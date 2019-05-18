Российские хоккеисты постараются победить латвийцев и обеспечить себе выход в плей-офф ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Латвия - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
13:15 не начался Дания
США
тв
Группа B
13:15 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
17:15 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
17:15 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37322254/
18 мая 2019, 0:57 | ТАСС

Российские хоккеисты постараются победить латвийцев и обеспечить себе выход в плей-офф ЧМ

БРАТИСЛАВА, 18 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в своем пятом матче на чемпионате мира сыграет с командой Латвии. Победы гарантирует россиянам место в плей-офф турнира.

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© РИА "Новости"

Подопечные Ильи Воробьева выиграли во всех четырех стартовых матчах и набрали 12 очков. Такой же показатель имеют швейцарцы, но они уступают россиянам по разнице заброшенных и пропущенных шайб. Победа в основное время, овертайме или по буллитам позволит российских хоккеистам попасть в четвертьфинал, так как при данном раскладе идущие на пятом месте латвийцы уже не догонят россиян по очкам.

Сборная России на следующий день после выходного дня провела утреннюю тренировку, где наигрывались сочетания на ближайший матч. Изменения коснулись только четвертого звена — вместо Кирилла Капризова, который не примет участия во встрече, действовал Сергей Плотников. Присутствие Плотникова, известного своей жесткой манерой игры, Воробьев объяснил тем, что тренерский штаб ожидает провокаций со стороны латвийцев. Снова 13-м нападающим будет Иван Телегин, в воротах сыграет Андрей Василевский.

Стоит надеяться, что на подготовке сборной России не скажется ажиотаж вокруг публикации снимков словацким порталом, на которых видно, как российские хоккеисты ужинают в ресторане после победы над чехами (3:0). Акцент был сделан на том, что присутствующие выпили 160 бутылок пива. В ответ источник в медицинском штабе национальной команды рассказал ТАСС, что в сборной доверяют игрокам, которые постоянно проходят полный медицинский контроль.

У сборной Латвии же турнирное положение можно назвать критическим. Подопечные Боба Хартли, который в апреле вывел «Авангард» в финал Кубка Гагарина, уступили в ключевых матчах швейцарцам (1:3) и чехам (3:6). Эти поражения, произошедший при неплохой игре, вытеснили их из первой четверки группы В. Подопечные Хартли отстают от идущих на четвертом месте действующих чемпионов мира шведов на три очка.

Матч сборных Латвии и России начнется на арене имени Ондрея Непелы в 13:15 мск. Латвийцы не смогут рассчитывать на дисквалифицированного защитника Ральфа Фрайбергса, который во встрече с чехами был удален до конца игры. При этом форвард Марис Бичевскис, также получивший матч-штраф, избежал подобного наказания.
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