получается.

— Чего ждете от матчей с топовыми командами?

— Будет тяжело. Против таких соперников надо больше обороняться. Но Швейцария уже не раз показывала, что за счет дисциплины и тактики способна создать проблемы кому угодно.

— Матч с Россией будет особенным?

— Да, конечно. Все мои родные и близкие будут смотреть. Очень интересно сыграть против России, жду с нетерпением противостояния со звездами, которые собрались в команде. Нас ждет очень увлекательный матч.

— Швейцария может повторить прошлогодний успех?

— Это наша цель. Мы всё сделаем, чтобы снова дойти до финала и наконец его выиграть. Вся команда, все хоккеисты и тренеры Швейцарии настроены только на это.

— Вы играли на двух молодежных чемпионатах, теперь дебютировали на взрослом. Насколько велика разница?

— Тут всё быстрее. Играешь против мужчин. Но у нас хорошая команда — ребята мне помогают адаптироваться.

— Вас устраивает ваша статистика — 3 (1+2) очка по системе «гол+пас» в четырех матчах на ЧМ?

— Мне важно, что мы выиграли стартовые матчи. Очки — не самое важное. Моя личная статистика — это вторично. Главное, чтобы наша команда побеждала.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

«Нас ждет увлекательный матч с Россией»

«Самым ценным игроком признают Хардена или Адетокунбо»

Королевский доступ: любители гонок смогут прокатиться на болиде

Спортивные выходные с «Известиями»
Викторина
Какую величину не должен превышать диаметр хоккейной шайбы?