«Нас ждет увлекательный матч с Россией»

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В субботу на чемпионате мира по хоккею в Братиславе встретятся два финалиста прошлогоднего турнира. В 2018-м в Копенгагене в решающем матче Швеция завоевала второй подряд титул лучшей команды планеты, лишь по буллитам обыграв неожиданно дошедшую до финала Швейцарию (3:2). Сейчас швейцарцы уже почти обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ — на групповой стадии в Словакии они идут без потерь. Уже в воскресенье, через сутки после встречи со шведами, им предстоит играть с Россией.

В первых четырех матчах подопечные Патрика Фишера обыграли Италию (9:0), Латвию (3:1), Австрию (4:0) и Норвегию (4:1). Но самое сложное — встречи с топ-командами — еще впереди. Помимо игр со Швецией и Россией, во вторник их ждет противостояние с Чехией. Один из лидеров нынешней сборной Швейцарии — нападающий Филипп Курашев — сын известного защитника «Крыльев Советов» Константина Курашева, чемпиона мира среди юниоров-1980 в составе сборной СССР. В 1990-е он уехал играть в Швейцарию, где в 1999 году родился Филипп.

Курашев-младший уже сыграл на двух молодежных чемпионатах мира, а сейчас дебютировал на взрослом. В интервью «Известиям» 20-летний хоккеист рассказал о выступлении своей команды в Братиславе, ожиданиях от воскресной встречи с Россией и оценил шансы швейцарцев на повторение прошлогоднего успеха.

— Какой из матчей на этом ЧМ тяжелее всего дался Швейцарии?

— С Латвией. Такая была непонятная игра. Долго не могли забить, но потом открыли счет — и тут же пропустили. Не реализовали большинство «5 на 3», а в конце встречи получили несколько удалений, и уже у соперника было большинство «5 на 4». Но хорошо, что отбились в меньшинстве, а Нико Хишир вовремя забил победную шайбу.

— Остальные победы, судя по счету, дались легче.

— По счету да, но складывались эти встречи не так просто, как может показаться со стороны. Здесь, на чемпионате мира, нет слабых соперников. Приходится сильно выкладываться, чтобы побеждать. Пока у нас получается.

— Чего ждете от матчей с топовыми командами?

— Будет тяжело. Против таких соперников надо больше обороняться. Но Швейцария уже не раз показывала, что за счет дисциплины и тактики способна создать проблемы кому угодно.

— Матч с Россией будет особенным?

— Да, конечно. Все мои родные и близкие будут смотреть. Очень интересно сыграть против России, жду с нетерпением противостояния со звездами, которые собрались в команде. Нас ждет очень увлекательный матч.

— Швейцария может повторить прошлогодний успех?

— Это наша цель. Мы всё сделаем, чтобы снова дойти до финала и наконец его выиграть. Вся команда, все хоккеисты и тренеры Швейцарии настроены только на это.

— Вы играли на двух молодежных чемпионатах, теперь дебютировали на взрослом. Насколько велика разница?

— Тут всё быстрее. Играешь против мужчин. Но у нас хорошая команда — ребята мне помогают адаптироваться.

— Вас устраивает ваша статистика — 3 (1+2) очка по системе «гол+пас» в четырех матчах на ЧМ?

— Мне важно, что мы выиграли стартовые матчи. Очки — не самое важное. Моя личная статистика — это вторично. Главное, чтобы наша команда побеждала.