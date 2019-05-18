Фролик и Ворачек догнали в списке бомбардиров чемпионата мира Нюландера и Кучерова

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В группе А сборная Словакии переиграла Францию (6:3), а Финляндия крупно переиграла Великобританию (5:0). В группе В команда Чехии разгромила Италию (8:0), а Австрия уступила Норвегии.

После итогам этих матчей форварды сборной Чехии Михаэль Фролик и Якуб Ворачек догнали в списке бомбардиров нападающих Вильяма Нюландера (Швеция) и Никиту Кучерова (Россия). У всех теперь по 10 набранных очков.

Отметим, что Ворачек также вышел в лидеры среди ассистентов на чемпионате мира, на счету чешского хоккеиста стало 8 результативных передач.